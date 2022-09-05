HONOR преобразует легендарную культурную достопримечательность благодаря технологиям

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HONOR

Sep 05, 2022, 07:33 ET

Новая инициатива «Ворота в будущее» (Gateway to the Future) нацелена на то, чтобы сделать культуру в эпоху метавселенной более доступной и иммерсивной

БЕРЛИН, 5 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Международный технологический бренд HONOR объявил сегодня о запуске инициативы «Ворота в будущее», направленной на обогащение культурного наследия за счет технологического потенциала. Запуск состоялся в рамках программной презентации HONOR на выставке IFA 2022 года. Компания предложила двум популярным художникам воплотить с помощью технологий дополненной реальности (AR) свое творческое видение Вассершлосс — легендарной достопримечательности из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенной в районе Шпайхерштадт города Гамбург. Этот проект, основанный на растущем интересе к метавселенной и развитии гибридного туризма, ставит перед собой цель побудить креативные таланты со всего мира к использованию таких инноваций, как искусственный интеллект (AI), AR и пространственное звучание, для создания иммерсивных связей между сообществами и культурой и содействия восстановлению глобального туризма на фоне движения мира к будущему с неограниченными сетевыми возможностями.

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Gateway_future
Gateway_future
“Sailing Through Time” by Yunuene
“Sailing Through Time” by Yunuene
“Blooming Future” by Timo Helgert
“Blooming Future” by Timo Helgert

«Будучи международной технологической компанией, HONOR стремится к разработке таких технологий для интеллектуальных устройств, которые позволяют людям чествовать и познавать культурные сокровища прошлого и одновременно открывать для себя возможности будущего, — заявил глава компании HONOR Device Co, Ltd Джордж Чжао (George Zhao). — Мы предсказываем расширение использования технологий AR и AI в области создания цифро-физического опыта для пользователей смартфонов по всему миру, что будет вносить вклад в бум гибридного туризма. Помимо туризма, эта технология может принести пользу ряду других отраслей и сообществ. Это действительно настоящие "ворота в будущее"».

Чествование культурного наследия в метавселенной

Город Гамбург, известный как «ворота в мир» для Германии, эволюционировал из порта в процветающий мегаполис благодаря устоявшейся культуре, в которой центральную роль играют общность, сотрудничество и инновации. Вдохновленная историей трансформации города, HONOR выбрала Гамбург в качестве места проведения пилотного проекта, реализуя который компания стремится внести свой вклад в цифровой культурный бум и вдохновить людей со всего мира на переосмысление культурных сокровищ в метавселенной.

Чтобы воплотить проект в жизнь, HONOR объединила усилия с ARLOOPA, компанией-разработчиком технологий AR и VR (виртуальной реальности), а также с именитыми художниками Юнуэнэ (Yunuene) и Тимо Хельгертом (Timo Helgert), которые творчески преобразовали в AR знаменитое здание Вассершлосс. 

Вклад Юнуэнэ в «Ворота в будущее», работа «Плывя по времени» (Sailing Through Time), отдает должное эволюции городского порта. Художник демонстрирует через свою авторскую визуальную эстетику то, как трансформировались с течением времени инновации в морской логистике. В работе Тимо Хельгерта «Цветущее будущее» (Blooming Future) использован более футуристический подход. Художник обыграл статус Гамбурга как одного из самых экологически чистых городов мира и творчески представил то, как выглядел бы Вассершлосс в «зеленом» будущем, в котором будут процветать красивые растения и исчезающие виды животных, переместив эту историческую достопримечательность в потустороннее пространство.

Раскрытие иммерсивного потенциала с помощью технологий AI и AR 

Реализуя эту инициативу, компания HONOR также способствует развитию гибридного туризма — новой тенденции, наметившейся после восстановления глобального туризма и заключающейся в использовании цифровых новшеств, возникших за время пандемии, для улучшения и дополнения физического опыта путешественника. Использование AR на объекте Вассершлосс позволяет объединить цифровой и физический миры, помогая путешественникам получить совершенно новый культурный опыт. Компания HONOR непрерывно инвестирует в технологии, включая опознание наземных объектов из космоса с использованием AI, пространственное звучание и AR, с целью улучшения иммерсивного опыта в духе цифровой революции.

