HONOR UND DER WELTBERÜHMTE KÜNSTLER EUGENIO RECUENCO MACHEN GEMEINSAM EINEN FILM MIT HONOR MAGIC4 PRO, UM DIE KRAFT DER MAGIE ZU UNTERSTREICHEN

Kaleidoskop : Vollständig auf der HONOR Magic4 Pro gedreht

Im Griechischen bedeutet „kalo" „schön" und "idole" bedeutet "Formen". Unter dem Namen Kaleidoscope führt Recuenco das Publikum durch die Linse von HONOR Magic4 Pro durch verschiedene Formen der Schönheit. Der Film beginnt mit der Interpretation des Mythos von Narziss aus der Sicht des Künstlers, der sich von der weiblichen Schönheit inspirieren lässt. Es betrachtet auch die Reflexion verschiedener Formen von Schönheit, verdreht und verschmilzt sie auf magische Weise, um eine leuchtende Zukunft zu schaffen, genau wie ein Kaleidoskop es tut. Recuenco drückt auch seine besten Wünsche aus, dass die Menschen nach der schwierigen Zeit wieder zueinander finden und zusammenkommen.

„Kaleidoscope ist ein Film, der die Schönheit zeigt und erforscht, und der komplett mit HONOR Magic4 Pro gedreht wurde. Kaleidoscope ist eine Überarbeitung des Mythos von Narziss, eine Reflexion über unsere Beziehung zu unserem Bild. Es ist ein audiovisuelles Projekt, bei dem ich mehr am Zeigen als am Erzählen interessiert bin", sagt Recuenco, „Kaleidoscope ist ein Schritt nach vorne in meiner Beziehung zu HONOR. Die Erfahrung, einen Film mit HONOR Magic4 Pro zu drehen, ist neu und reizvoll. Es hat mich begeistert zu sehen, wie die Technologie von heute uns mehr Methoden und Möglichkeiten gibt, etwas zu schaffen und auszudrücken."

Die HONOR IMAX Enhanced-zertifizierte Magic 4 Pro bietet eine unvergleichliche Premium-Technologie. Sie hat es Künstlern und Kreativen ermöglicht, neue, suggestive und traumhafte Welten zu präsentieren. Kaleidoscope, das komplett mit dem HONOR Magic 4 Pro gefilmt wurde, ist ein Zeugnis für die technischen Möglichkeiten des Smartphones und seiner Kamera, schöne und künstlerische Geschichten zu erzählen.

Die HONOR Magic3 Serie war das erste Smartphone der Welt, das mit der IMAX Enhanced Zertifizierung ausgestattet war. Auch das HONOR Magic4 Pro, das neueste Flaggschiff von HONOR, ist mit IMAX Enhanced zertifiziert. HONOR Magic4 Pro ist das branchenweit erste Smartphone, das Videoaufnahmen im 10bit 4K 60fps Log-Format unterstützt und so für eine fantastische Videoqualität sorgt, die mit dem Smartphone aufgenommen wurde. Recuenco nutzte diese Funktion während der Dreharbeiten, denn die extrem hohe Qualität des Videos bot ihm mehr Raum für die Nachbearbeitung. Mit dieser innovativen Technologie kann die Kreativität voll entfesselt werden. Ergänzt wird die Videoaufnahmeleistung durch das bahnbrechende Magic-Log-Format und die von Hollywood-Koloristen abgestimmten 3D-LUTs, die den Verbrauchern die Möglichkeit geben, mit ihren Smartphones Videos auf Kino-Niveau aufzunehmen.

Wo auch immer die Aufnahmen stattfinden, die HONOR Magic4 Pro wird sich dank ihrer IP68-zertifizierten Qualität an alle Arten von Umgebungen anpassen können. [1] Er bietet wirksamen Schutz gegen Staub, Regen und Wasser und kann 30 Minuten lang in bis zu 1,5 m tiefes Wasser getaucht werden. All dies zusammen ermöglicht dem Filmemacher ein sorgenfreies Filmerlebnis.

Diese erstaunlichen Funktionen von HONOR Magic4 Pro geben Künstlern die Möglichkeit, ein Movie Master zu werden und ihre Talente zu entfesseln, um erstaunliche Kurzfilme wie Kaleidoscope zu erstellen.

HONOR hat sich der Verbindung von Technologie und Kunst verschrieben. HONOR Magic4 Pro ist für Nonkonformisten wie Eugenio Recuenco gedacht, für Freigeister, die noch weiter gehen wollen. Durch die Kombination von Innovation und Qualität ermöglicht HONOR das Erzählen von Geschichten durch Bilder und verwandelt, einfach ausgedrückt, das Gewöhnliche in das Außergewöhnliche.

HONOR Magic Moment: Die Funken des Lebens einfangen

HONOR ist der Meinung, dass jeder berührende und schöne Moment es verdient, festgehalten zu werden. Das ist mit HONOR Magic4 Pro dank der aufregenden neuen Fortschritte in der Bildaufnahmetechnologie möglich.

