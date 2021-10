HONOR oznamuje globálne spustenie modelu HONOR 50, ktorý prináša silný zážitok z vlogovania

„Podiel spoločnosti HONOR na trhu, ktorý v auguste tohto roka v Číne dosiahol 16,2 % [1], podnecuje našu dôveru v jej globálny úspech." povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Device Co, Ltd. „Nový smartfón HONOR 50, ktorý pokračuje v odkaze integrácie estetiky a technológie série HONOR, sa môže pochváliť radom pôsobivých inovácií v rámci fotoaparátu, dizajnu a výkonu, a to vďaka spolupráci s našimi poprednými globálnymi partnermi v tomto odvetví."

Po prvýkrát bola na miestnych uvádzacích podujatiach predstavená nová skladba značky HONOR Go Beyond. Skladbu Go Beyond, ktorá prvýkrát zaznela v auguste, naspievala renomovaná speváčka Sonna Rele a je k dispozícii aj ako vyzváňací tón v HONOR 50.

Bezkonkurenčný kamerový systém pre dokonalý zážitok z vlogovania

S rýchlym nárastom krátkych videí sa mladí ľudia čoraz viac venujú vlogovaniu, aby zaznamenali a zdieľali svoje každodenné chvíle s okolitým svetom. HONOR 50 posúva zážitok z natáčania vlogu jedným záberom na vyššiu úroveň.

Vďaka 32 MP prednej kamere s 90o uhlom záberu[2] môžu používatelia robiť dokonalé selfie a videá, pričom v zábere bude zachytených viac ľudí a scenérie. HONOR 50, ktorý sa môže profesionálnou štvoricou zadných fotoaparátov a je vybavený: 108 MP[3] hlavným fotoaparátom, 8 MP širokouhlým fotoaparátom, 2 MP makro fotoaparátom a 2 MP snímačom hĺbky obrazu, čo používateľom umožňuje snímať fotografie a videá v mimoriadne čistote a krásnych detailoch, a to aj v noci.

Používateľom poskytujeme väčšiu flexibilitu pri snímaní obsahu z rôznych uhlov a pohľadov a používatelia môžu prepínať medzi kamerami so šiestimi režimami snímania viacerých videí, ktoré súčasne využívajú prednú a zadnú kameru, čím poskytujú špičkový zážitok z nahrávania, ktorý je zvyčajne vyhradený pre profesionálov. Používateľom ponúkame ešte väčší výber, pokiaľ ide o zachytávanie obsahu, a môžu využívať aj režim Beauty, zachytávať fotografie z videí a používať prednastavené šablóny videopríbehov na všetky svoje zábery. Bezdrôtové náhlavné súpravy[4] pripojené cez Bluetooth možno navyše počas snímania videa použiť ako bezdrôtové mikrofóny. Autori videí môžu dosiahnuť lepší príjem zvuku pri natáčaní videí a poskytnúť tak bezproblémový zážitok z vlogovania.

Vynikajúce remeselné spracovanie a dizajn fotoaparátu s dvomi krúžkami

Model HONOR 50, stelesňujúci prémiovú a jedinečnú estetiku, ktorá odráža najnovšie trendy v dizajne, je vybavený ultratenkým rámom na prednej strane a okrajmi 2,5 D z lešteného skla na hornej aj dolnej strane displeja, čím vytvára hladký povrch, ktorý používateľom prináša väčší zážitok vizuálne, aj pri manipulácii.

Keď sa zariadenie HONOR 50 nakloní proti svetlu v rôznych uhloch, trblieta sa a leskne, a je dokonalým módnym doplnkom ku každému outfitu.

Vzdávajúc hold klasickej zrkadlovke s dvoma šošovkami, HONOR 50 využíva dizajn fotoaparátu s dvojitým krúžkom zložený z dvoch sústredných krúžkov na zadnej strane, ktoré pripomínajú pár očí a pomáhajú používateľom vidieť viac zo sveta okolo seba. Horný krúžok s hlavným fotoaparátom je inšpirovaný klasickým dizajnom prsteňov luxusných značiek šperkov a je vyleštený rovnakým klasickým, nadčasovým kovovým krúžkom na okraji.

Úžasný displej pre pohlcujúci a pohodlný zážitok zo sledovania

HONOR 50 sa dodáva so 6,57-palcovou[5] 75ozakrivenou OLED obrazovkou[6], ktorá podporuje rozlíšenie Full High Definition 2340 x 1080. Displej dokáže zobraziť neuveriteľných 1,07 miliardy farieb a pokrýva 100 % farebnej škály DCI-P3, pričom poskytuje ohromujúce vizuálne obrazy, ostré a kontrastné detaily a pohlcujúci zážitok z farieb.

HONOR 50 je vybavený obnovovacou frekvenciou displeja až 120 Hz a vzorkovacou frekvenciou dotyku 300 Hz[7], čo sľubuje vysoké rýchlosti odozvy displeja, ktoré vám poskytnú skvelý zážitok zo sledovania videa a hrania s menším oneskorením vstupu. Vďaka inteligentnej dynamickej obnovovacej frekvencii môžu používatelia upravovať obnovovaciu frekvenciu na základe akcií na displeji, čo pomáha šetriť spotrebu energie.

Zvýšenie výkonu s možnosťami rýchleho nabíjania a rýchlym procesorom

Vďaka konštrukcii jednočlánkovej dvojokruhovej batérie môže HONOR 50 so svojou batériou s kapacitou 4 300 mAh[8] jednoducho podporovať celodenné neprerušované používanie. Zariadenie sa môže pochváliť 66 W[9] technológiou HONOR SuperCharge, ktorá pomocou priloženej nabíjačky umožňuje nabitie batérie až na 70 % za 20 minút[10].