«В 2015 году Складской район был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с целью защиты и сохранения истории и культуры одного из крупнейших торговых портов мира. С появлением новых технологий, включая дополненную реальность, теперь появилась возможность для просвещения и привлечения будущих поколений к обсуждению культурного наследия новыми и интересными способами. Поэтому мы гордимся тем, что смогли оказать поддержку инициативе Gateway to the Future компании HONOR, которая чествует не только значимость этого района для Германии, но и его захватывающее будущее в качестве глобального мегаполиса», — заявил глава программы Всемирного наследия ЮНЕСКО в Гамбурге Бернд Пауловиц (Bernd Paulowitz).

«По мере того как туризм выходит на новые высоты после нескольких лет локдаунов по всему миру, приятно видеть, что такие бренды, как HONOR, дарят новые и обогащенные впечатления людям, которые вновь начинают познавать мир. Этим летом наш город посетило такое же количество туристов, как летом 2019 года, что отчасти объясняется новыми интерактивными культурными достопримечательностями, создаваемыми с использованием технологических средств. Мы очень рады сотрудничеству с инициативой «Ворота в будущее», вдохновленной статусом Гамбурга как «ворот в мир». Мы уверены, что она позволит как посетителям, так и жителям Гамбурга получить иммерсивные впечатления от посещения Шпайхерштадта, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы наблюдаем огромный спрос на гибридные впечатления: путешественники все чаще рассчитывают на наличие виртуального уровня взаимодействия при посещении культурных достопримечательностей. Настало время использовать потенциал технологий в сфере туризма для создания волшебных впечатлений для туристов по всему миру», — заявил руководитель отдела по развитию туризма Гамбурга Гвидо Нойман (Guido Neumann).

Переосмыслите свое сообщество вместе с HONOR Talents

Инициатива «Ворота в будущее», запущенная в рамках конкурса HONOR Talents Global Design Awards, также нацелена на то, чтобы побудить талантливых творческих людей со всего мира к использованию технологий и переосмыслению своих собственных сообществ в эпоху метавселенной. Впервые в программу конкурса HONOR Talents включена специализированная категория AR Interactive Artwork Design (интерактивный AR-дизайн). В настоящее время идет прием заявок от авторов проектов цифрового искусства, преобразующих местные пространства, в том числе путем создания цифровых надстроек для зданий, стен, парков и других общественных объектов. Более подробная информация о конкурсе представлена здесь: https://www.hihonor.com/honor-talents/en За рамками AR-инициативы «Ворота в будущее» компания HONOR также объединила усилия с Центральной академией изобразительных искусств (CAFA) Китая для создания новой AR-работы «Бесконечность» (INFINITY). С этой работой, выставленной на стенде HONOR на выставке IFA, можно ознакомиться через приложение ARLOOPA.

AR-искусство теперь в прямом эфире

Доступ к «Воротам в будущее» можно получить начиная с сегодняшнего дня и до конца года на специальной странице HONOR в бесплатном для загрузки приложении ARLOOPA. Пользователи имеют возможность познакомиться с этим проектом AR-искусства на объекте в Гамбурге или в любой точке мира. Объект находится в здании Вассершлосс; осмотреть его можно с Поггенмюлен-Брюкке, моста напротив. Пользователи, не находящиеся в Гамбурге, могут выбрать в приложении опцию «Просмотреть на любой поверхности» (Experience on any surface) и следовать инструкциям на экране, чтобы виртуально ознакомиться с этой AR-работой на плоской поверхности поблизости[1].

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных высококачественных надежных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании HONOR по ссылке www.hihonor.com или отправьте сообщение по адресу [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/ 

https://twitter.com/Honorglobal 

https://www.instagram.com/honorglobal/ 

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] для максимального удобства рекомендуется использовать смартфон, совместимый с ARCore- или ARKit.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1890755/Gateway_future.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1890756/AR_campaign.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1890757/AR_campaign_1.jpg

SOURCE HONOR

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