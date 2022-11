HONOR Magic Vs, раскладной смартфон нового поколения, и серия HONOR 80 в Китае

HONOR открывает HONOR Magic Vs, раскладной смартфон нового поколения, и серию HONOR 80 в Китае

Новейший HONOR Magic Vs с ультрасовременным дизайном, революционным экраном и непревзойденными характеристиками, задает новые стандарты складных смартфонов

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 25 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный технологический бренд HONOR объявил о запуске смартфонов HONOR Magic Vs и серии HONOR 80 в Китае. HONOR Magic Vs повышает стандарты отрасли в области дизайна, отображения, производительности и пользовательского опыта, что делает ее идеальным помощником для бизнеса и развлечений. Серия HONOR 80, предоставляющая молодым начинающим блогерам возможности реализации творческого потенциала — это новейшие смартфоны стильной линейки серии HONOR N с расширенными возможностями в области видео и фотографии.

12

«Мы с радостью представляем наш складной флагман нового поколения HONOR Magic Vs с инновационными разработками и исключительным пользовательским опытом, в элегантном и стильном дизайне, — заявил глава компании HONOR Device Co, Ltd Джордж Чжао (George Zhao). — HONOR Magic Vs станет нашим первым складным флагманом, который дебютирует на зарубежных рынках, и мы уверены в том, что его возможности способны изменить мир смартфонов».

Лучший в отрасли складной корпус с принципиально новым дизайном шарниров

Исключительно тонкий и легкий смартфон HONOR Magic Vs имеет толщину 12,9 мм[1] в сложенном состоянии и весит всего 261 г[2], что делает его самым легким складным смартфоном в отрасли в настоящее время, который легко носить с собой. Смартфон HONOR Magic Vs укомплектован сверхбольшим аккумулятором емкостью 5000 мА·ч[3], самым большим аккумулятором в классе существующих складных смартфонов, чтобы заряда хватило на весь день. Воплощая в жизнь красоту гармонии, смартфон HONOR Magic Vs имеет симметричный и плавный дизайн, придающий ему превосходный вид и ощущение шика. Благодаря искусной конструкции шарниров HONOR Magic Vs складывается без зазоров, а при разворачивании образует ровный экран.

Сохраняя легкость, HONOR Magic Vs снабжен суперлегкими беззубчатыми шарнирами, тщательно сконструированными с использованием технологии цельного литья, что существенно сокращает количество деталей опорной конструкции шарниров с 92 до 4[4], сохраняя при этом их долговечность и прочность. Шарнир HONOR Magic Vs, изготовленный из материалов авиационного класса, способен выдерживать более 400 тысяч разворотов[5], что эквивалентно более чем десятилетнему его использованию со 100 разворотами в день, создавая новый эталон конструкции складных смартфонов.

Большой сдвоенный экран обеспечивает исключительное качество просмотра

В отличие от существующих складных устройств, часто с длинным и узким внешним экраном, HONOR Magic Vs в сложенном состоянии имеет 6,45-дюймовый дисплей[6] с удобным соотношением сторон 21:9 и экраном, занимающим 90% корпуса[7], что позволяет пользователям легко и удобно просматривать контент и вводить текст. При разворачивании смартфон HONOR Magic Vs становится похож на планшет с увеличенным внутренним экраном диагональю 7,9 дюйма, что идеально подходит для пользователей, которым нужно удобное многозадачное устройство с экраном побольше, чтобы наслаждаться всем любимым контентом.

HONOR Magic Vs поддерживает 100% цветовую гамму DCI-P3 и обеспечивает до 1,07 млрд цветов, позволяя пользователям наслаждаться потрясающими визуальными эффектами в натуральных оттенках. При частоте обновления экрана до 120 Гц[8] зрителям гарантируется эффект погружения, будь то просмотр фильмов, веб-страниц или игр.

HONOR Magic Vs, предлагающий профессиональные решения для комфорта глаз, оснащен интеллектуальной динамической регулировкой яркости экрана для уменьшения напряжения глаз при длительном времени просмотра. Смартфон HONOR Magic Vs также имеет совершенно новую функцию — циркадный ночной экран (Circadian Night Display), который эффективно минимизирует негативное воздействие синего света, помогая пользователям улучшить качество сна и быть более энергичными и продуктивными в течение дня. Оба экрана HONOR Magic Vs оснащены технологией регулировки яркости изображения PWM с частотой 1920 Гц для снижения мигания экрана, обеспечивая удобство просмотра даже в условиях низкой освещенности.

Компьютерная фотография и улучшенное качество звука

HONOR Magic Vs снабжен системой трех камер, включая основную камеру с разрешением 54 мегапикселей IMX800, сверхширокоугольную основную камеру с возможностью макросъемки с разрешением 50 мегапикселей и 8-мегапиксельную камеру с 3-кратным оптическим увеличением, что позволяет пользователям делать потрясающие снимки с невероятной детализацией, обеспечивая превосходное качество фото- и видеосъемки. Благодаря запатентованной системе обработки изображений HONOR Image Engine на базе искусственного интеллекта смартфон HONOR Magic Vs может похвастаться лучшими в своем классе возможностями в области компьютерной фотографии, обеспечивая высокое качество изображений во всех сценариях.

