HONOR MAGIC4 ULTIMATE ESTREIA NO TOPO DO RANKING DE CÂMERAS DE SMARTPHONE DO DXOMARK

"O HONOR Magic4 Ultimate representa o auge da P&D da HONOR e demonstra nossa ambição de nos tornarmos a marca de tecnologia preferida até mesmo para os consumidores mais exigentes", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd . "Oferecendo desempenho excepcional de câmera, comprovado por pesquisadores independentes no DxOMark, ao mesmo tempo em que oferece os recursos de tela, desempenho e segurança que os consumidores passaram a esperar de um smartphone carro-chefe da HONOR, o HONOR Magic4 Ultimate é um solucionador definitivo dos problemas que os usuários profissionais esperavam há muito tempo."

Um sistema de processamento de imagem móvel líder do setor

O HONOR Magic4 Ultimate apresenta o sistema de câmera mais potente e versátil em um smartphone HONOR até o momento.

Câmera ampla de 50 MP com lentes 8P personalizadas

Câmera ultra larga de 64 MP com uma lente de superfície dupla sem precedentes

Câmera de 64 MP telefoto com lente periscópio

Câmera de 50 MP de espectro aumentado

um processador de imagem novo e personalizado adicional

"O HONOR Magic4 Ultimate alcançou a nova pontuação superior na classificação de câmeras de smartphone do DXOMARK, oferecendo uma experiência excepcional, particularmente em foto e zoom, ao mesmo tempo em que está entre as primeiras em vídeo." O DXOMARK IMAGE LABS destacou: "com relação ao segmento ultra-premium, o HONOR Magic4 Ultimate oferece o melhor desempenho em quase todos os critérios (geral, foto, zoom) e está muito próximo do topo em desempenho de vídeo."

Adotando o maior sensor de imagem de todos os tempos em um smartphone HONOR, a câmera larga de 50 MP com um enorme sensor de 1/1,12 polegada e uma grande abertura f/1.6 oferece desempenho superior de detecção de luz que rivaliza até mesmo com câmeras com um sensor de 1 polegada e abertura f/1.8. O HONOR Magic4 Ultimate pode fazer fotos panorâmicas noturnas ou retratos com pouca luz que são mais brilhantes, com cores mais vivas, objetos melhor definidos e artifícios visuais mínimos. As lentes 8P personalizadas vêm com uma melhoria de 37% na nitidez do foco e uma melhoria de 30% na nitidez da borda, produzindo fotos e vídeos que parecem detalhados mesmo quando são ampliados. Além disso, com um revestimento ultra anti-reflexo (UAR) e filtro infravermelho (IRCF), a câmera larga de 50 MP minimiza efetivamente o reflexo captado de fontes de luz fortes, para que os usuários possam capturar seus momentos mais mágicos mesmo em condições de luminosidade desafiadoras.

A câmera ultra-larga de 64 MP oferece um campo de visão impressionante de 126° para capturar tudo, desde festas até grandes cidades, ao mesmo tempo em que se beneficia da primeira lente de superfície dupla do mundo, que atinge a raiz do problema de distorção de imagem de grande angular com uma distorção de borda de 0,5% baixa no setor. Com a tecnologia de revestimento antirreflexo, o HONOR Magic4 Ultimate pode obter um campo de visão limpo e amplo, seja tirando fotos ou gravando vídeos.

Para os objetos distantes, a câmera telescópica com lente periscópica de 64 MP e estabilização óptica integrada e fotografia computacional de fusão oferece um impressionante alcance de zoom de 3,5x de zoom óptico e zoom digital de até 100x para os usuários capturarem imagens fixas. Exclusiva na série do HONOR Magic4 Ultimate, a câmera aprimorada de 50 MP de espectro, que estreou no emblemático Magic V, o primeiro smartphone dobrável da HONOR, permite que o sistema de câmera revele mais detalhes em ambientes complexos, como com neblina.

No centro do sistema, um novo processador de imagem personalizado adicional suporta cálculos de IA mais rápidos e eficientes para levar a fotografia de ultra-fusão a alturas ainda maiores, permitindo a captura de vídeo de modo noturno 4K mais forte do setor e a visualização em tempo real, garantindo ser possível gravar vídeos muito brilhantes, claros e intensos em extrema escuridão.

O HONOR Magic4 Ultimate também vem com suporte para um novo formato de vídeo profissional: o Magic-Log2. Desenvolvido sob medida com base nos novos módulos de câmera, o novo formato permite a captura de uma faixa dinâmica 15% maior para gravação de imagens de vídeo. Combinado com o novo suporte 3D LUT (Look Up Table), o HONOR Magic4 Ultimate pode fazer um vídeo impressionante HDR10+ mesmo com pouca luz, o que torna a magia do filme mais fácil do que nunca.

O poder da magia no auge

Equipado com a plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, o HONOR Magic4 Ultimate oferece desempenho rápido e incrível eficiência da bateria em todos os cenários de uso típicos. A HONOR maximizou a capacidade deste chipset, trazendo mais otimizações do sistema com melhor fluência e consumo de energia, ao mesmo tempo em que gera menos calor e reduz a latência para uma experiência de usuário ainda melhor.

O monitor LTPO de 6,81 polegadas de última geração oferece visuais fluidos e vibrantes com suporte para taxa de atualização adaptável para ajudar os usuários a conservar a bateria. Consistente com a série HONOR Magic4, a tela suporta intensidade de modulação por largura de pulso (PWM) de 1920 Hz para oferecer uma experiência confortável de visualização mesmo em ambientes com pouca luz. O HONOR Magic4 Ultimate também é o novo smartphone Android com classificação alta no ranking de telas do DxOMark, com uma pontuação de 95 pontos.

Operando o mais recente Magic UI 6.0 com base no Android 12, o HONOR Magic4 Ultimate suporta uma gama de recursos de vida inteligente exclusivos da HONOR.

Cores e disponibilidade

Disponível em preto e branco, o HONOR Magic4 Ultimate chegará ao mercado chinês ainda este ano, com preço a partir de RMB 7.999.

