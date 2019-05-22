HONOR представил нового члена своей флагманской линейки N -- HONOR 20 Series

Новая флагманская серия HONOR 20 Series привлекла всеобщее внимание своим уникальным динамичным голографическим дизайном (Dynamic Holographic Design) и ИИ-камерой 48 МП с четырьмя объективами. Именно эта мощная и функциональная камера обеспечила HONOR 20 Series впечатляющую оценку DxOMark в 111 баллов [i] . Стоимость HONOR 20 стартует от 499 евро, а HONOR 20 LITE - от 299 евро.

«Бренд HONOR придерживается кредо «Always Better (лучший всегда и во всем)» в любых своих начинаниях, - отметил президент HONOR Джордж Чжао (George Zhao). - Знаменитая линейка HONOR N приветствует своего нового члена - HONOR 20 Series, - и приглашает пользователей «ловить чудесные моменты» с помощью камеры профессионального уровня и потрясающего дизайна Dynamic Holographic. Это уникальное дизайнерское решение укрепляет наши лидерские позиции в сфере мастерского создания смартфонов, стремление к которому уходит корнями в нашу принципиальную концепцию «игры света». Мы приглашаем пользователей из всех уголков земного шара своими глазами увидеть чудо - HONOR 20 Series, - на нашем официальном веб-сайте HiHONOR.com» .

Потрясающая флагманская ИИ-камера 48МП с четырьмя объективами

Основная камера Sony IMX586 48МП оснащена интеллектуальными режимами высокой четкости AI Ultra Clarity и ночной съемки AIS Super Night, позволяющими получать снимки высочайшего качества. Смартфон также оснащен сверхширокоугольной камерой 16 МП, камерой телефото 8 МП и макрокамерой 2 МП, благодаря которой пользователь может делать фото с максимально близкого расстояния с функцией оптической стабилизации изображения (OIS).

Линейка HONOR 20 Series совершает фурор в отрасли своим инновационным режимом AIS Super Night и самой большой диафрагмой F1.4[ii]. Ночной режим, в основе которого лежит технология мультикадровой ИИ-стабилизации и оптимизированный алгоритм, обеспечивает высочайшую четкость снимков, сделанных в ночное время, с повышенной яркостью, сниженным уровнем «шума» и улучшенной цветопередачей. Благодаря диафрагме F1.4, линза пропускает больше света, что дает пользователям возможность сохранять самые яркие моменты своей жизни с мельчайшими деталями даже в условиях низкого освещения. Камеры с технологиями искусственного интеллекта и передовой функционал обеспечили устройствам линейки оценку DxOMark в 111 баллов[iii].

ИИ-камера 48МП с четырьмя объективами и режимом AI Ultra Clarity позволяет делать снимки удивительной четкости в любое время дня. А двойной нейроморфный процессор и двойной ISP в составе ИИ-чипсета Kirin 980 7 нм[iv] объединяют лучшие детали этих фотографий, создавая один «суперснимок 48 МП», качество которого превосходит традиционные изображения данного формата. Мельчайшие нюансы и цветовые оттенки подчеркиваются, придавая изображениям еще большую яркость и реалистичность. С помощью сверхширокоугольной камеры 16 МП пользователи могут делать снимки с углом обзора 117°. Функция оптической стабилизации изображения (OIS) активирует миниатюрные гиродатчики, оперативно приводящие в движение элементы стекла объектива до преобразования изображения в цифровой формат, тем самым гарантируя контрастность снимков даже при дрожании рук снимающего.

Макрообъектив 2 МП позволяет пользователям проявлять свою креативность, открывая новые горизонты видимого глазом мира. С его помощью пользователи могут делать подробные фотографии объектов с расстояния до 4 см, что особенно порадует любителей снимать флору и фауну. А возможность приближать объекты с помощью оптического зума 3Х, гибридного зума 5Х и цифрового зума 30Х означает, что пользователи могут улавливать мельчайшие детали любого изображения - весьма полезная функция для фотографов, увлекающихся снимками дикой природы, и любителей отображать на фото бурный ритм городских улиц.

