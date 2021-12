HONOR łączy się z przyjaciółmi, aby świętować swoją podróż ku przekraczaniu własnych granic w 2021 r.

„Dzięki wsparciu naszych przyjaciół i partnerów w mijającym roku, HONOR jest w stanie zrealizować obietnicę wsparcia klientów w przekraczaniu granic ich możliwości i rozwijania marki w celu oferowania technologii zarówno z segmentu premium jak i tej przystępnej cenowo dla szerszego grona użytkowników - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co. Ltd.. - Jestem dumny z przełomowych rozwiązań, które wprowadziliśmy dzięki poświeceniu i pasji moich współpracowników i czołowych podmiotów należących do naszej globalnej sieci partnerów. Wspaniale jest obserwować jak razem kształtujemy naszą wspólną przyszłość".