HONOR объявляет о стратегии двух флагманов, планах по MagicOS 7.0 и выходе новых продуктов

HONOR объявляет на выставке IFA 2022 о начале реализации стратегии двух флагманов, планах по MagicOS 7.0, выходе HONOR 70, HONOR MagicBook 14 и HONOR Pad 8

На конференции IFA впервые с момента обретения независимости глава HONOR Джордж Чжао (George Zhao) говорит о приверженности бренда инновациям и открытому сотрудничеству

БЕРЛИН, 5 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Международный технологический бренд HONOR сегодня подтвердил приверженность международным рынкам в своей программной презентации на выставке IFA под названием «Реализация концепции сетевого будущего». В ходе этого мероприятия бренд объявил о начале реализации новой стратегии двух флагманов, направленной на то, чтобы вывести складные и универсальные флагманские смартфоны следующего поколения на европейский и другие международные рынки. Бренд также представил планируемую к выходу MagicOS 7.0, универсальную интеллектуальную операционную систему для Android, ПК и IoT (Интернет вещей) с открытыми стандартами, обеспечивающими бесперебойное взаимодействие между смартфонами, планшетами, ПК и другими устройствами IoT. Развивая инновационный ассортимент своей продукции, компания HONOR представила три новых устройства: HONOR 70, HONOR MagicBook 14 и HONOR Pad 8 — первый планшет HONOR, доступный за пределами Китая. Все три устройства будут представлены на отдельных европейских рынках в ближайшие недели.

Выводя конкурс HONOR Talents на мировую сцену, компания HONOR также представила «Ворота в будущее» (Gateway to the Future) — глобальную инициативу, реализуемую на экспериментальной основе в Гамбурге (Германия), чтобы побудить талантливых творческих людей со всего мира к использованию потенциала технологий для знакомства людей с культурой в эпоху метавселенной.

«С момента своего основания компания HONOR всегда стремилась внести большой вклад в развитие отрасли, чтобы обеспечить лучшее будущее для всех. Для достижения этой цели мы сохранили свою приверженность инновациям, — заявил глава компании HONOR Device Co, Ltd Джордж Чжао.. — С внедрением нашей стратегии двух флагманов, MagicOS 7.0, системы для фитнеса и здоровья мы будем рады предоставить привлекательные возможности европейским и прочим зарубежным потребителям, желающим приобрести лучшие на рынке складные смартфоны и получить пользовательский опыт премиум-класса».

Реализация концепции сетевого будущего через новую стратегию двух флагманов и MagicOS

Глобальная технологическая компания HONOR всегда стремилась к новаторству с целью достижения конкретных целей и предоставления пользователям важных преимуществ. Впервые HONOR представит свои складные смартфоны на международных рынках. В рамках своей стратегии двух флагманов, объявленной в ходе IFA 2022, HONOR представит в Европе и других регионах мира свои складные флагманские смартфоны и универсальные флагманские смартфоны.

Компания HONOR также представила MagicOS 7.0 — новую операционную систему, предназначенную для обеспечения бесперебойного взаимодействия между различными платформами и устройствами. Она работает на операционных системах Android, а также ПК и IoT, поэтому устройства с различными операционными системами могут подключаться к устройствам MagicOS на системном уровне. Помимо изменений в пользовательском интерфейсе, MagicOS 7.0 позволит пользователям управлять ноутбуком, смартфоном и планшетом HONOR с использованием одной и той же клавиатуры и мыши. С помощью этой функции пользователи могут беспрепятственно перемещать файлы между устройствами, а также вводить текст на смартфоне или планшете с помощью своей клавиатуры для ноутбука. MagicOS 7.0 будет официально анонсирована в 4-м квартале 2022 года.

В соответствии со своим стремлением вносить вклад в развитие более широкой отрасли компания HONOR объявила о своем присоединении к различным консорциумам Интернета вещей (IoT), включая Matter и Ola, что способствует разработке общих отраслевых стандартов, содействующих открытому сотрудничеству. Кроме того, новая сервисная платформа HONOR Developer будет оказывать непосредственную поддержку и услуги разработчикам. Одной из таких услуг для разработчиков будет возможность отправлять свои приложения в App Market и Game Center через эту платформу. Кроме того, она обеспечит разработчикам доступ к различным системным возможностям для разработки функционала взаимодействия разных устройств HONOR. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://developer.hihonor.com.

Помимо этого, компания HONOR расширяет свое сотрудничество с Microsoft, чтобы сделать приложение Phone Link доступным для международных пользователей устройств HONOR. Ранее доступное только для пользователей устройств HONOR в Китае, приложение Phone Link позволяет пользователям подключать некоторые смартфоны HONOR к ПК с Windows для раскрытия новых возможностей взаимодействия между устройствами, включая возможность просмотра уведомлений, совершения и приема вызовов на своих ПК и использования мобильных приложений на Windows. HONOR Magic4 Pro входит в число первых моделей смартфонов HONOR, поддерживающих Phone Link[1], а HONOR 70 также будет поддерживать Phone Link после обновления OTA.

