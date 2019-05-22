HONOR представил нового члена своей флагманской линейки N -- HONOR 20 Series
May 22, 2019, 12:54 ET
Чудеса непревзойденного пользовательского функционала: потрясающее сочетание ИИ-камеры 48 МП с четырьмя объективами, динамичного голографического дизайна, ИИ-чипсета Kirin 980 7 нм и ГП Turbo 3.0
ЛОНДОН (LONDON), 22 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Международный бренд смартфонов HONOR сегодня официально представил свои новые модели HONOR 20 LITE, HONOR 20 и HONOR 20 PRO в Лондоне. Эта исключительная коллекция демонстрирует превосходство устройств линейки HONOR N, славящихся великолепным дизайном, потрясающими возможностями камеры, максимальным пользовательским функционалом, ориентированным на мировую молодежь.
Новая флагманская серия HONOR 20 Series привлекла всеобщее внимание своим уникальным динамичным голографическим дизайном (Dynamic Holographic Design) и ИИ-камерой 48 МП с четырьмя объективами. Именно эта мощная и функциональная камера обеспечила HONOR 20 Series впечатляющую оценку DxOMark в 111 баллов[i]. Стоимость HONOR 20 стартует от 499 евро, а HONOR 20 LITE - от 299 евро.
«Бренд HONOR придерживается кредо «Always Better (лучший всегда и во всем)» в любых своих начинаниях, - отметил президент HONOR Джордж Чжао (George Zhao). - Знаменитая линейка HONOR N приветствует своего нового члена - HONOR 20 Series, - и приглашает пользователей «ловить чудесные моменты» с помощью камеры профессионального уровня и потрясающего дизайна Dynamic Holographic. Это уникальное дизайнерское решение укрепляет наши лидерские позиции в сфере мастерского создания смартфонов, стремление к которому уходит корнями в нашу принципиальную концепцию «игры света». Мы приглашаем пользователей из всех уголков земного шара своими глазами увидеть чудо - HONOR 20 Series, - на нашем официальном веб-сайте HiHONOR.com».
Потрясающая флагманская ИИ-камера 48МП с четырьмя объективами
Основная камера Sony IMX586 48МП оснащена интеллектуальными режимами высокой четкости AI Ultra Clarity и ночной съемки AIS Super Night, позволяющими получать снимки высочайшего качества. Смартфон также оснащен сверхширокоугольной камерой 16 МП, камерой телефото 8 МП и макрокамерой 2 МП, благодаря которой пользователь может делать фото с максимально близкого расстояния с функцией оптической стабилизации изображения (OIS).
Линейка HONOR 20 Series совершает фурор в отрасли своим инновационным режимом AIS Super Night и самой большой диафрагмой F1.4[ii]. Ночной режим, в основе которого лежит технология мультикадровой ИИ-стабилизации и оптимизированный алгоритм, обеспечивает высочайшую четкость снимков, сделанных в ночное время, с повышенной яркостью, сниженным уровнем «шума» и улучшенной цветопередачей. Благодаря диафрагме F1.4, линза пропускает больше света, что дает пользователям возможность сохранять самые яркие моменты своей жизни с мельчайшими деталями даже в условиях низкого освещения. Камеры с технологиями искусственного интеллекта и передовой функционал обеспечили устройствам линейки оценку DxOMark в 111 баллов[iii].
ИИ-камера 48МП с четырьмя объективами и режимом AI Ultra Clarity позволяет делать снимки удивительной четкости в любое время дня. А двойной нейроморфный процессор и двойной ISP в составе ИИ-чипсета Kirin 980 7 нм[iv] объединяют лучшие детали этих фотографий, создавая один «суперснимок 48 МП», качество которого превосходит традиционные изображения данного формата. Мельчайшие нюансы и цветовые оттенки подчеркиваются, придавая изображениям еще большую яркость и реалистичность. С помощью сверхширокоугольной камеры 16 МП пользователи могут делать снимки с углом обзора 117°. Функция оптической стабилизации изображения (OIS) активирует миниатюрные гиродатчики, оперативно приводящие в движение элементы стекла объектива до преобразования изображения в цифровой формат, тем самым гарантируя контрастность снимков даже при дрожании рук снимающего.
