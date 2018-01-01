Honor Magic 2 дебютирует на IFA 2018

БЕРЛИН (BERLIN),, 30 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в рамках презентации Honor Play, состоявшейся накануне открытия немецкой выставки IFA, президент бренда Honor Джордж Чжао (George Zhao) неожиданно представил публике и Honor Magic 2 - новый флагманский смартфон этой торговой марки. Развивая успех первого поколения устройств Honor Magic, выпущенных на рынок в 2016 году, Honor Magic 2 может похвалиться интеллектуальной функцией Magic Slide, обеспечивающей полномасштабное воспроизведение графического контента на дисплее и открывающей пользователям доступ к миру ИИ всего одним скользящим движением. Новый гаджет также станет первым смартфоном Honor на базе процессора Kirin 980.

«Состоявшаяся два года назад презентация Honor Magic позволила нам познакомить потребителей с концепцией ИИ-смартфона, - прокомментировал президент бренда Джордж Чжао. - Honor Magic первого поколения открыли новую главу в истории отрасли смарфтонов. Кроме ИИ-функций, делающих телефон по-настоящему «умным», революционный изогнутый дизайн панели и поддержка зарядки 40 Вт радикально трансформировали концепцию внешнего вида смартфона и стали настоящим эталоном для других производителей. Над процессом разработки эти футуристических флагманских устройств пристально следит вся отрасль. И вот настал момент представить вам Honor Magic 2».

На фоне ожесточённой конкуренции на мировом рынке многие производители смартфонов стремятся оптимизировать опыт пользовательского взаимодействия, оснащая свои телефоны полноразмерными дисплеями. Однако большинство из них, если не все, приносят в жертву большому дисплею удобство в эксплуатации и параметры фотокамеры. Конструкторы уделяют основное внимание конфигурации экрана и оптимизации изображения, не принося при этом истинной ценности своим пользователям.

Интеллектуальная технология Magic Slide в модели Honor Magic 2, напротив, создана для достижения эффекта полноразмерного дисплея без ущерба для других практических функций. Скрытая от посторонних глаз фронтальная камера обеспечивает почти 100% соотношение габаритов экрана к корпусу, решая проблему встраивания камеры в безрамочную конструкцию. Подобное решение обеспечивает великолепный визуальный эффект в сочетании с удобством и практичностью, придавая полноэкранному смартфону новую ценность.

Проведя пальцем по верхней части экрана, пользователь мгновенно активирует все ИИ-функции. В основе данной дизайнерской инновации лежат принципы эргономики.

В дополнение к революционным конструкторским решениям Honor Magic 2 также является первым смартфоном Honor на базе процессора Kirin 980. Этот чипсет раскрывает весь поразительный потенциал производительности телефона и в очередной раз повышает планку для конкурентов с точки зрения эксплуатационных характеристик и опыта пользовательского взаимодействия.

Кроме того, новейшая модель Magic 2 оснащена технологией 40W Magic Charge, обеспечивающей максимальную мощность зарядки. Дабы гарантировать повышенную безопасность, смартфон имеет 15 уровней защиты. Устройство способно автоматически идентифицировать аккумулятор, кабель и зарядное устройство, и только убедившись в безопасности трёх этих компонентов, запускает функцию Super Charger.

Дебютировавший в Германии Honor Magic 2 станет основным флагманом, представленным на предстоящей международной выставке, что наглядно демонстрирует уверенность производителя в успехе своей новейшей разработки. В первой половине 2018 года бренд Honor зафиксировал рост международных продаж на впечатляющем уровне в 150% по сравнению с предшествующим годом. Вслед за недавно представленными моделями Honor 10 и Honor Play Honor Magic 2 послужит дополнительным стимулом на пути бренда к достижению своей основной цели - в ближайшие три года войти в пятёрку ведущих производителей смартфонов мира.

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О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

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