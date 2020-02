HONOR renforce sa stratégie IdO pour tous les scénarios « 1+8+N » avec une gamme complète de nouveaux appareils intelligents

Plus de 500 millions d'appareils intelligents devraient être expédiés en Europe en 2023, comparativement à 436 millions en 2019, selon le récent rapport Intelligent living in Europe . Entre 2020 et 2023, le marché des appareils intelligents en Europe devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 3,5 %, les haut-parleurs intelligents et l'audio personnel intelligent étant les catégories qui devraient connaître la croissance la plus forte.

« Notre portefeuille unique de produits intelligents de pointe a élargi notre écosystème d'IdO et créé une expérience omniprésente et transparente pour nos clients internationaux », a déclaré George Zhao, président de HONOR Global. « Selon une étude réalisée par Canalys[1], 41 % des personnes interrogées portent plus d'un appareil intelligent lorsqu'elles sont au travail ou en déplacement, et ce chiffre passe à 68 % lorsqu'elles sont à la maison. Cela démontre une hausse de la demande pour des expériences plus intelligentes et numériques. Des smartphones aux produits technovestimentaires, en passant par les ordinateurs portatifs et les appareils audio personnels, HONOR constitue désormais une marque incontournable pour ce qui est de répondre aux besoins des natifs du numérique du monde entier ».

HONOR 9X Pro : Une expérience extraordinaire avec des applis essentielles et exclusives de l'AppGallery de HUAWEI

Équipé du chipset de pointe Kirin 810 AI de 7 nm, d'un triple appareil photo de 48 Mpx et d'un écran HONOR FullView de 6,59 po, le HONOR 9X Pro offre une expérience utilisateur améliorée grâce à plusieurs mises à niveau en termes de performance, de jeux et de photographie. Le chipset Kirin 810 AI tourne sur la toute nouvelle architecture informatique de Huawei pour permettre l'utilisation d'applications plus sophistiquées et plus diverses en matière d'IA. En outre, son processeur graphique a été mis à niveau. Il s'agit désormais du Mali-G52, un cœur graphique personnalisé qui active Kirin Gaming+, une fonction qui offre une expérience de jeu plus fluide. Son système de refroidissement liquide dissipe plus efficacement la chaleur pendant les parties prolongées.

Grâce à l'AppGallery de HUAWEI, le HONOR 9X Pro a accès à une grande variété d'applications dans les domaines de la santé et du fitness, du divertissement, de la musique et de la photographie. Grâce à cette plateforme sécurisée, les utilisateurs peuvent désormais installer facilement et de manière fiable des applications adaptées à leur mode de vie intelligent. Le HONOR 9X Pro est également équipé de l'assistant Huawei, un assistant virtuel qui facilite la recherche d'informations et l'accès aux applications, ajoutant ainsi plus de confort pour l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent également utiliser la fonction SmartCare de l'assistant Huawei pour accéder à des cartes contextuelles couvrant 150 événements sportifs et plus de 150 marchés boursiers importants[2]. En outre, les utilisateurs peuvent consulter leur calendrier, la météo, les appels manqués, leurs habitudes d'utilisation et leur consommation de données. D'autres services appartenant à d'autres catégories seront ajoutés en temps utile.

Le HONOR 9X Pro sera disponible en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Égypte, en Arabie Saoudite et en Malaisie à partir de mars 2020, au prix de vente conseillé de 249 €.

HONOR View 30 Pro : Technologie 5G pionnière, caméra Matrix révolutionnaire pour des photos et des vidéos de qualité cinématographique

Développé avec la technologie 5G pionnière et équipé du dernier chipseta de la série Kirin 990, le HONOR View 30 offrira une expérience 5G de premier plan dans l'industrie, car il permet d'utiliser une multitude d'applications 5G dans les maisons intelligentes, en voyage et lors des séances de jeu. Il est doté d'un tripe appareil photo à superdétection qui comprend un appareil photo principal Sony IMX600 de 40 Mpx, un appareil photo super grand angle de 12 Mpx avec objectif cinématographique et un téléobjectif de 8 Mpx. Non seulement cet appareil photo matriciel unique permet de prendre des photos incroyables, mais l'objectif cinéma de 12 Mpx est doté d'un capteur personnalisé 16:9 pour créer des photos et des vidéos de qualité cinématographique.

Très attendu, le HONOR View 30 Pro sera commercialisé sous peu, la Russie étant le premier marché à lancer sa vente officielle.

HONOR MagicBook 14/15 : des ordinateurs portatifs minces et légers d'une autonomie de 10 heures

Le lancement de la série HONOR MagicBook, qui comprend les HONOR MagicBook 14 et 15, marque la première commercialisation d'un produit appartenant à la gamme PC de HONOR auprès d'un public international. Disponible en gris espace et en argent mystique, le HONOR MagicBook 14 se caractérise par son design compact, fin et léger. Destiné aux jeunes qui bougent beaucoup, le HONOR MagicBook 14 a une autonomie qui peut atteindre 10 heures en une seule charge et dispose d'un chargeur compact de type C avec une capacité de charge rapide de 65 W. Il est doté d'un écran FullView au rapport écran/corps élevé, d'un cœur puissant pour des performances ultrarapides et de graphiques améliorés, ainsi que d'une interconnectivité intelligente entre les smartphones HONOR et l'ordinateur portable.

