HONOR объявляет всемирную презентацию своего легендарного флагмана -- серии HONOR Magic3

На этом мероприятии компания HONOR также объявила о своих планах по дальнейшему расширению и намерении обеспечивать превосходный уровень обслуживания клиентов и высочайшее качество продукции после обретения независимости в ноябре прошлого года. Штат новой компании HONOR насчитывает почти 10 тысяч сотрудников, которые будут охватывать весь спектр ее многопрофильной деятельности. Компания HONOR инвестировала значительные средства в исследования и разработки, имея в своем распоряжении четыре научно-исследовательских центра и более 100 лабораторий по всему миру, подав на сегодняшний день свыше 5500 новых патентных заявок и быстро восстановив стратегические партнерские отношения с некоторыми из ведущих мировых поставщиков. Всего за три месяца компания увеличила свою долю на китайском рынке с 3% до14,6%, что еще более подстегнуло ее в стремлении к общемировому успеху.

«HONOR неизменно демонстрировал наши самые передовые идеи в серии HONOR Magic, и серия HONOR Magic3 продолжила это дело, — сообщил глава компании HONOR Device Co, Ltd. Джордж Чжао (George Zhao). — Представляя концепцию HONOR в отношении будущего мобильных технологий, мы гордимся своим успехом в налаживании партнерских отношений в рамках своей отрасли, которые помогли нам в разработке этого революционного смартфона, а также результатом непрерывной усердной работы нашего подразделения НИОКР, направленной на восстановление позиций HONOR на мировом рынке, которая обеспечила возможность беспрецедентной демонстрации уникальных технологий».

Первоклассные конструктивные решения, обеспечивающие полноценный эффект присутствия во время просмотра и превосходную устойчивость к воздействиям

Серия HONOR Magic3, отличающаяся превосходным пользовательским функционалом и первоклассными конструктивными решениями, имеет сверх-изогнутый (89°) экран и сверхтонкие рамки, что обеспечивает полноценный эффект присутствия при просмотре. 10-битный экран, сертифицированный в соответствии с требованиями стандарта HDR10+, воспроизводит 1,07 млрд цветов, позволяя пользователям наслаждаться более живыми и яркими оттенками и детализированной графикой.

Модель HONOR Magic3 Pro+, представляющая собой прорыв в искусстве проектирования смартфонов, отличается изысканными конструктивными решениями, включая сверх-изогнутый экран с защитным нанокристаллическим покрытием и нанокерамический корпус, обеспечивающий надежный и удобный захват, а также повышенный уровень жесткости и ударопрочности. Серия HONOR Magic3 сертифицирована по классу защиты от воды и пыли IP68[1], что обеспечивает устойчивость изделий к воздействию пыли и возможность погружения в воду на глубину до 1,5 м и на время до 30 минут.

Устройства серии HONOR Magic3 оснащаются камерой оригинальной конструкции под названием "Eye of Muse" («Глаз Музы»), символизирующей идеальное сочетание искусства и технологий и имеющей вогнутую поверхность, которая обеспечивает обильное попадание света в объектив для оптимизации производительности и предоставления пользователям превосходных возможностей для фотосъемки. Воздавая должное классической конструкции затвора камеры, HONOR Magic3 Pro+ отличается уникальным шестиугольным дизайном, дающим пользователям ощущение равновесия и гармонии.

Революционное качество фотосъемки за счет системы Advanced HONOR Image Engine и многокамерной технологии вычислительной фотографии

Серия HONOR Magic3, которая выводит качество фотосъемки на совершенно новый уровень, оснащается самостоятельно разработанной системой формирования и обработки изображений HONOR Image Engine, функционирующей при поддержке искусственного интеллекта и неизменно обеспечивающей возможность получения высококачественных и впечатляющих изображений. Устройства серии HONOR Magic оснащаются лучшей в своем классе многокамерной системой вычислительной фотографии, а модель HONOR Magic3 Pro+ комплектуется комбинацией из четырех камер, включающей 64-мегапиксельную монохромную камеру, 50-мегапиксельную широкоугольную камеру, 64-мегапиксельную сверхширокоугольную (126o) камеру[2] и 64-мегапиксельную перископическую телефотокамеру[3] и позволяющей пользователям получать великолепные фотоснимки независимо от объекта съемки.