Макрообъектив 2 МП позволяет пользователям проявлять свою креативность, открывая новые горизонты видимого глазом мира. С его помощью пользователи могут делать подробные фотографии объектов с расстояния до 4 см, что особенно порадует любителей снимать флору и фауну. А возможность приближать объекты с помощью оптического зума 3Х, гибридного зума 5Х и цифрового зума 30Х означает, что пользователи могут улавливать мельчайшие детали любого изображения - весьма полезная функция для фотографов, увлекающихся снимками дикой природы, и любителей отображать на фото бурный ритм городских улиц.
Сверхсовременный голографический дизайн
Смартфоны HONOR 20 Series совершают настоящую революцию в отрасли, становясь первым в истории бренда продуктом с многомерной динамичной голографической задней панелью из стекла. Являясь результатом скрупулезной работы с использованием передовой технологии HONOR Triple 3D Mesh, панель проходит двухэтапный процесс изготовления. Сначала, с помощью нанотехнологий создается внутренний слой, включающий миллионы миниатюрных призм, а затем инженеры компании осуществляют сборку панели, состоящей из нижней подложки, изогнутого 3D-стекла и цветного слоя. Свет, проходящий через призмы во внутренний слой панели, отражается во всех направлениях.
Цветной слой панели HONOR 20 Series, доступный в оттенках Phantom Black, Phantom Blue, Midnight Black и Sapphire Blue, комбинируется со стеклом и внутренним слоем в условиях вакуума с точным контролем температуры и давления. Результатом этого скрупулезного процесса становится глубокий оптический эффект, отличающий HONOR 20 Series от своих предшественников. Учитывая сложность технологии, из каждой сотни выпускаемых панелей всего 20 отвечают строгим стандартам качества.
Комплексный и многофункциональный пользовательский интерфейс
Философия «Always Better» заставляет бренд HONOR идти дальше инновационных текстур и яркого дизайна стеклянной панели Dynamic Holographic. Устройства HONOR 20 Series может похвалиться 6,26-дюймовым дисплеем «all-view» с соотношением экрана к корпусу на уровне 91,7%. Благодаря встроенной в экран камере 4,5 мм, дисплей обеспечивает еще более захватывающий визуальный эффект без ущерба для эстетики.
Датчик отпечатков пальцев на правой стороне алюминиевого корпуса размещен с учетом естественного положения пальцев пользователя при поднятии телефона. Ассиметричное расположение четырех объективов камеры в форме буквы «L» позволяет оснащать смартфон батареей 4 000 мАч[v], способной поддерживать бесперебойную работу устройства на протяжении всего дня[vi]. Кроме того, в девайсах HONOR 20 Series используется технология графеновых охладителей[vii] - новое термическое решение, позволяющее эффективно рассеивать тепло и тем самым поддерживать оптимальные параметры производительности устройства.
Позаботились создатели и о любителях мобильных игр: смартфоны HONOR 20 Series оснащаются передовым ГП Turbo 3.0, повышающим игровые возможности устройства и обеспечивающим невероятный визуальный и тактильный эффект. В стремлении удовлетворять потребности потребителей разработчики HONOR сотрудничают с авторами 25 самых популярных мобильных игр, включая Fortnite, PUBG Mobile и Arena of Valor.
Кроме ошеломительных визуальных и игровых эффектов пользователей ждет потрясающий объемный звук, обеспечиваемый технологией Virtual 9.1 Surround Sound на базе Histen 6.0. Это первый пример применения подобной сверхсовременной технологии в смартфонах. Функция объемного звука Virtual 9.1 поддерживает большинство наушников, а смартфон оснащен встроенным двойным микрофоном с шумоподавлением. Вся система создана с учетом специфических потребностей технолфилов и меломанов.
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О бренде HONOR
Honor является ведущим электронным брендом смартфонов. Торговая марка была создана с целью удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом HONOR удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.
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[i] На основании данных о производительности HONOR 20 PRO
[ii] Функция, доступная в HONOR 20 PRO
[iii] На основании данных о производительности HONOR 20 PRO
[iv] Первый в мире СнК-чипсет для мобильных телефонов, первый в мире набор микросхем на базе архитектуры cortex-A76, первый двойной нейроморфный профессор и первый в мире чипсет с поддержкой LTE Cat.21.
[v] HONOR 20 в базовой версии оснащается батареей 3 750 мАч.
[vi] На основании лабораторных испытаний HONOR
[vii] Только в модели HONOR 20 PRO. HONOR 20 оснащается только графитовой панелью.
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SOURCE Honor
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