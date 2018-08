Honor Magic 2 fait ses débuts à l'IFA 2018

BERLIN, 31 août 2018 /PRNewswire/ -- M. George Zhao, président d'Honor, a dévoilé de façon inattendue, lors de la cérémonie de lancement de l'Honor Play à la veille de l'IFA en Allemagne, l'Honor Magic 2, le nouveau téléphone intelligent phare de la marque. L'Honor Magic 2, qui s'appuie sur le succès de la première génération Honor Magic lancée en 2016, est doté d'une fonction intelligente Magic Slide (glissement magique), qui offre aux utilisateurs un véritable affichage complet et qui active instantanément le monde de l'IA d'un mouvement de glissement. L'appareil sera également le premier téléphone intelligent Honor alimenté par le processeur Kirin 980.

« Le lancement d'Honor Magic, il y a deux ans, a introduit le concept du téléphone intelligent IA auprès des consommateurs », a déclaré M. George Zhao, le président d'Honor. « La première génération d'Honor Magic était un téléphone intelligent qui a transformé l'industrie. En plus des fonctionnalités IA qui rendent le téléphone véritablement intelligent, la conception innovante des panneaux entièrement incurvés d'Honor Magic et le puissant support de charge de 40 W ont remodelé la conception des téléphones intelligents et sont devenus une référence pour tous les téléphones intelligents. Les développements de ces appareils phares futuristes sont suivis de près par le secteur des téléphones intelligents et de l'IA, et maintenant, l'Honor Magic 2 est arrivé. »

De nombreuses marques de téléphones intelligents s'efforcent, dans un contexte de concurrence intense sur les marchés mondiaux, d'améliorer l'expérience utilisateur en offrant un affichage complet. Cependant, la plupart, sinon tous les téléphones dotés de cette nouvelle fonctionnalité ont sacrifié la convivialité d'utilisation et l'expérience photographique. Les conceptions se concentrent uniquement sur la disposition de l'écran et les améliorations de la présentation, sans apporter une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs.

En revanche, la fonction intelligente Magic Slide de l'Honor Magic 2 est conçue pour obtenir un affichage complet sans compromettre d'autres fonctions pratiques. La caméra frontale dissimulée permet un rapport écran-boîtier de près de 100 %, surmontant ainsi le défi d'intégrer une caméra dans une conception sans faille. Il offre une expérience visuelle supérieure avec une grande commodité et fonctionnalité pour redéfinir la valeur d'un téléphone intelligent en plein écran.

En faisant glisser l'écran du haut, les utilisateurs peuvent activer instantanément toutes les fonctionnalités de l'IA. Cette innovation dans la conception repose sur les sciences ergonomiques.

En plus de sa conception révolutionnaire, l'Honor Magic 2 est le premier téléphone intelligent d'Honor alimenté par le processeur Kirin 980 qui permet d'utiliser les performances révolutionnaires IA du téléphone et de rehausser le niveau de performance d'un téléphone intelligent et l'expérience des utilisateurs.

De plus, le dernier Magic 2 est livré avec Magic Charge (charge magique) 40 W pour une puissance de charge maximale. Quinze couches de protection sont également intégrées au téléphone intelligent pour garantir davantage de sécurité. Le téléphone peut automatiquement identifier la batterie, le câble et le chargeur et ce n'est que lorsque toutes les trois pièces sont identifiées comme sûres que le Super Charger (super chargeur) démarre.

L'Honor Magic 2, qui fait ses débuts en Allemagne, sera un produit phare qui sera présenté lors d'une exposition de calibre mondial pour réaffirmer la confiance de l'entreprise dans ce dernier modèle. Honor a enregistré, au cours du premier semestre 2018, une augmentation de son volume de ventes internationales en dehors de la Chine de 150 % en glissement annuel. Après les lancements récents d'Honor 10 et d'Honor Play, Honor Magic 2 va propulser Honor vers son objectif de devenir, en trois ans, une des cinq meilleures marques de téléphones intelligents.

# # #

À propos d'Honor

Honor est l'une des principales marques électroniques de téléphones électroniques. Alignée sur son slogan « For the brave » (pour les courageux), la marque a été créée pour répondre aux besoins des jeunes nés à l'ère du numérique grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences utilisateur supérieures, incitent à l'action, favorisent la créativité et autonomisent les jeunes dans la réalisation de leurs rêves. De cette façon, Honor se démarque en faisant valoir sa détermination à concevoir les choses différemment et à prendre les mesures nécessaires pour intégrer les technologies et les innovations les plus récentes au bénéfice de ses consommateurs.

Pour plus d'informations, veuillez visiter Honor en ligne à www.hihonor.com ou suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/honorglobal/



https://twitter.com/Honorglobal



https://www.instagram.com/honorglobal/



https://www.youtube.com/honorglobal

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/737480/George_Zhao_Honor_Magic_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/737481/Honor_Magic_2.jpg