Кроме того, с октября модернизированное приложение HONOR Health будет обеспечивать персонализированные пользовательские интерфейсы и давать предложения по фитнесу и обучающие курсы на основе привычек пользователя, помогая пользователям смартфонов в достижении своих целей по улучшению самочувствия.

Представляем на мировых рынках HONOR 70 — шедевр для видеоблоггинга

Модель HONOR 70, предназначенная для любителей видеоблоггинга, является новейшим дополнением HONOR к своей линейке высокотехнологичных смартфонов серии N. Это стильное устройство предлагает режим Solo Cut, позволяющий пользователям без труда создавать видеоблоги, выделяющие конкретного человека в группе с помощью встроенной технологии распознавания. С помощью двойной потоковой передачи видео HONOR 70 может записывать два видео одновременно, одно из которых будет сосредоточено на одном человеке, а другое осуществлять запись всей группы.

HONOR 70 делает простым создание качественных видеоблогов благодаря мощной двойной основной камере, включающей сверхчувствительную основную камеру 54MP IMX800 Super Sensing с большим 1/1,49-дюймовым датчиком IMX800 и 50-мегапиксельную камеру для макросъемки. Новый смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G и поддерживает процессоры GPU Turbo X и OS Turbo X, обеспечивая бесперебойную работу и оперативность при выполнении широкого спектра сложных задач, включая редактирование видео для видеоблоггеров, постоянно находящихся в движении.

HONOR 70 — первый смартфон серии HONOR N с пользовательским интерфейсом HONOR Magic UI 6.1 на базе Android 12, доступный в нескольких модных цветовых вариантах, включая «черная ночь», «хрустально-серебристый» и «изумрудно-зеленый»[2].

В знак признания превосходного пользовательского опыта HONOR 70 компания Expert Imaging and Sound Association (EISA) присудила смартфону премию EISA BEST BUY СМАРТФОН 2022–2023. EISA — экспертное сообщество, включающее в себя более 60 самых авторитетных в мире журналов, веб-сайтов и комментаторов социальных сетей из 29 стран.

С сегодняшнего дня модель HONOR 70 будет доступна на некоторых европейских рынках по стартовой цене 549 евро.

HONOR MagicBook 14 — мощное портативное устройство

Новейшая модель HONOR MagicBook 14, впервые в истории выпускаемая с операционной системой Turbo на ноутбуке HONOR, предлагает существенное повышение времени работы аккумулятора и более высокую (до 20,8%)[3] энергоэффективность по сравнению со своим предшественником. Ноутбук работает на процессоре 12-го поколения Intel® Core™ i5-12500H со специальной графической картой NVIDIA® GeForce RTX™ 2050[4], что обеспечивает высокую производительность как для работы в офисе, так и для игр дома. Благодаря аккумулятору 75 Вт·ч модель HONOR MagicBook 14 обеспечивает до 17 часов работы от аккумулятора в режиме ожидания и поддерживает быструю зарядку, обеспечивая до 3,5 часов работы при работе с программным обеспечением после 15 минут зарядки[5]. Модель HONOR MagicBook 14, представленная в элегантной серой цветовой гамме, поступает по предварительным заказам на некоторые европейские рынки начиная с сегодняшнего дня, по начальной цене 1099 евро.

Превосходное аудиовизуальное качество с HONOR Pad 8

HONOR Pad 8 — это доступное универсальное интеллектуальное устройство, отвечающее потребностям студентов и молодых профессионалов для работы и развлечений. Новый планшет HONOR сочетает в себе 12-дюймовый дисплей HONOR FullView с соотношением экрана и корпуса 87%[6] и поддерживает разрешение 2000x1200[7] пикселей и 1 миллиард цветов с восемью встроенными динамиками, что обеспечивает мультимедийный эффект присутствия. Модель HONOR Pad 8 с пользовательским интерфейсом HONOR Magic UI 6.1 и сервисами Google Play оснащена высокопроизводительным аккумулятором емкостью 7250 мА·ч[8], позволяющим быть на связи в течение всего дня. HONOR Pad 8 в цветовом исполнении Blue Hour выходит на некоторые европейские рынки по предварительным заказам начиная с сегодняшнего дня и будет продаваться по начальной цене 329 евро.

Запуск планшета означает доступность полного международного ассортимента продукции бренда; потребители в отдельных странах Европы и на международных рынках в скором времени получат доступ к каждой серии смартфонов HONOR и изделий IoT, что знаменует собой новую веху в истории HONOR.

Войдите в ворота в будущее

Бренд HONOR непрерывно инвестирует в технологии пространственного звучания, искусственного интеллекта (ИИ) и дополненной реальности (AR), чтобы открыть возможности для полного погружения и подготовиться к следующей цифровой революции.

