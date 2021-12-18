HONOR собирается вместе с друзьями, чтобы отпраздновать кампанию 2021 Going Beyond Journey

«Благодаря поддержке со стороны наших друзей и партнеров в течение последнего года компания HONOR смогла выполнить свое обещание выйти за рамки отдельного ценового сегмента и расширить наше предложение, представив на рынок устройства премиального класса, а также устройства, доступные более широкому кругу пользователей, — заявил глава HONOR Device Co Джордж Чжао (George Zhao). — Ltd. «Я так горжусь отраслевыми прорывами, которых мы смогли достичь благодаря целеустремленности и увлеченности моих коллег и сотрудничеству с нашими ведущими партнерами по глобальной цепочке. Было очень приятно видеть, как мы совместно строим общее будущее».

Постепенное превращение в легендарный мировой технологический бренд

Одним из главных приоритетов компании HONOR по мере ее развития в международный технологический бренд является создание нового интеллектуального мира для всех за счет непрерывного внедрения инноваций и новых способов взаимодействия между людьми.

Внедрение технологий связи 5G и 6G значительно увеличило объем передаваемой информации. Вычислительная мощность на основе искусственного интеллекта предоставила неограниченные возможности для воображения, открыв новую эру взаимодействия и сделав возможным интеграцию физического и виртуального миров. Для поддержки создания интеллектуального мира для всех в 2021 году компания HONOR представила свою программу "HONOR Multi-screen Collaboration", которая включает технологии для различных сценариев использования и включает в себя стратегию HONOR 1+8+N. Мощные возможности межсетевого взаимодействия позволяют смартфонам HONOR, ноутбукам, планшетным компьютерам, часам, наушникам и другим смарт-устройствам беспрепятственно подключаться друг к другу для поддержания непрерывного взаимодействия.

Кроме того, за последний год компания HONOR наладила стратегическое сотрудничество со своими партнерами по международным цепочкам поставок и установила более 30 партнерских отношений с ведущими поставщиками, включая AMD, Intel, MediaTek, Microsoft и Qualcomm. Компания HONOR представила продукт MagicBook 16 в конце сентября, а начиная с декабря операционная система на нем будет модернизирована до новой Microsoft Windows 11, что позволит пользователям эффективно управлять рабочими процессами и повысить производительность благодаря функции многоэкранного сотрудничества, которая выводит экран смартфона и файлы на ноутбук. В перспективе на 2022 год компания HONOR продолжит свой путь по созданию нового интеллектуального мира для всех за счет выпуска новых продуктов с инновационными функциями.

Выпуск инновационной продукции для широкого круга потребителей

HONOR представила свой первый продукт мирового масштаба — HONOR 50 — в конце октября 2021 года. HONOR 50 поддерживает Google Mobile Services и является первым смартфоном на базе платформы Qualcomm SnapdragonTM 778G. Более того, изящный дизайн и инновационные возможности для съемки видео задали новую планку для смартфонов в этой категории. Запуск HONOR 50 обеспечил присутствие HONOR более чем в 40 странах по всему миру, что также стало возможным благодаря поддержке мощной глобальной дистрибьюторской сети, включающей в себя таких авторитетных ритейлеров и операторов, как Amazon, Esprinet, Fnac, Orange, Telcel, Telefonica и Vodafone, а также принадлежащих HONOR магазинов в России, Малайзии и Перу.

«Используя как онлайн, так и офлайн каналы, мы смогли расширить наши возможности для охвата еще большего числа потребителей, — заявил г-н Чжао. — Мы благодарны за доверие со стороны наших партнеров по розничной торговле и провайдеров по всему миру и с нетерпением ожидаем начала совместного запуска новых продуктов в 2022 году. И, прежде чем мы попрощаемся с 2021, я с радостью расскажу сегодня о финальном запуске продукта текущего года. В этом месяце мы выпустим новое дополнение к нашей популярной X серии — телефон HONOR X30 в Китае».

Модель HONOR X30, оснащенная иммерсивным дисплеем с разрешением 120 Гц, имеет экран диагональю 6,81 дюйма со сверхтонкими боковыми рамками 1,05 мм. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4800 мА·ч, обеспечивающим производительность в течение всего дня. Этот аккумулятор легче и тоньше, чем все модели последнего поколения, и весит всего 189 г при толщине в 8,05 мм. Благодаря мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 695 5G мощность процессора HONOR X30 возросла на 15%, а производительность его видеокарты — на 30%, по сравнению с предыдущими моделями. Модель HONOR X30 будет доступна с 16 декабря по цене от 1499 юаней.

Чтобы отпраздновать достижения бренда в 2021 году компания HONOR подготовила короткий видеоролик для своих друзей и партнеров: hihonor.com

Отдавая должное стойкости, позитивному настрою и творческому духу мирового сообщества

На протяжении многих лет компания HONOR поддерживает и вдохновляет талантливых дизайнеров со всего мира на изучение взаимодействия искусства и технологий. Недавно компания провела международный конкурс HONOR Talents Global Design Contest 2021, в рамках которого был отмечен выдающийся творческий потенциал и творческий вклад дизайнеров со всего мира. В рамках конкурса было получено 5000 заявок от дизайнеров из Азии, Европы, Африки и Америки, а также продемонстрировано, как искусство и технологии могут объединяться для создания настоящих шедевров.

Кроме того, бренд продолжил успешное проведение конкурса HONOR Magic Moments Awards, который стимулирует людей к изучению красоты окружающего мира с помощью смартфонов и видеографии, а также предоставляет глобальную платформу для обмена опытом для фотографов-энтузиастов. Всего за 70 дней по восьми темам конкурса было представлено более 200 тысяч работ.

В связи с тем, что текущий год был очень непростым, но компания HONOR сумела добиться прорывных результатов, заглавной темой конкурса стали люди, сумевшие одержать победу перед лицом неблагоприятных обстоятельств. Бренд представил свой видеоролик HONOR Your Smile, посвященный жизнестойкости людей по всему миру и тому, сколько радости может привнести в мир простая улыбка. Видео HONOR Your Smile можно посмотреть на сайте hihonor.com.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств, подходящих для любого бюджета, позволяет людям стать лучшей версией себя.

Более подробную информацию можно найти на сайте HONOR по адресу www.hihonor.com или запросить по электронной почте [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1711703/Shaping_a_Shared_Future_2021_HONOR_Anniversary.jpg

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SOURCE HONOR