HONOR transformuje ikonickú kultúrnu pamiatku prostredníctvom sily technológie

Nová iniciatíva „Brána do budúcnosti" (Gateway to the Future) má za cieľ urobiť kultúru dostupnejšou a pútavejšou v ére metaverse

BERLÍN, 5. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Globálna technologická značka HONOR dnes oznámila iniciatívu „Gateway to the Future", zameranú na obohatenie kultúrneho dedičstva prostredníctvom sily technológie. Spoločnosť HONOR, ktorá bola predstavená počas hlavného prejavu na IFA 2022, vyzvala dvoch obľúbených umelcov, aby s využitím rozšírenej reality (AR) kreatívne prepracovali Wasserschloss, ikonickú pamiatku nachádzajúcu sa v hamburskom Speicherstadte, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO. V kontexte rastúceho záujmu o metaverze a rastu hybridného turizmu je cieľom projektu inšpirovať globálne kreatívne talenty, aby využívali inovácie, ako sú umelá inteligencia (AI), rozšírená realita (AR) a priestorový zvuk, na pohlcujúcejšie prepojenie komunít s kultúrou a na podporu oživenia globálneho cestovného ruchu, keďže svet prijíma prepojenú budúcnosť.

Gateway_future “Sailing Through Time” by Yunuene “Blooming Future” by Timo Helgert

„Spoločnosť HONOR sa ako globálna technologická spoločnosť zaviazala vyvíjať technológiu inteligentných zariadení, ktorá umožňuje ľuďom oslavovať a užívať si kultúrne poklady minulosti a zároveň objavovať možnosti budúcnosti," povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Device Co, Ltd. „Predpovedáme vzostup technológií rozšírenej reality a umelej inteligencie, ktoré sa používajú na vytváranie ešte hlbších fyzicko-digitálnych zážitkov pre používateľov smartfónov na celom svete, čo prispeje k rýchlemu rastu hybridnej turistiky. Okrem cestovného ruchu má táto technológia potenciál priniesť úžitok mnohým ďalším odvetviam a komunitám. Je to skutočne Brána do budúcnosti."

Oslava kultúrneho dedičstva v metaverse

Hamburg, známy ako nemecká „brána do sveta", sa vyvinul z prístavného mesta na prosperujúcu metropolu tým, že prijal dlhodobú kultúru komunity, spolupráce a inovácií. Spoločnosť HONOR, inšpirovaná históriou transformácie mesta, si za pilotné miesto projektu vybrala Hamburg s cieľom prispieť k digitálnemu kultúrnemu rozmachu a inšpirovať ľudí z celého sveta, aby pretvorili kultúrne bohatstvo v metaverse. S cieľom realizovať tento projekt sa spoločnosť HONOR spojila so spoločnosťou ARLOOPA, ktorá sa zaoberá vývojom v oblasti rozšírenej a virtuálnej reality a so slávnymi umelcami Yunuene a Timo Helgertom, ktorí v rozšírenej realite tvorivo premenili slávnu budovu zámku Wasserschloss. Prínos Yunuene k „Brána do budúcnosti" s názvom „Plachtenie v čase" vzdáva hold vývoju mestského prístavu a svojou charakteristickou vizuálnou estetikou ukazuje, ako sa inovácie v námornej logistike v priebehu času menili. Zážitok Tima Helgerta „Prekvitajúca budúcnosť" má futuristickejší prístup. Pohráva sa so štatútom Hamburgu ako jedného z najzelenších miest na svete a kreatívne si predstavuje, ako by mal Wasserschloss vyzerať v zelenej budúcnosti, kde sa môže dariť krásnym rastlinám a ohrozeným druhom, čím sa táto historická pamiatka dostáva do nadpozemskej sféry.

Odomknutie pohlcujúcich zážitkov prostredníctvom sily umelej inteligencie a rozšírenej reality

Vďaka tomuto zážitku spoločnosť HONOR tiež prispieva k hybridnej turistike, ktorá sa objavuje po oživení globálneho cestovného ruchu, kde cestujúci očakávajú, že digitálny pokrok dosiahnutý počas pandémie bude prínosom a rozšíri fyzické zážitky z cestovania. Zážitky s rozšírenou realitou na zámku Wasserschloss spájajú digitálny a fyzický svet a umožňujú cestovateľom zažiť kultúru úplne novým spôsobom. Spoločnosť HONOR neustále investuje do technológií vrátane identifikácie priestoru umelej inteligencie, priestorového zvuku a rozšírenej reality, aby vylepšila pohlcujúce zážitky vhodné pre digitálnu revolúciu.