HONOR 50, ktorý zvyšuje výkon na maximum, je vybavený čipovou sadou Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G, ktorá zlepšuje výkon CPU aj GPU o 45 % a výkon spracovania s využitím umelej inteligencie o 123 %[11] v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Zariadenie HONOR 50, poháňané GPU Turbo X, unikátnou technológiou grafickej akcelerácie, poskytuje vysoký výkon aj počas intenzívneho hrania.

Magic UI 4.2 pre výnimočný všestranný používateľský zážitok

HONOR 50 poskytuje bezproblémový a pohodlný zážitok a je vybavený vylepšeným používateľským rozhraním Magic UI 4.2, ktoré ponúka kreatívny súbor funkcií, vďaka ktorým môžu používatelia zostať vždy pripojení.

HONOR 50, ktoré vytvára pre používateľov osobný, zábavný a interaktívny zážitok z UX, obsahuje aj celý rad prispôsobiteľného moderného umenia, ktoré umožňuje používateľom personalizovať si ich Always-on-Display (AOD).

Farba, cena a dostupnosť

HONOR 50, navrhnuté tak, aby vyhovovalo meniacemu sa vkusu dnešných náročných zákazníkov uvedomujúcich si módne trendy, presahuje bežné farby a ponúka rôzne úžasné a módne možností vrátane Frost Crystal, ktoré je inšpirované kryštálikmi snehu a vytvára povrch podobný diamantu. HONOR 50 sa dodáva aj v HONOR Code, inovatívnom farebnom prevedení s logom „HONOR" na zadnom kryte, ako aj v elegantnom farebnom prevedení Emerald Green a nadčasovom Midnight Black[12].

HONOR 50 (6+128 GB) bude dostupný za 529 eur a 8+256 GB verzia sa bude predávať za 599 eur.

Počas uvedenia na trh bol ohlásený aj HONOR 50 Lite. HONOR 50 Lite nadchne používateľov vďaka svojim funkčným vlastnostiam, ktoré výrazne zlepšujú používateľský zážitok. Dodáva sa s nabíjačkou 66 W HONOR SuperCharge pre rýchle dobíjanie batérie, 6,67-palcovým FullView displejom a 64 MP Quad fotoaparátom. HONOR 50 Lite sa dodáva vo farbách Deep Sea Blue, Space Silver a Midnight Black12. Predávať sa bude za 299 eur za 6+128 GB verziu

Viac informácií nájdete na internetovom obchode HONOR na stránke www.hihonor.com.

O spoločnosti HONOR

Spoločnosť HONOR bola založená v roku 2013 a je popredným svetovým poskytovateľom inteligentných zariadení. Zaviazali sme sa stať sa globálnou ikonickou technologickou značkou a umožniť inteligentný život vo všetkých situáciách a na všetkých kanáloch pre všetkých ľudí. So strategickým zameraním na inováciu, kvalitu a služby sa spoločnosť HONOR venuje vývoju technológie, ktorá ľuďom na celom svete umožňuje ísť nad rámec svojich možností výskumu a vývoja a pokrokových technológií, ako aj vytvárať nový inteligentný svet pre každého so svojím portfóliom inovatívnych produktov.

Viac informácií nájdete na internetovom obchode HONOR na stránke www.hihonor.com alebo pošlite e-mail na [email protected]

[1] Údaje pochádzajú z centra spotrebiteľských štatistík spoločnosti HONOR. Údaje predstavujú týždenný podiel na trhu [2] 90° je fyzická špecifikácia fotoaparátu, skutočný uhol záberu sa môže líšiť. [3] Hlavný zadný fotoaparát má rozlíšenie 108 MP. Fotografiu vo vysokom rozlíšení možno vidieť v režime „HIGH-RES" [4] Bezdrôtové nahrávanie podporuje iba niektoré typy slúchadiel TWS. Niektoré typy slúchadiel TWS nemusia byť podporované. Ďalšie informácie vám poskytne popredajný servis spoločnosti HONOR. [5] Rohy obrazovky HONOR 50 majú zaoblený dizajn. Pri meraní podľa štandardného obdĺžnika je uhlopriečka displeja 6,57 palca (skutočná vizuálna plocha je o niečo menšia). [6] Údaje sú z laboratória spoločnosti HONOR. [7] Na rôznych rozhraniach aplikácií a herných displejoch sa obnovovacia frekvencia obrazovky a vzorkovacia frekvencia dotyku môžu mierne líšiť. [8] Kapacita batérie HONOR 50 je typická hodnota a menovitá kapacita batérie je 4 200 mAh. [9] HONOR 50 podporuje maximálne 66 W káblové nabíjanie, vyžaduje sa 66 W nabíjačka HONOR a kábel. Skutočná rýchlosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia a iných faktorov. [10] Údaje o nabíjaní pochádzajú z výsledkov testov laboratória spoločnosti HONOR. Pri teplote 25 ℃ a relatívnej vlhkosti 45 % až 80 % sa na nabíjanie batérie z 3 %, pri vypnutom displeji telefónu, používa 66 W nabíjačka HONOR a originálny nabíjací kábel. Skutočné údaje o nabíjaní sa môžu líšiť v závislosti od produktov, zvyklostí pri používaní a faktorov prostredia. [11] Testovacie údaje pochádzajú od spoločnosti Qualcomm a porovnávaným testovacím predmetom je Snapdragon 765 G. [12] Nie všetky farby sa predávajú vo všetkých regiónoch, pozrite si skutočné produkty predávané na lokálnej úrovni.