Сверхсовременный голографический дизайн

Смартфоны HONOR 20 Series совершают настоящую революцию в отрасли, становясь первым в истории бренда продуктом с многомерной динамичной голографической задней панелью из стекла. Являясь результатом скрупулезной работы с использованием передовой технологии HONOR Triple 3D Mesh, панель проходит двухэтапный процесс изготовления. Сначала, с помощью нанотехнологий создается внутренний слой, включающий миллионы миниатюрных призм, а затем инженеры компании осуществляют сборку панели, состоящей из нижней подложки, изогнутого 3D-стекла и цветного слоя. Свет, проходящий через призмы во внутренний слой панели, отражается во всех направлениях.

Цветной слой панели HONOR 20 Series, доступный в оттенках Phantom Black, Phantom Blue, Midnight Black и Sapphire Blue, комбинируется со стеклом и внутренним слоем в условиях вакуума с точным контролем температуры и давления. Результатом этого скрупулезного процесса становится глубокий оптический эффект, отличающий HONOR 20 Series от своих предшественников. Учитывая сложность технологии, из каждой сотни выпускаемых панелей всего 20 отвечают строгим стандартам качества.

Комплексный и многофункциональный пользовательский интерфейс

Философия «Always Better» заставляет бренд HONOR идти дальше инновационных текстур и яркого дизайна стеклянной панели Dynamic Holographic. Устройства HONOR 20 Series может похвалиться 6,26-дюймовым дисплеем «all-view» с соотношением экрана к корпусу на уровне 91,7%. Благодаря встроенной в экран камере 4,5 мм, дисплей обеспечивает еще более захватывающий визуальный эффект без ущерба для эстетики.

Датчик отпечатков пальцев на правой стороне алюминиевого корпуса размещен с учетом естественного положения пальцев пользователя при поднятии телефона. Ассиметричное расположение четырех объективов камеры в форме буквы «L» позволяет оснащать смартфон батареей 4 000 мАч[v], способной поддерживать бесперебойную работу устройства на протяжении всего дня[vi]. Кроме того, в девайсах HONOR 20 Series используется технология графеновых охладителей[vii] - новое термическое решение, позволяющее эффективно рассеивать тепло и тем самым поддерживать оптимальные параметры производительности устройства.

Позаботились создатели и о любителях мобильных игр: смартфоны HONOR 20 Series оснащаются передовым ГП Turbo 3.0, повышающим игровые возможности устройства и обеспечивающим невероятный визуальный и тактильный эффект. В стремлении удовлетворять потребности потребителей разработчики HONOR сотрудничают с авторами 25 самых популярных мобильных игр, включая Fortnite, PUBG Mobile и Arena of Valor.

Кроме ошеломительных визуальных и игровых эффектов пользователей ждет потрясающий объемный звук, обеспечиваемый технологией Virtual 9.1 Surround Sound на базе Histen 6.0. Это первый пример применения подобной сверхсовременной технологии в смартфонах. Функция объемного звука Virtual 9.1 поддерживает большинство наушников, а смартфон оснащен встроенным двойным микрофоном с шумоподавлением. Вся система создана с учетом специфических потребностей технолфилов и меломанов.

# # #

О бренде HONOR

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов. Торговая марка была создана с целью удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом HONOR удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.hihonor.com или следите за нашими новостями на:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

[i] На основании данных о производительности HONOR 20 PRO

[ii] Функция, доступная в HONOR 20 PRO

[iii] На основании данных о производительности HONOR 20 PRO

[iv] Первый в мире СнК-чипсет для мобильных телефонов, первый в мире набор микросхем на базе архитектуры cortex-A76, первый двойной нейроморфный профессор и первый в мире чипсет с поддержкой LTE Cat.21.

[v] HONOR 20 в базовой версии оснащается батареей 3 750 мАч.

[vi] На основании лабораторных испытаний HONOR

[vii] Только в модели HONOR 20 PRO. HONOR 20 оснащается только графитовой панелью.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/890770/1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/890769/2.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/890771/3.jpg

SOURCE Honor