Проект «Ворота в будущее» (Gateway to the Future), представленный в ходе программной презентации HONOR на IFA, является новой инициативой, направленной на обогащение культурного наследия с помощью технологий. В сотрудничестве с ARLOOPA компания HONOR предложила двум известным художникам — Юнуэнэ (Yunuene) и Тимо Хельгерту (Timo Helgert) — творчески переосмыслить легендарное здание Вассершлосс из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенное в районе Шпайхерштадт города Гамбург. Пользователи имеют возможность познакомиться с этим объектом AR-искусства в режиме реального времени на месте в Шпайхерштадт, либо дома через приложение ARLOOPA, предлагающее пользователям смартфонов новый способ открытия культурных ценностей с помощью иммерсивной дополненной реальности. С видеороликом кампании можно ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/7rwwZQw2C4M.

Представляем пространственное звучание HONOR

Разработанная компанией HONOR система пространственного звучания, о которой было объявлено в ходе выставки IFA 2022, предназначена для создания широкого кинематографического эффекта 3D-звука в наушниках, дающего ощущение погружения, необходимое для взаимодействия с дополненной реальностью и виртуальной реальностью нового поколения.

В своей основе пространственное звучание HONOR предназначено для обеспечения объемного звучания и 3D-звука через наушники за счет использования акселерометра и гироскопов в наушниках, отслеживающих движения головы пользователя, а также за счет изменения звукового поля, что дает пользователям эффект погружения и позволяет им по-настоящему насладиться звуком в фильмах, играх или при прослушивании музыки. С помощью алгоритма можно смоделировать изменения звука на пути от источника до уха слушателя. Эти эффекты включают в себя локализацию источников звука выше, ниже, позади и перед слушателем.

Пространственное звучание HONOR является первой системой, обеспечивающей возможность регулировки расстояния между звуками, что позволяет пользователям динамически регулировать расстояние между виртуальными источниками звука от 0,15 до 10 метров для более персонализированного прослушивания.

Конкурс HONOR Talents: открыт прием заявок в новой номинации «Интерактивный AR-дизайн»

В дополнение к этой инициативе компания HONOR ввела специальную номинацию «Интерактивный AR-дизайн» в рамках своего международного конкурса дизайнеров HONOR Talents. В этой номинации конкурсантам предлагается создавать цифровые произведения AR-искусства, которые творчески преобразуют их окрестности, включая цифровые надстройки для зданий, стен, парков и других общественных объектов, что способствует приобщению местных жителей к культуре. Более подробная информация для художников, заинтересованных в конкурсе, представлена по адресу: https://www.hihonor.com/honor-talents/en/

Кроме того, компания HONOR также объединила усилия с Центральной академией изобразительных искусств (CAFA) Китая для создания новой AR-работы «Бесконечность» (INFINITY). Цифро-физический опыт демонстрирует художественную интерпретацию вселенной, которую творческая команда преподавателей и студентов CAFA использует в качестве аналогии для содействия межкультурному диалогу. С этой работой, выставленной на стенде HONOR на выставке IFA, можно ознакомиться через приложение ARLOOPA.

[1] Требуется компьютер с ОС Windows 10 (с обновлением в мае 2019 года или более поздней версией) или Windows 11. [2] Доступность цветов зависит от региона. [3] Данные HONOR Labs. Тестовые сценарии предполагают ежедневную работу с использованием программного обеспечения Microsoft Office, видеозвонки, просмотр веб-страниц, воспроизведение онлайн-видео, воспроизведение музыки, обмен мгновенными сообщениями, разработку и проектирование программ с установленным по умолчанию объемом при яркости 250 нитов при комнатной температуре 25°C. Данные могут отличаться в зависимости от типа продукции, особенностей использования и факторов окружающей среды. [4] Также доступны модели с графикой Intel® Iris Xe. [5] Данные о зарядке от HONOR Labs. Испытания проводились с использованием поставляемого с ноутбуком зарядного устройства HONOR SuperCharger мощностью 135 Вт, подключенного к устройству с зарядом аккумуляторной батареи 2%. Продолжительность работы в офисе основана на тесте PCMark Modern Office. Фактический опыт использования может варьироваться в зависимости от модели, вида использования, условий зарядки и других факторов. [6] Данные HONOR Labs. [7] Разрешение, измеренное по стандартному прямоугольнику; таким образом, фактическое количество пикселей немного меньше. [8] Данные HONOR Labs. Номинальная емкость батареи.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных высококачественных надежных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании HONOR по ссылке www.hihonor.com или отправьте сообщение по адресу [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1890737/MagicOS_7_0_coming.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1890738/Introducing_New_HONOR_N_Family.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1890739/HONOR_Gateway_To_Future_campaign.jpg

SOURCE HONOR