HONOR présente son concept « Sharp Tech » et annonce le futur « HONOR Vision », doté d'un chipset intelligent « Honghu 818 » et d'une caméra contextuelle intelligente pour grands écrans

« En Chine, la commercialisation de la 5G a débuté en 2019 et elle constitue également un tournant pour l'industrie des dispositifs intelligents. Nous pensons que la 5G est essentielle à la nouvelle ère de numérisation et qu'elle rendra possible le monde de l'Internet des objets. Conformément à sa mission de créer un monde nouveau et intelligent qui appartient aux jeunes, HONOR dévoile le concept « Sharp Tech », qui encourage et permet l'innovation technologique » , a déclaré M. George Zhao, président de HONOR.

« Sharp Tech » : le tout nouveau concept de HONOR en matière d'innovation technologique

HONOR se consacre à devenir une marque technologique tournée vers les jeunes à travers le monde. « Sharp » représente l'esprit d'exploration chez les jeunes, tandis que le concept de « Sharp Tech » marque la volonté de HONOR d'explorer les merveilles de l'innovation technologique.

Au cours de son discours, M. Zhao a défini les éléments du concept « Sharp Tech » :

Se positionner à l'avant-garde du développement du secteur, grâce à l'innovation indépendante de la technologie de base.

Répondre aux demandes des jeunes consommateurs à travers le monde, qui souhaitent une grande qualité.

Refléter l'attitude courageuse des jeunes en évoluant et en explorant continuellement.

Représenter l'esprit d'un Internet décentralisé, par l'ouverture, la coopération et la création conjointe.

Le chipset intelligent « Honghu 818 » – Encourager HONOR Vision, grâce à une image et un son intelligents

Au cours du GMIC, HONOR a également dévoilé le chipset d'écran intelligent, le « Honghu 818 », l'innovation « Sharp Tech » de HONOR la plus récente et l'ajout le plus récent à la gamme de chipsets Hisilicon. Au mois d'août prochain, le « Honghu 818 » de HONOR sera lancé et permettra à un écran intelligent d'offrir des performances exceptionnelles et une qualité supérieure d'image et de son. À la pointe de la technologie, l'écran sera également mis à la disposition des fabricants, ce qui favorisera le développement des grands écrans au sein de leur secteur.

Le « Honghu 818 » est le premier écran intelligent à système sur puce disponible dans le monde entier, qui bénéficie des cinq années de recherche et développement de la société en matière de chipset Hisilicon. Avec sa puissante technologie d'affichage et ses capacités de traitement, le « Honghu 818 » est équipé d'un moteur de traitement d'images magique. Équipé de sept technologies avancées de traitement de l'image, y compris les moyens suivants : l'estimation de mouvement et compensation de mouvement (MEMC), l'imagerie à plage dynamique élevée (HDR), la super résolution (SR), la réduction du bruit (NR), l'amélioration dynamique du contraste (DCI), la gestion automatique des couleurs (ACM) et l'atténuation locale (LD), le chipset « Honghu 818 » améliore et optimise la résolution de l'image, le contraste et la performance des couleurs de l'écran grâce à de multiples algorithmes. La technologie audio Histen optimise la qualité sonore dans les domaines du champ ultra-large, de la distorsion transitoire d'intermodulation, de l'égalisation du son et des basses intelligentes. Avec son matériel à la pointe de l'industrie, le produit continue d'offrir une expérience audio inégalée. Le chipset contient un puissant décodeur multimédia qui supporte le décodage vidéo de 8K30 à 4K120 images, avec la possibilité de décoder des images de 64 mégapixels, dépassant ainsi le plus grand nombre de pixels de photos pour smartphone sur le marché. Par rapport à nos concurrents, le temps de charge des appareils est plus rapide pour les vidéos et les photos. Le processeur à huit cœurs peut gérer le traitement d'images lourdes sur de grands écrans tout en réalisant des tâches multiples. L'estimation du mouvement et la compensation de mouvement (MEMC) peuvent également fournir des images de haute résolution, la meilleure qualité audio et effectuer simultanément des interactions vocales en champ lointain. Le taux d'utilisation de la bande passante du processeur se place en tête de l'industrie avec plus de 50 % en moyenne.

Une caméra contextuelle intelligente – Une nouvelle expérience pour HONOR Vision

HONOR a joué un rôle précurseur au sein des activités de Huawei, dans le cadre de la stratégie des deux marques. Après le succès de sa caméra bionique à double objectif parallèle, GPU Turbo et technologie d'intelligence artificielle, HONOR conquiert de nouveaux secteurs et met son expérience au service de la télévision en annonçant la mise en service du premier écran intelligent au monde, le « Honghu 818 ». En adoptant une approche innovante dans son développement, HONOR a équipé la dernière offre de produits de HONOR Vision d'une caméra contextuelle intelligente, qui permet la capacité NPU (unité de traitement neuronal) de reconnaissance faciale et offre des fonctionnalités puissantes et une expérience utilisateur supérieure.

HONOR Vision sera publiquement lancée vers la mi-août 2019.

À propos de HONOR

HONOR est une marque électronique phare de smartphones. La marque a été créée pour répondre aux besoins des natifs du numérique, grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences d'utilisation supérieures, inspirent l'action, encouragent la créativité et apportent aux jeunes les moyens de réaliser leurs rêves. Ainsi, HONOR s'est distingué en montrant son courage et sa différence, et en prenant les mesures nécessaires pour mettre en place les dernières technologies et innovations pour ses clients.

