HONOR predstavil úplne nový model prispôsobiteľných inteligentných hodiniek, ktoré nabádajú k inteligentnému a zdravému životu HONOR MagicWatch 2

„HONOR MagicWatch 2 je ďalší skvelý produkt, ktorý pomáha upevňovať stratégiu internetu vecí 1+8+N," povedal George Zhao, prezident spoločnosti HONOR. „HONOR MagicWatch 2 predstavuje ďalší veľký krok tejto značky v integrácii vlastných ekosystémov prepojených inteligentných produktov aj v rámci globálneho trhu nositeľných výrobkov. Či sa vyberiete na kondičný tréning alebo do práce, HONOR MagicWatch 2 vás udrží pri optimálnom výkone vnútri aj vonku."

15 fitness módov ako dôveryhodný spoločník pri cvičení

Ak si chcete navoliť osobnejší, rôznorodejší a efektívny fitness štýl HONOR MagicWatch 2 podporuje 15 osobných fitness režimov zameraných na konkrétny cieľ, vrátane 8 vonkajších a 7 halových športov. V ponuke nájdete režimy ako je beh, turistika, cyklistika a triatlon či plávanie v krytých bazénoch, posilňovanie, veslovanie a iné.

Okrem 15 fitness režimov HONOR MagicWatch 2 ponúka aj 13 profesionálnych halových a vonkajších bežeckých kurzov pre začiatočníkov aj pokročilých. Bez ohľadu na to, či je ich majiteľ začiatočník alebo už skúsený bežec usilujúci sa o profesionálnejší výkon, HONOR MagicWatch 2 dokáže ponúknuť dokonalé kurzy a motiváciu ísť ďalej. Nové smarthodinky sú tiež vybavené virtuálnym nastavovačom tempa s poradenstvom v reálnom čase, ktoré vám môže pomôcť k zlepšeniu vo vašom vlastnom tempe.

Vyspelé monitorovanie zdravotného stavu a poradca pre duševnú pohodu

HONOR MagicWatch 2 mení paradigmu sledovania zdravotného stavu začlenením troch špičkových technológií na zabezpečenie presných a informatívnych zdravotných rád v reálnom čase a poznatkov, ktoré používateľom pomáhajú žiť zdravšie a zlepšovať kvalitu života v rôznych aspektoch.

Vybavený technológiou HUAWEI TruSleep™ 2.0 dokáže HONOR MagicWatch 2 presne sledovať a diagnostikovať 6 bežných typov porúch spánku a ponúknuť viac ako 200 relevantných návrhov prispôsobených zvyklostiam spánku používateľa v záujme zlepšenia jeho kvality spánku. HONOR MagicWatch 2 dokáže tiež zistiť hladinu stresu, keď sa užívateľ cíti napätý, a môže navrhnúť dýchacie cvičenia, ktoré pomôžu k upokojeniu s podporou technológie HUAWEI TruRelax™. Vďaka technológii HUAWEI TruSeen™ dokáže HONOR MagicWatch 2 neustále sledovať zrýchlenie srdcového rytmu a odosielať varovania, keď prekročí alebo klesne pod normálnu úroveň. Inteligentné hodinky sa tiež môžu pochváliť adaptívnym algoritmom na zlepšenie príjmu signálu. S vodotesnosťou dosahujúcou do 50 metrov sa MagicWatch 2 cíti dobre aj pod vodou a dokáže tu monitorovať srdcový rytmus používateľa, zaznamenávať skóre SWOLF, vzdialenosť, rýchlosť aj spálené kalórie. Všetky osobné údaje o zdraví sa dajú synchronizovať s predinštalovaným telefónom HUAWEI Health APP, ktorý pomáha viesť záznamy a dozvedieť sa viac o sebe.

Inteligentné funkcie múdreho asistenta

HONOR MagicWatch 2 umožňuje Bluetooth hovory za chodu buď cez slúchadlá alebo so vstavaným reproduktorom a mikrofónom, aj keď je používateľ vzdialený do 150 metrov od telefónu. Podporuje tiež oznámenia zasielané prostredníctvom správ SMS, e-mailov, kalendára, pričom sa všetok obsah zobrazí na displeji po pripojení zariadenia HONOR MagicWatch 2 k telefónu. Pre ľahký prístup sú k dispozícii aj vstavané aplikácie vrátane počasia, budíka, časovača, funkcie nájdi môj telefón a ďalších. HONOR MagicWatch 2 tiež poskytuje interné úložisko s kapacitou 4 GB, z čoho 2 GB možno použiť na nahrávanie hudby, to znamená až 500 skladieb, ktoré si užívatelia môžu vychutnať bez nutnosti mať pri sebe telefón.

HONOR MagicWatch 2 sa môže pochváliť 1,39-palcovou plnofarebnou dotykovou obrazovkou AMOLED, kvalitnými technológiami na monitorovanie zdravia a wellness, batériou s dlhou životnosťou a prispôsobenými ciferníkmi. HONOR MagicWatch 2 sa dodáva v dvoch veľkostiach - 46 mm a 42 mm a ich cena začína na 189 Eur a 179 Eur najnovšej maloobchodnej ceny. HONOR MagicWatch 2 bude k dispozícii v Českej republike, Egypte, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Indii, Indonézii, Taliansku, Malajzii, Holandsku, Poľsku, Rusku, Saudskej Arábii, Singapure, Španielsku, Thajsku, na Filipínach, v Turecku, na Ukrajine a v Spojených arabských emirátoch a vo Veľkej Británii od 12. decembra 2019.

[1] Vzťahuje sa výlučne na HONOR MagicWatch 2(46 mm), batéria hodiniek HONOR MagicWatch 2(42 mm) vydrží až 7 dní. [2] Vzťahuje sa výlučne na HONOR MagicWatch 2(46 mm), batéria hodiniek HONOR MagicWatch 2(42 mm) vydrží až 7 dní.

O značke HONOR

Honor je popredná e-značka smartfónov vytvorená pre potreby generácie digitálnych domorodcov prostredníctvom produktov optimalizovaných pre internet s dokonalou užívateľskou skúsenosťou, ktorá inšpiruje aktivity, podporuje kreativitu a nabáda mladých k napĺňaniu svojich snov. Na tejto ceste sa HONOR odlíšil od ostatných značiek svojou vlastnou statočnosťou, ktorá ho priviedla k najnovšej technológii a inováciám pre svojich zákazníkov.

Viac informácií nájdete o spoločnosti HONOR na webovej stránke www.hihonor.com alebo nás sledujte na:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1035711/MagicWatch.jpg

Related Links

http://www.hihonor.com



SOURCE HONOR