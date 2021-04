Honor gibt sein neues Umweltzertifikat bekannt

„Wir bei HONOR verfolgen einen nachhaltigen Ansatz für unsere Geschäftstätigkeit und eine harmonische Balance zwischen Technologieentwicklung und Umweltschutz", so George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd. „Wir sind bestrebt, zuverlässige und innovative Produkte für unsere Kunden mit Blick auf umweltfreundliche Initiativen zu entwickeln und uns gleichzeitig bewusst um Nachhaltigkeit für die Umwelt zu bemühen."