HONOR ogłasza światową premierę flagowego smartfona z kultowej serii HONOR Magic3 oferującego użytkownikowi epickie doznania

Podczas inauguracji nowego produktu firma HONOR ogłosiła również plany kontynuowania trwającego od listopada ubiegłego roku, kiedy to nastąpiło uniezależnienie się firmy, rozwoju i zaangażowania w świadczenie możliwie najlepszych usług i oferowanie najwyższej jakości produktów. Nowa kadra firmy HONOR obejmuje prawie 10 000 pracowników zajmujących się świadczeniem pełnego zakresu usług. Firma HONOR intensywnie inwestuje w badania i rozwój, posiada cztery ośrodki badawczo-rozwojowe i ponad 100 laboratoriów na całym świecie, a do chwili obecnej złożyła ponad 5 500 nowych wniosków patentowych i szybko wznowiła współpracę strategiczną z kilkoma najlepszymi na świecie dostawcami. W zaledwie trzy miesiące udział firmy HONOR w chińskim rynku wzrósł z 3% do 14,6%, dzięki czemu ambicje spółki ukierunkowane na osiągnięcie globalnego sukcesu nabrały jeszcze większego tempa.

„HONOR od początku promuje innowacyjne idee oferując produkty z serii HONOR Magic, a HONOR Magic3 to przedłużenie tej tradycji – powiedział George Zhao, prezes HONOR Device Co, Ltd. - Prezentujemy wizję firmy HONOR na przyszłość technologii mobilnej, jesteśmy również dumni z nawiązanej współpracy branżowej, która umożliwiła nam opracowanie tego przełomowego pod względem technologii, nowego smartfona, a także kontynuowanie dążeń naszego zespołu badawczo-rozwojowego do ponownego wprowadzenia marki HONOR na rynek światowy z tak nowatorską i wyjątkową technologią".

Najwyższej jakości design, wciągające doznania filmowe i nadzwyczajna wytrzymałość

Oferujący użytkownikowi wyjątkowe doznania i najwyższej jakości design smartfon HONOR serii Magic3 wyposażony jest w wyświetlacz 89° z zagiętymi brzegami (Super Curved) i wyjątkowo cienką ramką, co sprawia, że podczas oglądania filmów możemy poczuć się jakbyśmy byli w samym środku akcji. 10-bitowy wyświetlacz z 1,07 mld kolorów, obsługujący format HDR10+, pozwala użytkownikom cieszyć się żywszymi kolorami i bardziej szczegółowym obrazem.

Stanowiący przełom pod względem designu smartfonów, model HONOR Magic3 Pro+ oferuje kunsztowne wykonanie z wyjątkowo zagiętą, nanokrystaliczną powłoką i nano ceramicznym korpusem zapewniającym doskonały i wygodny chwyt oraz większą twardość i odporność. Smartfon HONOR Magic3 posiada atest wodoodporności i odporności na kurz IP68[1] potwierdzający wysoką odporność na zanieczyszczenia i wodoodporność przy zanurzeniu w wodzie do głębokości 1,5 m przez 30 minut.

Smartfon HONOR Magic3 wyposażono w wyjątkowy aparat zwany „okiem muzy" symbolizujący doskonałe połączenie sztuki i technologii oraz oferujący wklęsłą powierzchnię, dzięki której szeroki snop światła dociera do soczewek optymalizując wydajność i zapewniając możliwość rejestrowania obrazu o wyjątkowej jakości, a wszystko ku radości użytkowników. Obiektyw HONOR Magic3 Pro+ charakteryzuje się unikalną, heksagonalną konstrukcją stanowiącą odwzorowanie budowy klasycznej migawki aparatu fotograficznego i oferującą użytkownikom wyczucie równowagi i harmonii.

Rewolucyjne doznania wizualne dzięki silnikowi Advanced HONOR Image Engine i wieloobiektywowej fotografii obliczeniowej

Wynosząc doświadczenie firmy HONOR w dziedzinie fotografii na zupełnie inny wymiar, smartfon HONOR Magic3 oferuje silnik HONOR Image Engine, technologicznie zaawansowany układ obrazowania wspomagany sztuczną inteligencją (SI) sprawiający, że każde wykonane zdjęcie będzie się charakteryzowało wysoką jakością. Smartfony HONOR Magic wyposażono w najlepszą w swojej klasie technologię wieloobiektywowej fotografii obliczeniowej, a model HONOR Magic3 Pro+ posiada cztery obiektywy, w tym monochromatyczny 64MP, szerokokątny 50MP, panoramiczny 64MP 126[2] oraz teleobiektyw peryskopowy 64MP[3], dzięki którym użytkownicy mogą robić zapierające dech w piersiach zdjęcia, bez względu na to, co fotografują.

