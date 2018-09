Honor Play nomeado "Melhor da IFA 2018" pelos principais veículos da mídia global

Na IFA 2018, o Honor Play obteve nove prêmios concedidos pelos principais veículos da mídia direcionada ao setor, recebendo o prêmio "Melhor da IFA 2018" do Android Headlines, Digital Trends, Pocket-lint, T3, Ubergizmo, Gear Diary, Geek Spin, Talk Android e Technobuffalo. O site Android Headlines aplaudiu o desempenho superior e a acessibilidade impressionante do Honor Play, enquanto que o Digital Trends distinguiu sua qualidade gráfica e sua câmera com inteligência artificial extremamente inteligente. O site Pocket-lint elogiou o Honor Play pelo desempenho gráfico fornecido pela GPU Turbo e sua incrível acessibilidade. O T3 aplaudiu sua velocidade de desempenho, sua tela FHD+ de 6,3 polegadas, e seu hardware e software centrados no gamer. O dispositivo de jogos eletrônicos foi também elogiado pelo Ubergizmo por seu processador Kirin 970 com a tecnologia GPU Turbo que afirmou oferecer um desempenho excepcional a uma faixa de preço competitiva. O Gear Diary recomendou aos gamers a compra da Player Edition do Honor Play devido ao seu design extraordinário, enquanto que o Geek Spin elogiou o Honor Play pelo seu ótimo desempenho, funcionalidades gerais e acessibilidade. O Talk Android e o Technobuffalo também aplaudiram o desempenho superior do Honor Play e concederam o prêmio de "Melhor da IFA 2018".

Além dos prêmios da IFA, o Honor Play também obteve mais de seis reconhecimentos editoriais de importante mídia do setor, recebendo as indicações de "Produto Recomendado pelas Tendências Digitais", "Recomendado por Avaliações de Especialistas", "Escolha do Editor" do Pocket-lint, "Melhor Telefone para Games" do T3, além de "Recomendado pelo Consultor de Tecnologia" e "Recomendado por Avaliações Confiáveis".

O lançamento do Honor Play oferece aos jovens um desempenho de games sem precedentes e uma experiência de entretenimento "ininterrupta" 24 horas por dia, sete dias por semana. O lançamento global da IFA 2018 apresentou aos gamers e aos usuários ocasionais duas tecnologias de smartphone líderes no setor: a GPU Turbo da Honor, que amplia drasticamente o processamento gráfico e a eficiência da computação, e a tecnologia avançada de câmera com inteligência artificial.

"Estamos muitos orgulhosos pelo forte apoio que recebemos da mídia e do mercado. O Honor Play oferece aos jovens o que eles desejam do smartphone: uma experiência de jogos e de entretenimento envolvente e ininterrupta. Este reconhecimento confirma que o Honor Play é o momento 'Game On' (Vamos jogar!) que o setor estava esperando", disse George Zhao, presidente da Honor.

Lançado em Berlim em agosto, o Honor Play é uma fera de desempenho na faixa média de preço, projetado com a GPU Turbo, uma tecnologia de processamento gráfico inovadora que atende a necessidade dos jovens gamers de uma capabilidade de processamento de gráfico com "velocidade relâmpago" e consumo de energia. O Honor Play conta também com um display FullView enorme de 6,3 polegadas com uma proporção excepcional da tela (screen-to-body) de 89% e uma bateria enorme de 3.750mAh que oferece no mínimo 4,5 horas de jogo. O Honor Play estará disponível pelo preço de 329 euros em HiHonor.com nos mercados globais incluindo a Europa Ocidental (Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha), Europa Central, Oriental e Nórdica, Oriente Médio, Rússia, Índia e Ásia-Pacífico.

Sobre a Honor

A Honor é uma das principais e-brands de smartphones do Huawei Group. Em consonância com o slogan "For the Brave" (Para os corajosos), a marca foi criada para atender as necessidades dos nativos digitais através de produtos otimizados para a internet que oferecem experiências excepcionais aos usuários, inspiram ações, estimulam a criatividade e possibilitam aos jovens realizar seus sonhos. Por isso, a Honor se destacou, demonstrando sua própria coragem de fazer as coisas de maneira diferente e tomar as medidas necessárias para introduzir as mais recentes tecnologias e inovações para seus clientes.

Para mais informações acesse a Honor online em www.hihonor.com ou nos siga em:



https://www.facebook.com/honorglobal/



https://twitter.com/Honorglobal



https://www.instagram.com/honorglobal/



https://www.youtube.com/honorglobal

Sobre a IFA Berlin

A IFA é uma das principais feiras do mundo para os consumidores de produtos eletrônicos e eletrodomésticos. Acontecerá na área de exposições de Berlim (ExpoCenter City) de 31 de agosto a 5 de setembro de 2018. Junto ao evento, a IFA Global Markets será realizada de 2 a 5 de setembro no local Station Berlin, unindo compradores e OEMs/ODMs (fabricantes de equipamentos originais e fabricantes de design original) na maior feira de sourcing da Europa direcionada ao setor de eletrônicos.

www.ifa-berlin.com

Para mais informações contate:



Miranda Xie



+852-2963-6768

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739828/Honor.jpg

FONTE Honor

Related Links

http://www.hihonor.com