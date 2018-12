HONOR lance son nouveau HONOR View20 en Chine

Le HONOR View20 est équipé de la première caméra arrière 48 MP et 3D au monde et d'une caméra avant 25 MP intégrée dans l'écran. Ce plein écran innovant n'a pas d'impact sur la fonction d'affichage – au contraire, il permet une expérience de visualisation sans encoche, avec un étonnant ratio coque-écran de 91,8 %, et il permet aux utilisateurs de prendre les meilleures photos possibles, le tout au même moment.

Du point de vue du design, le HONOR View20 révolutionne les smartphones phares traditionnels, tant en termes de dimension que de style. C'est le premier smartphone à faire appel à une technologie de nanolithographie évoluée pour conférer une nanotexture invisible au corps. La quatrième génération du processus de revêtement nanovide et de texture aurore invisible crée un dégradé de couleurs en forme de V vif et dynamique avec un effet éclatant. En outre, HONOR a annoncé une collaboration croisée avec la marque de mode italienne MOSCHINO et lancé l'édition conjointe HONOR View20 MOSCHINO.

La première caméra IA 48 MP et TOF 3D ultra-précision au monde

Pour la photographie sur smartphone, rien n'est plus important que la qualité et la précision des photos, et le HONOR View20 donne un nouveau sens à ces critères. La caméra arrière du HONOR View20 est la toute première à être équipée du capteur d'images Sony IMX586 « stacked CMOS », qui offre 48 mégapixels effectifs sur un capteur de 13 mm pour une excellente qualité d'image. Ainsi, vous obtiendrez des détails plus riches et des couleurs plus vives avec les clichés optimisés par IA réalisés avec le HONOR View20. En outre, le jeu de puces Kirin 980 double NPU et double ISP a multiplié les capacités de traitement de l'image et caméra, respectivement de 134 % et de 46 %. Conjugué à la puissance déjà étonnante du capteur 48 MP de la caméra, le résultat est un potentiel de photographie mobile sans précédent.

Le téléphone est également équipé d'une autre caméra arrière TOF 3D, grâce à laquelle on peut créer une nouvelle dimension de photographie et de vidéographie qui confère une plus grande facilité d'utilisation et plus de plaisir à l'utilisateur. Cette caméra peut calculer la distance en fonction de la vitesse d'un signal lumineux, et elle est dotée de fonctions comme la détection de profondeur, le suivi de squelette et la capture de mouvement en temps réel.

La caméra TOF 3D peut transformer le HONOR View20 en une console de jeu avec contrôle des mouvements, et vous permet de jouer à des jeux de mouvements 3D comme jamais auparavant. En outre, elle permet à des personnages 3D de danser au rythme des mouvements sur votre téléphone, et vous pouvez partager ces vidéos de danse amusantes avec vos amis.

Un plein écran extraordinaire avec une caméra intégrée à l'écran

L'écran à encoche, l'une des tendances les plus populaires en 2018, a été conçu pour répondre à la demande pour un plus grand ratio écran-coque. Cependant, il y a des limites à ce que l'on peut faire avec cette solution. Nous sommes impatients de voir ce que les fabricants de smartphones feront de ce concept, mais le HONOR View20 fait son entrée en scène, avec un magnifique plein écran doté d'une caméra avant intégrée à l'écran, ce qui ouvre une nouvelle ère de concept d'écran. Un tout petit orifice d'un diamètre de seulement 4,5 mm au lieu de 6,0 mm a été pratiqué dans le coin supérieur gauche pour accueillir la caméra avant et permettre d'augmenter sensiblement la surface de l'écran. Au lieu de réaliser un orifice qui traverse toutes les couches de l'écran avec seulement un panneau de verre qui recouvre la caméra, HONOR a pu conserver quelques couches en adoptant une pile technologie extrêmement complexe de 18 couches. Cette technique permet de réduire efficacement l'impact sur la structure de l'écran pour améliorer la durabilité et réduire les interférences de la lumière provenant de l'écran et d'accroître ainsi la qualité globale des photos. Les 18 couches de procédés complexes ont été affinées, si bien que la surface d'affichage d'une nouvelle caméra d'écran est sensiblement réduite, offrant aux utilisateurs une expérience plein écran à près de 100 %.

HONOR X MOSCHINO : l'innovateur technologique rencontre la mode haut de gamme

Pour marquer le lancement de ce qui représente le smartphone phare de pointe, HONOR a également collaboré avec la célèbre marque de mode italienne MOSCHINO pour créer une gamme exclusive inspirée par MOSCHINO, ce qui ravira les victimes de la mode les plus exigeantes.

En annonçant le lancement en Chine du HONOR View20, M. George Zhao, président de HONOR, a déclaré : « La gamme View de HONOR offre une technologie révolutionnaire et des performances phares pour offrir une expérience utilisateur de premier plan. Le HONOR V20 MOSCHINO Edition est un croisement ambitieux qui révolutionnera l'expérience de la mode des jeunes utilisateurs à travers le monde. »

« Les vêtements et accessoires MOSCHINO sont reconnus dans le monde entier pour leur esprit très personnel, leur innovation et leur excentricité, en proposant des thèmes audacieux qui repoussent les limites de la mode. Pour marquer ce lancement initial, HONOR est heureux d'avoir collaboré avec cette maison de mode très prisée pour cette gamme de produits exclusive qui sublime l'esthétique élégante du View20 et son haut niveau de technicité. »

MOSCHINO a expliqué que « HONOR et MOSCHINO sont la parfaite combinaison. HONOR est une marque très à la mode, jeune et dans le vent, et notre esthétique et nos concepts de marque visent des consommateurs plus jeunes et plus modernes. HONOR sera la meilleure marque pour créer cet art de vivre contemporain avec MOSCHINO ».

D'après IDC, les livraisons de HONOR ont progressé de 27,1 % durant les trois premiers trimestres de 2018, contre un recul de 3,1 % en glissement annuel du marché mondial des smartphones. Grâce à cette forte croissance de ses activités, HONOR évolue avec une nouvelle image et un nouveau récit pour sa marque. L'année prochaine, HONOR adoptera une nouvelle identité visuelle et un nouveau logo avec des couleurs en mouvement pour refléter la diversité et le caractère fédérateur de sa marque. Conformément à son nouveau slogan « HONOR MY WORLD », HONOR s'est donné comme nouvelle mission de créer un nouveau monde intelligent qui appartient aux jeunes. Honor s'attèle à proposer une expérience intelligente élégante et universelle aux jeunes partout dans le monde, et à donner le ton avec sa culture de pionnier et d'art de vivre moderne.

Le lancement mondial du HONOR View20 aura lieu à Paris le 22 janvier prochain. D'autres informations produits pour le marché mondial seront bientôt communiquées.

À propos de HONOR

HONOR est l'une des principales e-marques de smartphones. La marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés Internet qui offrent des expériences utilisateur de premier plan, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