50-мегапиксельная широкоугольная камера, обеспечивающая живые и яркие цвета и реалистичные изображения, имеет сверхбольшой 1/1,28-дюймовый датчик для определения цвета объекта[4], а также систему фазовой автофокусировки Full Pixel Octa[5], позволяющую снимать движущиеся объекты с быстрой и точной фокусировкой, обеспечивающей исключительно высокое качество проработки деталей. 64-мегапиксельная перископическая телефотокамера имеет оптическую трансфокацию 3.5x[6] и цифровую трансфокацию до 100x, что позволяет пользователям получать высококачественные изображения при съемке с большого расстояния.С помощью оптического стабилизатора изображения (OIS)[7] пользователи могут получать четкие снимки даже без штатива. 64-мегапиксельный сверхширокоугольный (126°) объектив в сочетании с объективом, имеющим оптическую трансфокацию 7P[8], создает широкоугольную камеру HONOR с высочайшей разрешающей способностью, расширяющую поле обзора с минимизацией искажения перспективы и идеально отображающую здания и достопримечательности целиком с изумительной четкостью. В режиме макросъемки пользователи могут добиваться невероятной детализации, приближаясь к объектам на расстояние от 2,5 см.

Смартфон, обеспечивающий видеографию кинематографического класса

Серия HONOR Magic3 позволяет пользоваться такими возможностями видеосъемки, как Magic-Log и таблица преобразования (LUT) кинематографического уровня 3D. Формат журнала, обычно используемый для съемки профессиональной кинопродукции, позволяет пользователям повышать качество своих видеосъемок за счет кинематографических цветовых тонов и захватывающих видеорядов с четкостью изображения, соответствующей расширенному динамическому диапазону. Таблицы преобразования (LUT) кинематографического уровня 3D помогают пользователям создавать оттенки, подходящие для кинематографа.

Устройства серии Magic3 могут фиксировать контент в режиме 4K HDR и имеют три всенаправленных микрофона для создания четких цифровых звукозаписей, обеспечивая дальнейшее повышение качества изображения и звучания для контента кинематографического уровня.

Высокоэффективный чипсет и усовершенствованная аппаратная часть обеспечивают повышенную производительность

Устройства серии HONOR Magic3, обеспечивающие в рамках своей отрасли передовые уровни эффективности и производительности при увеличенной вычислительной мощности за счет использования искусственного интеллекта, оснащаются новой мобильной платформой 5G на базе процессора Snapdragon® 888 Plus[11]. HONOR входит в число первых производителей оборудования (OEM), выпустивших смартфон с процессором Snapdragon 888 Plus. По сравнению с Snapdragon 888 новый чипсет имеет модернизированный ЦП и повышенную вычислительную мощность с использованием ИИ. Повышение вычислительной мощности с искусственным интеллектом увеличивает производительность до 32 TOPS и повышает эффективность ИИ на величину до 20%.

В дополнение к новому чипсету серия HONOR Magic3 имеет операционную систему Turbo X, впервые перенесенную на чипсет серии Snapdragon 8. В ее состав входят подсистемы Low-latency Engine, Anti-aging Engine и Smart Memory Engine, которые повышают быстродействие, препятствуют ухудшению свойств с течением времени и позволяют большему числу приложений оставаться действующими в фоновом режиме. Серия HONOR Magic3, разработанная с целью повышения игровой эффективности, оснащается технологией графического ускорения GPU Turbo X, которая вносит элементы оптимизации, сокращающие энергопотребление и увеличивающие производительность. С одновременным применением технологии Superconductive Hexagonal Graphene достигается снижение температур, что обеспечивает повышение общей устойчивости и уровня комфорта в процессе игры. Благодаря самостоятельно разработанной ультрасовременной технологии LINK Turbo X устройства серии HONOR Magic3 успешно используют сети Wi-Fi и сотовой связи для обеспечения максимальной скорости загрузки 6,1 Гбит/с[12], которая является самой быстрой для смартфонов на сегодняшний день.

Эффективность устройств серии HONOR Magic3 также широко признается отраслевыми партнерами HONOR. «HONOR — поистине инновационная компания с глубокими корнями в технологической сфере, — утверждает президент и генеральный директор компании Qualcomm Incorporated Криштиану Амон (Cristiano Amon). — Эта техническая база помогла создать атмосферу плодотворного сотрудничества и доверия между нашими компаниями. А также позволила вам в полной мере использовать потенциал Snapdragon 888 Plus для реализации лучших возможностей платформы Android на устройствах новой серии HONOR Magic3».

Сверхдлительный срок службы аккумулятора и возможность сверхбыстрой зарядки

Устройства серии HONOR Magic3, питаемые от аккумуляторной батареи емкостью 4600 мА·ч[13], избавляют пользователей от необходимости частой подзарядки своего устройства. Серия HONOR Magic3 поддерживает режим зарядки HONOR SuperCharge при мощности 66 Вт или SuperCharge при 50 Вт[14]. Модели Magic3 Pro и Magic3 Pro+ могут также использоваться в качестве портативного зарядного устройства для зарядки других устройств с помощью технологии беспроводной обратной зарядки[15].