Um dies in die Tat umzusetzen, hat das Unternehmen die HONOR Magic Moments Awards 2022 ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Capture the Sparks of Life" sollen diese Auszeichnungen eine Plattform für Fotofreunde schaffen, auf der sie ihre kreativen Talente präsentieren und die Schönheit der Welt mit Hilfe mobiler Bildtechnologien erkunden und teilen können. Dieser Fotowettbewerb bietet Kreativen einen Raum, in dem sie ihre Träume verwirklichen können, während sie uns dabei helfen, eine neue Ära hochqualitativer kreativer Talente einzuleiten, die Technologie und Kreativität miteinander verbinden.

„Während der ersten HONOR Magic Moments Awards im Jahr 2021 nutzten Nutzer in 50 Ländern und Regionen die innovativen Fotofunktionen der HONOR Geräte, um über 200.000 beeindruckende Werke zu erstellen", sagte George Zhao, CEO von Honor Device Co, Ltd. "Seitdem hat HONOR seine Investitionen in die Bildtechnologie weiter erhöht. Aufbauend auf unserem branchenweit ersten bionischen horizontalen Dual-Kamera-Design und der führenden Leistung bei der Ultraweitwinkel-Linse und den Fokus-Algorithmen, haben wir unsere revolutionäre Multi-Kamera-Fusion-Fotografie-Technologie genutzt und das HONOR Magic4 Ultimate an die Spitze der DXOMARK Smartphone-Kamera-Rangliste gesetzt. Wir hoffen, dass wir durch den Wettbewerb den Urhebern von Inhalten auf der ganzen Welt die Möglichkeit geben können, sich selbst auszudrücken und mehr magische Momente mit unseren Bildgebungsinnovationen einzufangen, um gemeinsam die Welt der mobilen Fotografie und Videografie zu verändern."

Eugenio Recuenco ist Teil der Jury für die HONOR Magic Moments Awards 2022, neben anderen weltbekannten Fotografen und Branchenexperten. Recuenco und HONOR haben eine gemeinsame Vision von Fotografie und Videografie: Sie schätzen das Streben nach Exzellenz durch Kreativität und das Engagement, Technologien zu entwickeln, die es Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, nach den Sternen zu greifen.

Das HONOR Magic4 Pro wurde weltweit auf dem MWC 2022 vorgestellt und ist nun in Vereinigtes Königreich, Frankreichspanien.

Weitere Informationen zu HONOR Magic4 Pro finden Sie hier:

https://www.hihonor.com/global/phones/honor-magic4-pro/

[1] Das HONOR Magic4 Pro ist gemäß der IEC-Norm 60529 nach IP68 für Spritz-, Wasser- und Staubschutz eingestuft und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Spritz-, Wasser- und Staubschutz sind keine dauerhaften Bedingungen, und die Widerstandsfähigkeit kann bei normalem Gebrauch mit der Zeit abnehmen. Laden Sie das Telefon nicht, wenn es nass ist oder sich in feuchter Umgebung befindet. Hinweise zur Reinigung und Trocknung finden Sie in der Bedienungsanleitung. Das Eintauchen in Flüssigkeiten und die daraus resultierenden Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt. Die Schutzart IP68 bedeutet, dass das Gerät unter bestimmten Testbedingungen bis zu 30 Minuten lang gegen das Eindringen von stehendem Wasser bei einer Tiefe von bis zu 1,5 Metern geschützt ist, wobei der Temperaturunterschied zwischen Wasser und Gerät nicht mehr als 5 °C beträgt.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite, symbolträchtige Technologiemarke zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen rund um den Globus befähigen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe von hochwertigen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jedes Budget. Das Portfolio an innovativen, hochwertigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Über Eugenio Recuenco: die Kunst, hinter der Kamera zu stehen

Eugenio Recuenco ist nicht nur eine Ikone der spanischen Fotobranche, sondern einer der wichtigsten internationalen Mode- und Werbefotografen der Welt. Recuencos einzigartiger und intimer Stil nimmt Momente aus seinem Leben auf und verwandelt sie in wahre Kunstwerke. Er ist weltweit bekannt für seine malerischen Fotografien, die Theatralik seiner Werke und seine Bezüge zu Tamara Lempicka und der Renaissance.

Das künstlerische Werk von Eugenio Recuenco wurde im Museum Reina Sofía, in der Galerie CWC in Berlin oder in der Galerie Bertin-Touleblanc in Paris ausgestellt. Recuenco hat mehrere internationale Fotopreise gewonnen, darunter den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen von Cannes (2006 und 2013) und die Goldmedaille für die beste Originalfotografie beim internationalen Festival El Ojo de Iberoamérica (2013).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1821664/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1821665/image_2.jpg

SOURCE HONOR