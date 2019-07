HONOR presenta "Sharp Tech" y anuncia "HONOR Vision" con el chipset "Honghu 818" y la cámara inteligente retráctil

- HONOR presenta el concepto "Sharp Tech" y anuncia "HONOR Vision" con el chipset inteligente "Honghu 818" y la cámara inteligente retráctil para grandes pantallas

GUANGZHOU, China, 27 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- HONOR, una marca líder de teléfonos inteligentes perteneciente a Huawei Consumer Business Group, ha presentado "HONOR Vision", que introduce el chipset inteligente "Honghu 818" y la cámara inteligente retráctil para grandes pantallas. El anuncio se hizo hoy durante la Conferencia Mundial de Internet Móvil (GMIC) en Guangzhou, donde el Sr. George Zhao, presidente de HONOR, dio un discurso inaugural con el título "Only the toughest stands in the strongest storm" (Solo los más duros aguantan las tormentas más fuertes). Junto con el lanzamiento de estas dos nuevas tecnologías se ha anunciado el nuevo concepto "Sharp Tech" de HONOR, que tiene como objetivo adoptar y explorar al máximo las últimas tecnologías de vanguardia.