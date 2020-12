Honor permet aux jeunes innovateurs de poursuivre leurs rêves et met en vedette le vainqueur du Red Bull Basement 2020

Sur les 3 865 équipes d'étudiants internationaux qui ont posé leur candidature, 38 finalistes ont été sélectionnés pour développer leurs idées, construire leurs applications et donner vie à leurs visions créatives. Partenaire officiel fournisseur de services mobiles et informatiques, HONOR a proposé aux équipes participantes un mentorat professionnel ainsi qu'un kit complet de développement d'applications comprenant les smartphones récompensés de la série HONOR MagicBook et de la série HONOR X afin de donner aux jeunes innovateurs tous les outils et la technologie dont ils avaient besoin pour faire décoller leurs idées.

Après des semaines de travail acharné et de détermination, les 38 équipes finalistes originaires d'universités du monde entier ont présenté leurs idées dernière génération lors d'un atelier mondial Red Bull Basement, qui s'est déroulé entièrement en ligne le dimanche 13 décembre dernier. À l'issue de la présentation et du vote, c'est l'équipe LAVA AQUA X de l'Université Brunel de Londres qui a été couronnée pour son ingénieuse solution qui collecte et réutilise l'eau de la douche pour laver des vêtements. Les concepts soumis par les jeunes innovateurs du monde entier, qui allaient de l'action climatique aux outils éducatifs, ont également été révélés lors de ce tout premier événement virtuel destiné à initier un changement positif.

INITIER UN CHANGEMENT SOCIAL POSITIF GRÂCE À LA PUISSANCE DE LA TECHNOLOGIE

Grâce aux produits mobiles et portables de HONOR, les équipes en compétition ont pu concrétiser leurs idées, en utilisant la puissante série MagicBook portable avec son étonnant écran FullView, tandis que le smartphone de la série HONOR X a permis aux membres de l'équipe de rester connectés grâce à l'autonomie de sa batterie et à ses performances fiables. Les étudiants ont ainsi pu tester et affiner leurs idées, à tout moment et en tout lieu, malgré les difficultés liées au travail à distance.

Afin de soutenir la mission de HONOR qui consiste à donner aux jeunes innovateurs les moyens de créer un avenir meilleur grâce à une technologie révolutionnaire, une équipe de spécialistes expérimentés de HONOR a aidé les équipes participantes en répondant à leurs questions technologiques spécifiques, mais elle leur a également donné des conseils d'experts sur la façon de commercialiser et de monétiser efficacement leurs applications.

Les finalistes de cette année ont placé la barre très haut, avec une gamme de concepts d'applications, de produits et de conceptions révolutionnaires qui mettent la technologie au service de l'humain et visent à remédier aux problèmes du monde réel, en initiant un changement social positif.

LAVA AQUA X L'idée gagnante, développée par Paramveer Bhachu et Joanna Power, deux étudiants britanniques de l'université Brunel de Londres, pose la question de la durabilité de l'eau propre. L'équipe a inventé une machine à laver qui recueille l'eau sur le sol de presque n'importe quelle douche, la filtre et la réutilise pour laver des vêtements. En ce qui concerne les applications, KARTA est une application développée par Anastasia Smirnova et Kirill Tropin de RANEPA IBS-Moscou, destinée à aider les étudiants à communiquer les uns avec les autres et à naviguer facilement dans leur immense campus universitaire. Pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, Janik Ehrhardt et Tobias Moritz de l'université Julius Maximilian de Wurzbourg ont développé une application appelée HANDICAPP qui permet de faire fonctionner une tablette ou d'autres dispositifs électroniques en effectuant des mouvements simples comme tourner la tête, hocher la tête ou fermer les yeux.