Le respect de la vie privée est aussi important que le design et les performances de l'ordinateur portable. La série HONOR MagicBook est équipée d'une webcam rétractable discrètement cachée sous le bouton de la caméra, sur le clavier. Il suffit aux utilisateurs d'appuyer sur le bouton de la caméra sur le clavier pour faire apparaître la webcam quand ils en ont besoin. Il s'agit d'un dispositif unique de protection de la vie privée contre le détournement et l'espionnage à distance. En outre, le bouton d'alimentation par empreinte digitale permet un accès instantané et direct au bureau lors du démarrage pour une connexion plus sûre et plus facile.

Pour mettre en valeur l'autonomie supérieure de la batterie de l'ordinateur portable, qui peut atteindre 10 heures sur une seule charge, HONOR a conçu un système de recharge capable d'alimenter un quad électrique avec seulement cinq HONOR MagicBook 14. En une heure, environ 180 Wh ont été transférés des cinq HONOR MagicBook 14 au quad, permettant ainsi au véhicule électrique de parcourir une distance de 5 km. Le HONOR MagicBook 14/15 (256 Go) sera disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en République tchèque et sur d'autres marchés à partir de la fin mars, à un prix de vente conseillé de 599 €.

HONOR MagicWatch 2 : bracelets de la série EasyFit et nouvelles fonctions

HONOR a présenté aujourd'hui les bracelets de montre de la série EasyFit, fabriqués exclusivement pour la HONOR MagicWatch 2, qui seront disponibles en deux tailles : 46 mm et 42 mm. Avec huit nouvelles couleurs et différents matériaux de bracelet au choix, dont le fluoroélastomère (un matériau hypoallergénique respectueux de l'environnement) et le cuir italien de haute qualité, vous pouvez personnaliser votre montre en fonction de vos activités spécifiques et de vos différentes tenues, quelle que soit l'occasion. Six couleurs sont disponibles pour le fluoroélastomère, à savoir le jaune lumière du jour, le vert olive, le bleu récif, le bleu ciel, le violet lilas et le rose camélia, et deux couleurs pour le bracelet en cuir, à savoir le vert pays des merveilles et le violet magicien. Les bracelets de la série EasyFit seront disponibles dans le monde entier à partir du mois d'avril, à un prix de vente conseillé de 35,9 €.

Le Female Cycle Tracker est une application qui permet aux femmes de mieux suivre leur cycle menstruel, d'enregistrer leurs symptômes et d'anticiper la date de début de leurs prochaines règles. Le calendrier de suivi permet également à l'utilisatrice de centraliser toutes ses données pour mieux les comparer. En outre, les utilisatrices peuvent choisir de recevoir des notifications directes avant la date prévue du début de leur cycle. Grâce au contrôleur de SpO2 amélioré, les adeptes du fitness peuvent surveiller leur niveau de saturation en oxygène dans le flux sanguin pendant leurs séances d'entraînement. La HONOR MagicWatch 2 sera mise à jour pour inclure le contrôleur de SpO2 via un logiciel en ligne à partir de la fin mars 2020[3].

Écouteurs HONOR Magic : une nouvelle frontière pour les accessoires sans fil

HONOR a également présenté les écouteurs HONOR Magic, les écouteurs ultimes véritablement sans fil pour les amateurs de fitness. Ils combinent la technologie hybride de réduction active du bruit avec un ajustement sûr pendant toute la durée de la séance d'entraînement. Ses triples microphones intégrés sont dotés d'une technologie adaptative de réduction du bruit ambiant qui permet une excellente qualité d'appel. Ils sont par ailleurs équipés d'un haut-parleur de 10 mm pour offrir des basses d'une qualité exceptionnelle aux mélomanes. Les écouteurs HONOR Magic sont disponibles en blanc perle ou en bleu Robin Egg, et seront disponibles dans le monde entier à partir d'avril 2020 à un prix de vente conseillé de 129 €.

A propos de HONOR

HONOR est une marque technologique de premier plan qui s'adresse aux jeunes du monde entier. Née alors que l'Internet mobile était en pleine croissance, l'entreprise est résolument axée sur l'investissement en R et D, ce qui lui a permis de mettre au point des technologies révolutionnaires, sa marque de fabrique. HONOR embrasse toutes les possibilités qu'offre l'ère de la 5G et de l'IA, et ambitionne de créer un nouveau monde intelligent pour les jeunes en développant un écosystème vivant intelligent et une culture jeune inspirante. HONOR continuera à se distinguer en adoptant une approche ludique de l'innovation, en proposant un style de vie chic reposant sur la technologie et en créant, pour ses fans fervents et sans cesse plus nombreux, une communauté en ligne à la fois ouverte et diversifiée.

[1] Le travail de recherche a été réalisé par Canalys en février 2020 [2] N'est compatible qu'avec la version 10.0 d'EMUI 10.0 et les versions ultérieures [3] Le contrôleur de SpO2 n'a pas été conçu pour être un dispositif médical, et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Les données et mesures doivent être utilisées à titre de référence personnelle uniquement.