Zapewniający żywe kolory i odwzorowanie obrazu bliskie rzeczywistości obiektyw szerokokątny 50MP wyposażono w wyjątkowo duży sensor kolorów o rozmiarze 1/1,28 cala [4] oraz sensor detali z autofokusem Full Pixel Octa Phase Detection (PD) AutoFocus[5], dzięki któremu poruszające się obiekty można fotografować z wykorzystaniem szybkiego i precyzyjnego ustawiania ostrości wychwytującego nawet najdrobniejsze szczegóły obrazu. Peryskopowy teleobiektyw 64MP posiada zoom optyczny 3,5x[6] oraz zoom cyfrowy 100x umożliwiający użytkownikom wykonywanie wysokiej jakości zdjęć z dużej odległości. Dzięki optycznemu stabilizatorowi obrazu (OIS)[7] użytkownicy mogą uzyskać ostre zdjęcia, nawet bez użycia statywu. Obiektyw panoramiczny 64MP 126 z obiektywem wyposażonym w zoom optyczny 7P[8] sprawia, że obiektyw szerokokątny w smartfonie HONOR jest aparatem o najwyższej rozdzielczości pozwalającym na uchwycenie na zdjęciu szerszego pola widzenia z minimalnymi zakłóceniami perspektywy, całych budynków i krajobrazów z niezrównaną ostrością. W przypadku zdjęć makro, użytkownicy mogą uchwycić najmniejsze detale nawet z odległości 2,5 cm.

Smartfon oferujący kinową jakość filmów

Smartfon HONOR Magic3 wyposażono w funkcję Magic-Log i kinowej jakości funkcję Level 3D LUT (Look Up Table). Są one powszechnie stosowanie do kręcenia profesjonalnych filmów, a format logu umożliwia użytkownikom wzbogacenie kręconych filmów o kinową paletę barw oraz niezrównaną ostrość obrazu dzięki formatowi HDR. Kinowa funkcja 3D LUT daje użytkownikom dostęp do odcieni barw w jakości kinowej.

Za pomocą smartfona Magic3 można kręcić filmy w formacie 4K HDR, posiada on również trzy mikrofony wszechkierunkowe gwarantujące czysty dźwięk, co jeszcze udoskonala jakość obrazu i dźwięku w nakręconym materiale filmowym.

Potężny chipset i uaktualnione oprogramowanie w służbie wyższej wydajności

Smartfon HONOR Magic 3, oferujący przełomową, najlepszą w branży efektywność i wydajność wspomaganą mocą obliczeniową SI, wyposażono w nową platformę mobilną Snapdragon® 888 Plus 5G[11]. HONOR jest jednym z pierwszych producentów urządzeń (OEM) oferujących smartfon z platformą mobilną Snapdragon 888 Plus. W porównaniu do platformy Snapdragon 888, nowy chipset uaktualniono o nową jednostkę CPU i możliwości obliczeniowe SI. Chipset usprawnia moc obliczeniową SI do 32 TOPS i oferuje wydajność wyższą o 20%.

Uzupełnienie chipsetu smartfona HONOR Magic 3 stanowi oprogramowanie systemowe OS Turbo X, które po raz pierwszy przeniesiono na chipset serii Snapdragon 8. Posiada silnik o niskim opóźnieniu, silnik „przeciwstarzeniowy", inteligentny silnik pamięci poprawiający płynność, przeciwdziałający przedwczesnemu zużyciu oraz umożliwiający pracę większej liczby aplikacji w tle. Zaprojektowany z myślą o rozgrywce, smartfon HONOR Magic 3 wyposażono również w technologię akceleracji grafiki GPU Turbo X, optymalizację zmniejszającą zużycie mocy i poprawiającą wydajność. Zastosowana technologia superprzewodzącego, heksagonalnego grafenu zapewnia niższą temperaturę pracy gwarantującą ogólną stabilność i komfort rozgrywki. Dzięki najnowocześniejszej technologii LINK Turbo X, smartfon HONOR Magic 3 efektywnie korzysta z Wi-Fi i sieci komórkowych wytrzymując szczytową prędkość pobierania na poziomie 6,1 Gbps[12], najwyższą z dostępnych dziś w smartfonach.

Wydajność smartfona HONOR serii Magic3 uznają również partnerzy branżowi firmy HONOR. „HONOR to prawdziwie innowacyjna spółka, głęboko zakorzeniona w technologii - mówi Cristiano Amon, prezes i dyrektor, Qualcomm Incorporated. - Te podwaliny techniczne pomogły stworzyć między naszymi spółkami partnerstwo oparte na współpracy i zaufaniu. Pozwoliło to również w pełni wykorzystać moc platformy Snapdragon 888 Plus, która uwolniła w smartfonie HONOR Magic 3 najlepsze wrażenia, jakie system Android może zaoferować".

Ultra-długa żywotność baterii i wyjątkowo szybkie ładowanie

Zasilany baterią 4600mAh[13], smartfon HONOR serii Magic3 uwalnia użytkowników od konieczności częstego ładowania urządzenia. Smartfon HONOR Magic3 obsługuje technologię ładowania HONOR SuperCharge o mocy 66W oraz technologię ładowania bezprzewodowego SuperCharge Wireless o mocy 50W[14]. Ze smartfona Magic3 Pro i Magic3 Pro+ można również korzystać wraz z power bankiem umożliwiającym ładowanie innych urządzeń dzięki bezprzewodowemu ładowaniu odwróconemu (Wireless Reverse Charge)[15].

