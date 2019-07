HONOR stellt das Konzept „Sharp Tech" vor und kündigt sein „HONOR Vision" an, das den intelligenten Chipsatz „Honghu 818" und eine Popup-Smartkamera für große Displays umfasst

GUANGZHOU, China, 27. Juli 2019 /PRNewswire/ -- HONOR, eine führende Smartphone-Marke der Huawei Consumer Business Group, hat das „Honor Vision" angekündigt, das den intelligenten Chipsatz „Honghu 818" und eine Popup-Smartkamera für große Displays einführt. Die Ankündigung erfolgte heute auf der Global Mobile Internet Conference (GMIC) in Guangzhou, auf der George Zhao, President von HONOR, einen Vortrag mit dem Titel „Only the toughest stands in the strongest storm (Nur der Zäheste übersteht den heftigsten Sturm)" hielt. Zusätzlich zur Einführung dieser zwei neuen Technologien wurde das Konzept „Sharp Tech" von HONOR angekündigt, das darauf abzielt, modernste Technologien mit offenen Armen zu empfangen und zu erforschen.