HONOR odhalil tri svetové prvotiny medzi technológiami

Prvý 48MP zadný fotoaparát v odvetví so senzorom Sony IMX586 bude znamenať novú éru fotografovania so smartfónmi, ktorá už čoskoro príde na trh s telefónom HONOR View20. Ide o prvý fotoaparát vo smartfóne prinášajúci fotografie so 48 megapixelmi vo vysokom rozlíšením. Pôjde o špičkovú kvalitu s väčším počtom detailov vyššej kvality dokonca aj pri zoomovaní. Táto technológia, spolu s výkonom podporeným umelou inteligenciou a grafickým spracovaním na báze duálneho ISP a NPU čipovej sady Kirin 980, automaticky umožní spracovanie viacerých fotografií, vyskladanie výslednej fotografie z niekoľkých záberov zachytených objektívom 48MP fotoaparátu a vytvorenie 48MP fotografie s vysokým rozlíšením s podporou umelej inteligencie. HONOR svojim používateľom ponúka úplne novú kvalitu a jasnosť fotografií ako konkurenciu highendových jednošošovkových reflexných fotoaparátov.

HONOR prichádza aj s úplne novou úrovňou full-view displeja pod názvom HONOR All-View displej, ktorá sa tiež predstaví v rámci smartfónu novej generácie HONOR View20. V tomto telefóne sa po prvýkrát stretneme s predným fotoaparátom zabudovaným do dizajnu displeja prostredníctvom extrémne zložitej 18-vrstvovej technológie, ktorá starostlivo zapúšťa fotoaparát do oblasti obrazovky a rozširuje ju skoro na 100%. Inovatívne riešenie HONOR All-View displej je dôkazom neutíchajúcej snahy značky HONOR posúvať evolúciu full-view displejov od bezrámového displeja s pomerom 18:9 počas éry 1.0, cez obrazovky so zárezom u smartfónov éry 2.0 až do revolučnej éry 3.0.

Vediac, že užívatelia chcú zostať stále online, HONOR sa rozhodol zmeniť bežnú realitu a využiť Link Turbo. Ide o technológiu, ktorá pomocou umelej inteligencie a spracovania veľkých dát automaticky zanalyzuje užívateľské modely svojho vlastníka a sieťové podmienky, aby mohla hladko prepínať medzi Wi-Fi alebo 4G sieťami a tým zrýchliť načítavanie simultánnym využitím oboch sieťových pripojení.

Oznámenie o týchto prelomových technológiách je len dokladom sily inovácie, ktorú značka HONOR po celý tento rok preukazuje. Spoločnosť úspešne priniesla na trh dnes už populárne a obľúbené a technologicky najmodernejšie telefóny, ktoré spájajú najnovšie technológie s estetickým prevedením. „Ako trendový výrobca HONOR naďalej posúva hranice inovácie a remeselného spracovania produktov. Snažíme sa neustále prichádzať s prelomovými technológiami a prinášať výnimočné skúsenosti našim užívateľom," uviedol Jimmy Xiong, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Product.

Produkty spoločnosti HONOR ponúkajú najvyššiu úroveň remeselného spracovania, poskytujú spotrebiteľom inovatívne a krásne smartfóny v širokej škále farebných variantov. Nový fotoaparát HONOR 10 Lite priniesol smartfónom odstupňované farebné odtiene, ktoré ponúkajú oslnivé vizuálne efekty s ôsmimi lesklými vrstvami. Nedávno HONOR oznámil, že jeho atraktívny a minimalistický Honor 8X príde aj v novej farbe - Phantom Blue.

V snahe vyniknúť v oblasti dizajnu a farieb začala spoločnosť HONOR spoluprácu so špičkovou malajzijskou umelkyňou Red Hong Yi, aby vytvorila exkluzívny umelecký artefakt Aurora vyrobený z 2000 recyklovaných sklenených dielov zo zadného krytu smartfónov HONOR. Jedinečné farby sklenených zadných krytov pripomínajú umelkyni fenomén polárnej žiary a inšpirovali ju k vytvoreniu tejto inštalácie.

Pri výrobe sklenených zadných krytov je nutná obrovská presnosť. Pätnásť nano-membrán, ktoré pokrývajú sklenené kryty, odráža a láme prenikajúce svetlo. Stačí však jediná čiastočka prachu, aby sa celá súprava membrán zničila. Na každých päť vyrobených membrán pripadá jedna pokazená. Inšpirovaná unikátnosťou týchto recyklovaných sklenených zadných krytov vytvorila Red dielo zvané Aurora, a tak zmenila priemyselný odpad na moderné umenie.

Značka HONOR urobila v priebehu tohto roku obrovský skok vpred vďaka inovácii a snahe ponúknuť zákazníkom len to najlepšie. Dnes je jej prítomnosť na svetových trhoch veľmi viditeľná. Model HONOR 10 bude prvým smartfónom značky HONOR, ktorý sa už čoskoro predstaví na trhu v Hong Kongu. Rok 2019 by mal pre značku HONOR znamenať ešte vzrušujúcejšie novinky v oblasti technológií a dizajnu pre mladých na celom svete. Zostaňte naladení na ďalšie novinky!

