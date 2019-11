HONOR oficjalnie prezentuje zupełnie nowy HONOR MagicWatch 2: zegarek smart z personalizacją dla inteligentnego i zdrowego stylu życia

– HONOR MagicWatch 2 to kolejny solidny produkt pozwalający nam na realizację strategii 1+8+N IoT – skomentował George Zhao, prezes HONOR. – HONOR MagicWatch 2 jest symbolem kolejnego dużego kroku marki HONOR w integracji własnego ekosystemu połączonych produktów inteligentnych oraz rozwoju globalnego rynku produktów noszalnych. Zegarek HONOR MagicWatch 2 uosabia nasze myślenie przyszłościowe w projektowaniu zegarków smart i opracowywaniu produktów noszalnych. Czy to na treningu czy w pracy, HONOR MagicWatch 2 zapewnia optymalną wydajność – dodał prezes.

15 trybów kondycji zaufanym towarzyszem ćwiczeń

W celu krzewienia bardziej indywidualnego, zróżnicowanego i skutecznego stylu ćwiczeń zegarek HONOR MagicWatch 2 obsługuje 15 trybów kondycji na bazie celów, w tym 8 sportów na świeżym powietrzu i 7 sportów halowych, w tym między innymi bieganie, wędrówki, jazda na rowerze i triatlony, a także pływanie, trening wolny i wioślarstwo na urządzeniu.

Poza 15 trybami kondycji zegarek HONOR MagicWatch 2 wyposażono także w 13 profesjonalnych treningów biegania na świeżym powietrzu i na bieżni od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Użytkownicy, którzy dopiero zaczynają, jak i doświadczeni biegacze szukający bardziej profesjonalnych rozwiązań znajdą w HONOR MagicWatch 2 zestaw idealnych treningów i motywację do osiągnięcia jeszcze więcej. Zegarek HONOR MagicWatch 2 wyposażono także w wirtualny ustalacz tempa i porady w czasie rzeczywistym prowadzące do większych korzyści z treningu w tempie biegacza.

Zaawansowane monitorowanie zdrowia i porady co do dobrego samopoczucia

Zegarek HONOR MagicWatch 2 nadaje nowe znaczenie monitorowaniu zdrowia przez trzy wiodące w branży technologie wprowadzające dokładne, wnikliwe porady zdrowotne w czasie rzeczywistym oraz analitykę pozwalającą użytkownikom na prowadzenie zdrowszego życia i podnoszenie jakości stylu życia pod wieloma względami.

Wyposażony w technologię HUAWEI TruSleep™ 2.0 zegarek HONOR MagicWatch 2 może dokładnie monitorować i diagnozować 6 najczęstszych zaburzeń snu oraz przedstawiać ponad 200 sugestii dopasowanych do zwyczajów użytkownika w celu podniesienia jakości snu. Ponadto zegarek HONOR MagicWatch 2 może wykryć poziom stresu, kiedy użytkownik jest spięty i zasugerować ćwiczenia oddechowe zmniejszające zdenerwowanie przy wsparciu technologii HUAWEI TruRelax™. Dzięki HUAWEI TruSeen™ zegarek HONOR MagicWatch 2 monitoruje tętno 24 godziny, 7 dni w tygodniu i wysyła powiadomienia, kiedy wynik jest poniżej lub powyżej normy. Ponadto zegarek wyposażono w dostosowujący się algorytm zwiększający zasięg. Dzięki wodoodporności do 50 metrów zegarek HONOR MagicWatch 2 dobrze sprawdza się także pod wodą do monitorowania tętna i rejestracji wyników SWOLF, odległości, prędkości i spalonych kalorii. Wszystkie dane zdrowotne mogą być zsynchronizowane ze smartfonem przez zainstalowaną wcześniej aplikację HUAWEI Health, co pozwala użytkownikom na wgląd w historię i lepsze poznanie samych siebie.

Funkcje inteligentnego asystenta

Zegarek HONOR MagicWatch 2 umożliwia nawiązywanie połączeń Bluetooth w drodze przez słuchawki lub wbudowany głośnik i mikrofon nawet w odległości do 150 m od telefonu. Zegarek obsługuje także zawiadomienia typu push o wiadomościach SMS, e-mail, powiadomieniach kalendarza i innych treściach. Zawiadomienia wyświetlane są na ekranie, jeżeli zegarek HONOR MagicWatch 2 jest podłączony do telefonu. Wbudowane aplikacje obejmują pogodę, budzik, stoper, lokalizację telefonu i nie tylko, a są przy tym łatwo dostępne. Ponadto zegarek HONOR MagicWatch 2 wyposażono w 4 GB wewnętrznej pamięci, z czego 2 GB można wykorzystać do przechowywania muzyki, co oznacza, że użytkownicy mogą słuchać do 500 ulubionych piosenek bez dostępu do telefonu.

Wyposażony w 1,39-calowy ekran dotykowy AMOLED w pełnym kolorze, technologie monitorowania zdrowia i samopoczucia, żywotną baterię i dostosowywalne tarcze zegarek HONOR MagicWatch 2 dostępny jest w dwóch rozmiarach – 46 mm i 42 mm w rekomendowanych cenach detalicznych odpowiednio 189 i 179 euro. Zegarek HONOR MagicWatch 2 dostępny będzie w Czechach, Egipcie, Finlandii, Francji, Niemczech, Indiach, Indonezji, Włoszech, Malezji, Holandii, Polsce, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Hiszpanii, Tajlandii, na Filipinach, w Turcji, na Ukrainie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Wielkiej Brytanii począwszy od 12 grudnia 2019 r.

[1] Tylko w modelu HONOR MagicWatch 2 (46 mm), bateria w modelu HONOR MagicWatch 2 (42 mm) działa do 7 dni. [2] Tylko w modelu HONOR MagicWatch 2 (46 mm), bateria w modelu HONOR MagicWatch 2 (42 mm) działa do 7 dni.