Nowy poziom prywatności i bezpieczeństwa z technologią Smart AI

Prywatność to jeden z najważniejszych priorytetów firmy HONOR. Na dowód tego, smartfon HONOR Magic3 Series wyposażono w funkcję zwiększania bezpieczeństwa, w tym przedni aparat 3D ToF[16] korzystający z identyfikacji twarzy w 3D do odblokowywania urządzenia, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa.

W smartfonie HONOR Magic3 zoptymalizowano również najczęściej wykorzystywane ustawienia uwzględniające życiowe scenariusze, dzięki czemu urządzenie oferuje użytkownikowi bardziej inteligentne i bezproblemowe wrażenia z obsługi. Udoskonalenia obejmują technologię UX, inteligentną podróż, bezpieczeństwo i prywatność oraz pracę zdalną, a wszystko to wspomagane SI, po to, aby użytkownicy mogli efektywnie zarządzać zadaniami zawodowymi i życiem codziennym.

Kolor, cena i dostępność

Zainspirowany "magiczną godziną", czasem, w którym wychodzą najlepsze zdjęcia i filmy, smartfon HONOR Magic3, którego cena rozpoczyna się od 899 euro, dostępny jest z obudową ze skóry syntetycznej w kolorze Golden Hour i Blue Hour[17], dodatkowo również w kolorze czarnym i białym. Smartfon HONOR Magic3 Pro, którego cena zaczyna się od 1 099 euro, dostępny jest w kolorze Golden Hour, czarnym i białym, natomiast smartfon HONOR Magic3 Pro+, którego cena zaczyna się od 1 499 euro, dostępny jest w kolorze Ceramic Black i Ceramic White gwarantującym wyjątkowy i klasyczny wygląd oraz odczucia.

Smartfon HONOR Magic3 będzie dostępny w pierwszej kolejności w Chinach kontynentalnych. Dostępność na pozostałych rynkach świata zostanie podana do wiadomości w późniejszym terminie, zachęcamy do śledzenia informacji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie sklepu internetowego firmy HONOR pod adresem www.hihonor.com .

HONOR

Firma HONOR, założona w 2013 r. jest wiodącym globalnym dostawcą inteligentnych urządzeń. Naszą misją jest przekształcenie naszej marki w ogólnoświatową, kultową markę technologiczną oraz popularyzowanie stylu życia opartego na inteligentnych technologiach we wszystkich ich przejawach i kanałach dostępnych dla każdego. Koncentrująca się przede wszystkim na innowacyjności, jakości i usługach firma HONOR zajmuje się tworzeniem technologii dających nowe możliwości ludziom na całym świecie, opracowywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych oraz sięgania po technologie przyszłości, a także budowaniem nowego, inteligentnego świata dla wszystkich w oparciu o szeroką gamę innowacyjnych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o odwiedzenie strony internetowej firmy HONOR pod adresem www.hihonor.com lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected][18]

Snapdragon jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Qualcomm Incorporated. Snapdragon jest produktem Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jego spółek zależnych.

[1] Funkcja ta jest dostępna w wersji Pro i Pro+. [2] Tylko w wersji Pro+. Wersję Standard i Pro wyposażono w aparat panoramiczny 13MP. [3] Tylko w wersji Pro+ i Pro. [4] Tylko w wersji Pro+. Wersję Standard i Pro wyposażono w czujnik kolorów 1/1,56 cala. [5] Tylko w wersji Pro+. [6] Tylko w wersji Pro+ i Pro. [7] Dostępne tylko w wersji Pro i Pro+. [8] Dostępne tylko w wersji Pro+. [9] Wymaga uaktualnienia OTA [10] Wymaga uaktualnienia OTA. [11] Platforma mobilna Snapdragon 888 Plus 5G dostępna jest tylko w wersji Pro i Pro+ version. W wersji standardowej smartfona Magic3 zainstalowano platformę Snapdragon 888. [12] Dane testowe z laboratorium firmy HONOR przy częstotliwości Sub-6G. [13] 4.600mAh dotyczy typowej wartości baterii. [14] Dostępne tylko w wersji Pro+ i Pro. [15] Dostępne tylko w wersji Pro+ i Pro. [16] Dostępne tylko w wersji Pro+ i Pro. [17] Kolor Golden Hour dostępny jest w wersji standardowej i Pro, kolor Blue Hour dostępny jest tylko w wersji standardowej. [18] Dane podane przez laboratorium firmy HONOR. Wydajność rzeczywista może się różnić zależnie od ustawień urządzenia i środowiska użytkowania.

Zdjęcie -https://mma.prnewswire.com/media/1593659/The_newly_launched_HONOR_Magic3_Series_features_HONOR_s_latest_innovations.jpg

Zdjęcie -https://mma.prnewswire.com/media/1593660/HONOR_s_CEO_George_Zhao_HONOR_Magic3_Series_flagship_smartphones.jpg