Новый уровень конфиденциальности и функции обеспечения защиты с использованием ИИ

Одним из высших приоритетов компании HONOR является защита личной информации. В подтверждение этого модели серии HONOR Magic3 оснащаются усовершенствованным функционалом безопасности, включая фронтальную времяпролетную камеру[16] для разблокирования 3D Face ID, обеспечивающую высокий уровень защиты при использовании функции распознавания лица для получения доступа к своему смартфону.

Помимо создания более рационального и комфортного пользовательского интерфейса в серии HONOR Magic3 также были оптимизированы различные настройки повседневного использования с целью обеспечения разумной жизни во всех возможных ситуациях. Обновленный интеллектуальный функционал включает оценку впечатлений пользователей от взаимодействия с приложениями (UX), умный туризм (Smart Travel), безопасность и конфиденциальность (Security and Privacy) и мобильную работу (Mobile Working), обуславливающие беспрепятственное использование ИИ, что позволяет пользователям эффективно организовывать свою работу и повседневную жизнь.

Цветовое исполнение, цены и доступность

В продолжение темы «магического часа» — наиболее удобного для фотолюбителей и кинорежиссеров времени суток для проведения съемки, модель HONOR Magic3 стоимостью от 899 евро, помимо черного и белого цветов, выпускается также в цветовых исполнениях Golden Hour и Blue Hour[17] из синтетической кожи. Модель HONOR Magic3 Pro стоимостью от 1099 евро выпускается в черном и белом цветах, а также в цвете Golden Hour, а модель HONOR Magic3 Pro+ стоимостью от 1499 евро — в цветах «черная керамика» и «белая керамика», обеспечивающих элитный и классический варианты внешнего вида.

В первую очередь продукция серии HONOR Magic3 появится на территории Континентального Китая. О доступности на других рынках мира будет объявлено позднее. Ожидайте дополнительных сообщений.

Более подробная информация представлена в интернет-магазине HONOR по адресу: www.hihonor.com.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR, основанная в 2013 году, является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Мы твердо намереваемся стать одним из легендарных технологических брендов мира и обеспечить возможность рациональной жизни во всех ситуациях, всеми способами и для всех людей. Поставив своей стратегической целью новаторство, качество и обслуживание, компания HONOR стремится разработать технологию, обеспечивающую людям по всей планете возможность двигаться дальше за счет ее научно-исследовательского потенциала и перспективных технологий, а также создать новый интеллектуальный мир для каждого человека благодаря своему ассортименту инновационной продукции.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании HONOR по адресу www.hihonor.com или обращайтесь по электронной почте [email protected] [18]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Snapdragon является торговой маркой или зарегистрированным товарным знаком компании Qualcomm Incorporated.

Snapdragon является продуктом компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних организаций.

[1] Данное исполнение реализовано только в версиях Pro и Pro+. [2] Только для версии Pro+. Версии Standard и Pro снабжены 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. [3] Только для версий Pro+ и Pro. [4] Только для версии Pro+. Версии Standard и Pro оснащаются датчиком для определения цвета объекта размером 1/1.56". [5] Только для версии Pro+. [6] Только для версий Pro+ и Pro. [7] Имеется только в версиях Pro и Pro+. [8] Имеется только в версии Pro+. [9] Требует обновления по беспроводной сети (ОТА) [10] Требует обновления по беспроводной сети (ОТА) [11] Мобильная платформа 5G на базе процессора Snapdragon 888 Plus предусмотрена только для версий Pro и Pro+. В стандартной версии Magic3 используется процессор Snapdragon 888 [12] Данные испытаний получены при частоте Sub-6G в лаборатории HONOR. [13] 4600 мА·ч является типовым значением для аккумуляторной батареи. [14] Имеется только в версиях Pro и Pro+. [15] Имеется только в версиях Pro и Pro+. [16] Имеется только в версиях Pro и Pro+. [17] Цветовое исполнение "Golden Hour" доступно только в стандартной версии и версии Pro, а цветовое исполнение "Blue Hour" — только в стандартной версии. [18] Данные предоставлены лабораторией HONOR. Фактические показатели могут различаться в зависимости от настроек устройства и условий использования.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1593659/The_newly_launched_HONOR_Magic3_Series_features_HONOR_s_latest_innovations.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1593660/HONOR_s_CEO_George_Zhao_HONOR_Magic3_Series_flagship_smartphones.jpg

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