Высочайшая производительность в течение всего дня

Оснащенный мобильной платформой Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1[9], HONOR Magic Vs обеспечивает флагманскую производительность. Благодаря улучшенной производительности графических процессоров и ЦП и более высокой энергоэффективности HONOR Magic Vs обеспечивает более быстрое и удобное взаимодействие с пользователем. HONOR Magic Vs может иметь оперативную память 8 ГБ и хранилище 256 ГБ или оперативную память 12 ГБ и хранилище 256/512 ГБ, что повышает общую скорость работы и объем памяти.

Проводное зарядное устройство мощностью 66 Вт HONOR SuperCharge[10] позволяет полностью зарядить аккумулятор смартфона HONOR Magic Vs до 100% всего за 46 минут[11].

Двойная защита для повышенной безопасности

HONOR Magic Vs оснащен системой безопасности Dual TEE (надежная среда исполнения), разработанной совместно с Qualcomm и защищающей пользователей на аппаратном уровне, обеспечивая повышенную конфиденциальность и безопасность. HONOR Magic Vs оснащен новейшей операционной системой MagicOS 7.0 на базе Android 12 и имеет множество расширенных интеллектуальных функций, помогающих выполнять несколько задач, повышая производительность до максимального уровня.

Серия HONOR 80: новый помощник для любителей видеоблогов

Серия HONOR 80 включает в себя модели HONOR 80 Pro и HONOR 80, выводя мобильные видеоблоги на совершенно новый уровень. Первая в отрасли функция Мастера видеоблога с искусственным интеллектом помогает точно определять сценарии съемки и рекомендует лучший режим съемки, включая макро[12], ночной[13], портрет, селфи, мульти-видео и HDR видео, обеспечивая великолепное качество съемки смартфонами серии HONOR 80. Серия HONOR 80, оснащенная системой обработки изображений HONOR Image Engine, улучшает процесс обработки изображений и корректирует его с учетом различных условий освещения для получения ярких изображений каждый раз.

Серия HONOR 80, обеспечивающая исключительное качество съемки, оснащена лучшей в своем классе сверхчеткой основной камерой 160МП с большим 1/1,56-дюймовым датчиком с пикселем 2,24 мкм, что позволяет улавливать больше света и делать превосходные фотографии с глубочайшей детализацией даже в условиях низкой освещенности.

HONOR 80 Pro работает на базе мобильной платформы Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1[14], оснащен большим аккумулятором емкостью 4800 мА·ч и новейшей операционной системой MagicOS 7.0, обеспечивая производительность флагманского уровня для повышения качества обслуживания пользователей.

Цветовое исполнение, цены и наличие

HONOR Magic Vs предлагается в потрясающих цветах: оранжевый, циан и черный[15]. С 23 ноября HONOR Magic Vs будет доступен для предварительного заказа в Китае за 7499 юаней.

Серия HONOR 80 будет представлена в четырех модных цветовых вариантах: Синяя волна, Розовая заря, Зеленый изумруд и Черная полночь. Серия HONOR 80 будет доступна для предварительного заказа в Китае с 23 ноября от 2699 юаней.

Более подробная информация представлена на веб-сайте интернет-магазина HONOR: www.hihonor.com

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных высококачественных надежных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании HONOR по адресу www.hihonor.com или обращайтесь по электронной почте [email protected]

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1]HONOR Magic Vs имеет толщину 12,9 мм (со сложенным экраном) и 6,1 мм (с развернутым экраном). Размер изделия может варьироваться в зависимости от конфигурации, производственного процесса и методов измерения. Технические характеристики приводятся исключительно в справочных целях. [2] Данные лаборатории HONOR labs. Данные лаборатории HONOR labs. В самой легкой версии с задней частью из веганской кожи. Версия со стеклянной задней частью весит 267 г. Общий вес включает вес аккумулятора. Фактический вес может варьироваться в зависимости от конфигурации продукции, производственных процессов и методов измерения. [3] Типовая емкость. Номинальная емкость составляет 4900 мА·ч. [4] Данные лаборатории HONOR labs. По сравнению с HONOR Magic V, последнее поколение HONOR Magic Vs. [5] Данные лаборатории HONOR labs. [6] При закругленных углах дисплея длина по диагонали главного экрана и экрана крышки составляет 7,9 дюйма и 6,45 дюйма при измерении по стандартному прямоугольнику (фактическая видимая площадь немного меньше). [7] Данные лаборатории HONOR labs. [8] HONOR Magic Vs поддерживает частоту обновления 90 Гц на раскрытом экране и 120 Гц на сложенном экране. [9] Qualcomm и Snapdragon являются товарными знаками компании Qualcomm Incorporated, зарегистрированными в Соединенных Штатах и других странах [10] Проводная зарядка мощностью не более 66 Вт с помощью зарядного устройства HONOR мощностью 66 Вт и кабеля. Фактическая скорость зарядки может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и других факторов. [11] Данные лаборатории HONOR labs. [12] Доступно только для модели HONOR 80 Pro. [13] Доступно только для модели HONOR 80 Pro. [14] HONOR 80 работает на базе мобильной платформы Qualcomm® Snapdragon® 782G. Qualcomm и Snapdragon являются товарными знаками компании Qualcomm Incorporated, зарегистрированными в Соединенных Штатах и других странах. [15] Наличие расцветок может варьироваться в зависимости от региона.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1954248/12.jpg

SOURCE HONOR