„Štvrť skladovacích budov bola v roku 2015 zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO s cieľom chrániť a zachovávať históriu a kultúru jedného z najväčších svetových obchodných prístavov. Vďaka nástupu nových technológií vrátane rozšírenej reality je teraz možné vzdelávať a zapájať budúce generácie do kultúrneho dedičstva novými a vzrušujúcimi spôsobmi. Boli sme preto hrdí, že sme mohli pomôcť iniciatíve spoločnosti HONOR „Brána do budúcnosti", ktorá nielenže ponúka oslavu významu tejto štvrte pre Nemecko, ale aj jej vzrušujúcej budúcnosti ako globálnej metropoly," povedal Bernd Paulowitz, vedúci oddelenia svetového dedičstva UNESCO Hamburg.

„Vzhľadom na to, že cestovný ruch po rokoch globálnych blokád stúpa do nových výšin, je skvelé vidieť značky ako HONOR, ktoré ľuďom prinášajú nové a obohatené zážitky, keď opäť začnú objavovať svet. Toto leto zaznamenalo naše mesto opäť rovnakú úroveň návštevnosti ako v lete 2019, k čomu prispeli aj nové interaktívne kultúrne atrakcie s podporou technológie. Inšpirovaní štatútom Hamburgu ako „Brány do sveta" sme nadšení z partnerstva s iniciatívou „Brána do budúcnosti", o ktorej sme presvedčení, že umožní návštevníkom aj obyvateľom Hamburgu spojiť sa s časťou Speicherstadt zapísanou do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Sme svedkami obrovského dopytu po hybridných zážitkoch, pričom cestovatelia čoraz viac očakávajú virtuálnu vrstvu svojich interakcií s kultúrnymi pamiatkami. Toto je ten správny čas na využitie sily technológie v cestovnom ruchu na vytvorenie magických zážitkov pre turistov na celom svete," povedal Guido Neumann, vedúci oddelenia vzťahov s verejnosťou v Rade cestovného ruchu Hamburgu.

Premeňte svoju komunitu pomocou talentov HONOR

Cieľom iniciatívy „Brána do budúcnosti", ktorá bola spustená ako súčasť udeľovania cien HONOR Talents Global Design Awards, je inšpirovať kreatívne talenty z celého sveta, aby využívali technológie a pretvárali svoje vlastné komunity v ére metaverse. HONOR Talents po prvýkrát predstavuje špeciálnu kategóriu AR Interactive Artwork Design a v súčasnosti prijíma aplikácie pre digitálne umenie, ktoré transformuje miestne štvrte, vrátane digitálnych prekrytí budov, stien, parkov a iných verejných priestorov. Umelci, ktorí majú záujem zúčastniť sa súťaže, nájdu viac informácií tu: https://www.hihonor.com/honor-talents/en Okrem zážitku z rozšírenej reality iniciatívy „Brána do budúcnosti", sa spoločnosť HONOR spojila s Centrálnou akadémiou výtvarných umení (CAFA) v Číne, aby vytvorili nové umelecké dielo rozšírenej reality s názvom „INFINITY". Umenie je k dispozícii v stánku IFA spoločnosti HONOR prostredníctvom aplikácie ARLOOPA.

Zážitky s rozšírenou realitou ožívajú práve teraz

Zážitky z rozšírenej reality „Brána do budúcnosti", ktoré sú k dispozícii od dnešného dňa až do konca roka, sú k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom vyhradenej stránky HONOR v bezplatnej aplikácii ARLOOPA. Používatelia majú možnosť zažiť umelecké diela v rozšírenej realite na mieste v Hamburgu alebo kdekoľvek na svete. Zážitky na mieste patria k budove Wasserschloss a je možné si ju pozrieť z mosta Poggenmühlen, ktorý stojí oproti nej. Používatelia, ktorí nie sú v Hamburgu, si môžu v aplikácii vybrať „zážitok na akomkoľvek povrchu" a podľa pokynov na obrazovke si virtuálne vyskúšať zážitok z rozšírenej reality na rovnom povrchu v okolí[1].

O spoločnosti HONOR

Spoločnosť HONOR je popredným svetovým poskytovateľom inteligentných zariadení. Je odhodlaná stať sa globálnou ikonickou technologickou značkou a prostredníctvom svojich výkonných produktov a služieb vytvoriť nový inteligentný svet pre každého. S neochvejným zameraním na výskum a vývoj je odhodlaná vyvíjať technológie, ktoré umožňujú ľuďom na celom svete prekonávať sa, čo im dáva slobodu dosiahnuť a urobiť viac. Portfólio inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov spoločnosti HONOR, ktoré ponúka rad vysokokvalitných smartfónov, tabletov, notebookov a nositeľných zariadení cenovo dostupných pre každého, umožňuje ľuďom stať sa lepšou verziou seba samého.

[1] Pre najlepší zážitok sa používateľom odporúča používať smartfón kompatibilný s ARCore alebo ARKit.

