Honor Play označen špičkovými světovými médii za "Best of IFA 2018"

Z veletrhu IFA 2018 si Honor Play odnesl hned devět ocenění předních odborných médií včetně ceny "Best of IFA 2018" od Android Headlines, Digital Trends, Pocket-lint, T3, a Ubergizmo, Gear Diary, Geek Spin, Talk Android a Technobuffalo. Android Headlines si pochvaloval špičkový výkon za skvělou cenu, zatímco Digital Trends poukazoval na kvalitní grafiku a opravdu chytrý fotoaparát využívající umělou inteligenci. Pocket-lint vyzdvihoval grafický výkon Honor Play díky technologii GPU Turbo a neuvěřitelnou cenovou dostupnost. T3 oceňoval jeho rychlost, 6,3″ FHD+ displej a herně zaměřený hardware i software. Mobilní herní zařízení si pochvaloval i Ubergizmo díky výkonnému procesoru Kirin 970 s technologií GPU Turbo, který, jak uvádí, nabízí výjimečný výkon za skvělou cenu. Gear Diary doporučuje hráčům, aby si koupili herní verzi telefonu Honor Play Player Edition pro jeho vynikající design, zatímco Geek Spin chválil Honor Play za skvělý výkon, všestrannost a cenovou dostupnost. Magazíny Talk Android a Technobuffalo také poukázaly na špičkový výkon Honor Play a udělily mu cenu za nejlepší produkt veletrhu "Best of IFA 2018".

Kromě cen veletrhu IFA si chytrý telefon Honor Play zajistil doporučení od více než šesti redakcí předních odborných médií. Konkrétně se jednalo o ocenění "Digital Trends Recommended Product", "Expert Reviews Recommended", Pocket-lint's "Editor's Choice", T3's "Best Gaming Phone", a "Tech Advisor Recommended" a "Trusted Reviews Recommended".

Uvedení Honor Play na trh nabízí mladým lidem bezprecedentní herní výkon a nepřetržité herní zážitky „Always On" (Neustále v provozu). Při své celosvětové premiéře na veletrhu IFA 2018 představil Honor Play hráčům a občasným uživatelům dvě průlomové a špičkové technologie: První z nich je nové řešení GPU Turbo, které dramaticky zvyšuje výkonnost a efektivitu grafického zpracování, a druhou je pokročilá technologie umělé inteligence využívaná fotoaparátem telefonu.

„Jsme hrdí na silnou podporu ze strany médií i celého trhu. Honor Play nabízí mladým lidem to, co skutečně od smartphonů chtějí, a sice pohlcující zážitek z nepřetržitého hraní a zábavy. Toto uznání potvrzuje, že Honor Play je přesně tím, na co herní průmysl čekal," uvedl George Zhao, prezident společnosti Honor.

Chytrý telefon Honor Play, představený v srpnu na berlínském veletrhu, je výkonná šelma střední cenové kategorie s průkopnickou grafickou technologií GPU Turbo, která splňuje požadavky mladých hráčů na zpracování grafiky „rychlostí blesku" a nízkou spotřebu energie. Honor Play se rovněž pyšní 6,3″ FullView displejem s mimořádným poměrem obrazovky k tělu 89 % a baterií s obrovskou kapacitou 3750 mAh, která vydrží na nejméně 4 a půl hodiny hraní. Smartphone Honor Play bude celosvětově nabízen k prodeji na stránkách HiHonor.com za cenu 329 EUR, včetně zemí západní Evropy (Velká Británie, Francie, Německo, Itálie a Španělsko), střední a východní Evropy, severských zemí, Blízkého východu, Ruska, Indie a asijsko-pacifického regionu.

O značce Honor

Honor je přední světovou značkou chytrých telefonů, která je součástí skupiny Huawei. Tato značka s mottem „Pro statečné" (For the Brave) si klade za cíl uspokojovat potřeby generace z přelomu tisíciletí prostřednictvím nabídky výrobků optimalizovaných pro internet, které svým uživatelům přináší skvělé zážitky, inspirují k akčnosti, podporují kreativitu a umožňují mladým lidem plnit si své sny. Tím se značka Honor odlišuje od ostatních a sama je zároveň příkladem statečnosti, protože se nebojí dělat věci jinak a nabízet zákazníkům jen ty nejmodernější technologie a inovace.

O veletrhu IFA Berlin

IFA je předním světovým veletrhem spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. Veletrh probíhá ve dnech 31. srpna až 5. září 2018 na berlínském výstavišti ExpoCenter City. Paralelně s veletrhem IFA bude probíhat i IFA Global Markets, a to od 2. do 5. září ve Station Berlin. Jedná se o největší událost zaměřenou na navazování nových kontaktů v oblasti spotřební elektroniky v Evropě, která dává příležitost k setkání kupujících s výrobci OEM a ODM.

www.ifa-berlin.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739712/Honor.jpg

