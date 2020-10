HONOR inwestuje w przyszłych pracowników z firm Affinity i Grey, uruchamiając program Stand Out With HONOR

Głównym zadaniem uruchomionej w 2020 roku Akademii HONOR jest pomoc młodym ludziom i studentom w byciu produktywnym, opanowaniu nowych umiejętności i uwolnieniu swojej kreatywności poprzez oferowanie wyjątkowych możliwości uczenia się i rozwoju. Po sukcesie HONOR Academy firma HONOR uruchamia globalny program kreatywny "Stand Out With HONOR"', aby zachęcić młodych ludzi do większej kreatywności i zapewnić im niepowtarzalną okazję do bezpośredniego spotkania z kreatywnymi liderami biznesu i zaprezentowania swoich wszystkich atutów, aby zdobyć upragniony staż.

George Zhao, prezes HONOR, powiedział: „Rok 2020 to rok pełen niepewności, a dla tych, którzy dopiero kończą studia, rywalizacja o pracę jest trudniejsza niż kiedykolwiek. Poprzez nasz kreatywny program Stand Out With HONOR wraz z Affinity i Grey chcemy pomóc młodym ludziom w pełni wykorzystać ich własną kreatywność w połączeniu z narzędziami technicznymi, takimi jak seria HONOR MagicBook. Dzięki temu mogą uzyskać przewagę na rynku pracy, wyróżnić się z tłumu i zrobić lepsze pierwsze wrażenie".

Jak wysłać zgłoszenie:

Aby móc ubiegać się o tę niesamowitą możliwość odbycia stażu[1], kandydaci są proszeni o przesłanie na stronę www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/ pracy, która przedstawia ich najbardziej kreatywne ja oraz to, kim są.

Tylko najbardziej kreatywne prace zrobią wrażenie na jurorach, więc skorzystaj z okazji, aby zabłysnąć! Oprócz możliwości odbycia stażu w globalnej agencji kreatywnej uczestnicy mają również szansę wygrać HONOR MagicBook Pro lub zupełnie nowy smartwatch firmy HONOR Watch ES (aby uzyskać więcej informacji na temat składania wniosków, odwiedź stronę www.hihonor.com/global/events/stand-out-with -honor / ).

Eksperci branżowi i artyści pomagają uczniom przenieść ich kreatywność na wyższy poziom

Rozpoczynając współpracę, firmy HONOR i Affinity połączyły siły z wieloma artystami i projektantami, między innymi ze Scottem Balmerem, Peterem Greenwoodem i Davidem Danielsem, w ramach tworzenia serii kreatywnych samouczków, w których dzielą się najlepszymi wskazówkami i trikami, które pomogą nadać twojemu CV twórczą przewagę. Od najbardziej płynnego i najszybszego oprogramowania do edycji zdjęć i projektowania graficznego po najpotężniejsze oprogramowanie do publikacji – pakiet kreatywny Affinity przesuwa granice możliwości dzięki kreatywnej technologii. Dzięki HONOR MagicBook uczniowie będą mogli rozwinąć swoją kreatywność i ulepszyć zawartość swojego CV, aby sprostać profesjonalnym standardom.

Projekt HONOR zgromadził również najbardziej wpływowych twórców w Europie, którzy ocenili aplikacje i udzielili młodym ludziom niezrównanych porad, jak zaistnieć w branży. W składzie eksperckiego panelu mentorów znaleźli się Laura Jordan Bambach (dyrektor kreatywna Grey London), Francisca Maass (dyrektor kreatywna, Grey Hamburg), Pete Way (dyrektor kreatywny, BCW), Tristan Macherel (dyrektor wykonawczy, Landor Europe) i Christian Bracht (dyrektor generalny Sleek Magazine).

Seria HONOR MagicBook: zaprojektowana, aby uwolnić twoją kreatywność

Niezależnie od tego, czy uczysz się, pracujesz zdalnie, czy też szukasz wirtualnego połączenia z przyjaciółmi i rodziną, seria HONOR MagicBook pomoże Ci przenieść twoją kreatywność na wyższy poziom.

HONOR MagicBook Pro, preinstalowany w systemie Microsoft Windows 10 z procesorem AMD Ryzen 5 4600H, ma całą moc potrzebną do tworzenia i szybkiego wykonywania wymagających zadań, czy to edycji zdjęć, czy renderowania 3D. HONOR MagicBook Pro zapewnia również do 11 godzin produktywności po jednym ładowaniu.

Oszałamiający 16,1-calowy wyświetlacz FullView idealnie nadaje się do oglądania zdjęć, filmów i przeglądania sieci. Kompaktowa i lekka konstrukcja HONOR MagicBook Pro o wymiarach 369 x 234 x 16,9 mm zajmuje mniej miejsca i sprawia, że jest on idealny dla dzisiejszych pracowników i studentów, którzy chcą być elastyczni, umożliwiając użytkownikom pracę w podróży, gdziekolwiek się znajdują.

Aby dodatkowo zwiększyć kompaktowość, HONOR MagicBook 14 i 15 są jeszcze bardziej wydajne dzięki oszałamiającemu minimalistycznemu designowi i wyświetlaczowi FullView, a wszystko to w smukłej i lekkiej obudowie.

HONOR MagicBook Pro (16 + 512 GB) jest już dostępny od 849,99 GBP, natomiast HONOR MagicBook 14 (8 + 256 GB ) i HONOR MagicBook 15 ( 8 + 256 GB) można kupić od 549,99 GBP.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę hihonor.com i odkryj, jak możesz wyróżnić się z Honorem #StandOutWithHONOR.

Kraj Odwiedź sklep HIHONOR Wielka Brytania http://bit.ly/StandOutWithHONORUK Niemcy http://bit.ly/StandOutWithHONORGe Francja http://bit.ly/StandOutWithHONORFr Włochy http://bit.ly/StandOutWithHONORIt Hiszpania http://bit.ly/StandOutWithHONOREs

[1] Dostępne są dwie możliwości stażu – w Grey UK i Grey Germany. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat i mieć prawo do pracy w UE.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1321725/Stand_Out_With_HONOR.jpg

