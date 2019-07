HONOR przedstawia koncept Sharp Tech i ogłasza HONOR Vision z inteligentnym chipsetem Honghu 818 oraz aparatem inteligentnym pop-up do dużych ekranów

– Komercjalizacja 5G w Chinach rozpoczęła się w 2019 r. Jest to punktem przełomowym dla całej branży urządzeń inteligentnych. Jesteśmy przekonani, że 5G jest technologią kluczową w nowej epoce digitalizacji i umożliwi powstanie świata, w którym internet rzeczy jest możliwy. Zgodnie z naszą misją zakładającą tworzenie inteligentnego, nowego świata, który należy do ludzi młodych, marka HONOR prezentuje koncept Sharp Tech propagujący i umożliwiający innowacje technologiczne – wyjaśnił George Zhao, prezes HONOR.

Sharp Tech – zupełnie nowy koncept HONOR w innowacjach technologicznych

HONOR z zaangażowaniem pracuje nad staniem się marką technologiczną uwielbianą przez ludzi młodych na całym świecie. Sharp oddaje ducha odkrywczości charakteryzującego młodych, a koncept Sharp Tech podkreśla dążenia HONOR do odkrywania radości z innowacji technologicznych.

W trakcie mowy przewodniej prezes Zhao zidentyfikował następujące elementy Sharp Tech.

Przewodzenie rozwojom w branży przez niezależne innowacje w kluczowych technologiach.

Wychodzenie naprzeciw wysokim wymaganiom co do jakości wśród młodych konsumentów z całego świata.

Utożsamianie odważnego nastawienia młodych ludzi przez ciągłe podejmowanie wyzwań i działań odkrywczych.

Reprezentowanie ducha zdecentralizowanego internetu przez otwartość, współpracę i wspólne tworzenie.

Inteligentny chipset Honghu 818 – więcej możliwości HONOR Vision dzięki inteligentnemu dźwiękowi i obrazowi

W trakcie konferencji GMIC marka HONOR zaprezentowała także inteligentny chipset obrazu Honghu 818, najnowszą innowację w ramach Sharp Tech i najnowszy dodatek do rodziny chipsetów Hisilicon. Rozwiązanie Honghu 818 marki HONOR, które wejdzie na rynek w sierpniu, umożliwia ekranom inteligentnym zapewnianie wyjątkowej wydajności i nadzwyczajnie dobrej jakości obrazu i dźwięku. Przełomowy ekran będzie także dostępny dla producentów, tym samym napędzając rozwój branży dużych ekranów.

Honghu 818 to pierwszy inteligentny chipset SoC do ekranów dostępny na całym świecie. Rozwiązanie bazuje na 5-letnich badaniach i rozwoju chipsetów Hisilicon. Dzięki potężnej technologii wyświetlania i możliwościom przetwarzania chipset Honghu 818 ma w sobie niemal magiczny silnik przetwarzania obrazu. Wyposażony w siedem zaawansowanych technologii przetwarzania obrazu, w tym Motion Estimate and Motion Compensation (MEMC), High Dynamic Range Imaging (HDR), Super-Resolution (SR), Noise Reduction (NR), Dynamic Contrast Improvement (DCI), Auto Color Management (ACM) i Local Dimming (LD), chipset Honghu 818 usprawnia i optymalizuje jakość obrazu, kontrast i kolory wyświetlania przez kilka algorytmów. Technologia dźwięku Histen pozwala na optymalizację jakości obrazu w obszarach ultra szerokich pól dźwięku, przejściowych zniekształceń intermodulacyjnych, wyrównywania dźwięku i inteligentnych basów. Dzięki wiodącemu w branży sprzętowi produkt nieprzerwanie zapewnia niezrównane doświadczenia dźwiękowe. Mieszcząc w sobie potężny dekoder multimedialny, chipset obsługuje dekodowanie wideo od 8K30 klatek do 4K120 klatek z możliwością dekodowania obrazów 64-megapikselowych, co przewyższa największe rozmiary pikseli zdjęć ze smartfonów na rynku. W porównaniu do konkurencji chipset umożliwia szybsze ładowanie zdjęć i nagrań wideo na urządzeniach. Ośmiordzeniowy procesor obsługuje przetwarzanie dużych zdjęć na dużych ekranach i umożliwia wykonywanie wielu zadań w tym samym czasie. Technologia Motion Estimate and Motion Compensation (MEMC) pozwala na jednoczesną realizację zdjęć o dużej jakości, najlepszą jakość dźwięku i daleką interakcję głosową. Wykorzystanie szerokości pasma procesora wyprzedza średnią branżową o około 50%.

Inteligentny aparat pop-up – nowe doświadczenie HONOR Vision

Marka HONOR pełni rolę pioniera w strategii podwójnej marki Huawei. Po sukcesie bionicznego aparatu z podwójnym obiektywem, technologii GPU Turbo i sztucznej inteligencji, HONOR prowadzi ekspansję do innych branż i dzieli się doświadczeniem z sektorem telewizorów. W ramach tych działań marka ogłosiła pierwszy na świecie ekran inteligentny z gotowością na Honghu 818. Przyjmując innowacyjne podejście do rozwoju urządzenia, marka HONOR wyposażyła najnowszą ofertę produktów HONOR Vision w inteligentny aparat pop-up, który zapewnia możliwości NPU do rozpoznawania rysów twarzy, a także zapewnia potężne funkcje i niedoścignione doświadczenia dla użytkowników.

Oficjalny debiut HONOR Vision będzie miał miejsce w połowie sierpnia 2019 r.

O HONOR

HONOR jest wiodącą e-marką smartfonów. Marka powstała w celu sprostania potrzebom pokolenia cyfrowego poprzez ofertę produktów zoptymalizowanych w internecie, które zapewniają niedoścignioną satysfakcję użytkownika, zachęcają do podejmowania działań, krzewią kreatywność i dodają młodym siły do realizacji marzeń. To właśnie w ten sposób marka HONOR wyróżnia się na tle konkurencji, skupiając się na podkreślaniu własnej odwagi koniecznej do wypracowania nowego podejścia i podjęcia kroków niezbędnych do wprowadzenia na rynek najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

