HONOR vient en aide aux malvoyants avec le lancement de la nouvelle application basée sur l'IA « PocketVision »

Développée par l'entreprise sociale Eyecoming et lancée en premier par les technologies de pointe de HONOR, PocketVision dispose de trois modes principaux pour aider les gens à lire plus clairement.

Mode du texte au discours ; rendu possible par HONOR HiAI et la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR), ce mode permet de convertir des images en texte plus rapidement et plus précisément. L'application récite ensuite facilement le texte de livres, de documents, de menus et plus.

Mode zoom avant ; tirant parti du quadruple objectif 48 MP et du téléobjectif 8 MP du HONOR 20 PRO pour l'ultra-clarté, ce mode permet aux utilisateurs de zoomer sur du texte en utilisant les boutons de volume de leur appareil, ce qui rend même les plus petits caractères plus grands, moins flous et plus lisibles

Mode d'image négative ; offrant une gamme de filtres de couleur pour améliorer le texte, ce mode améliore le contraste des documents imprimés pour les personnes qui ont des difficultés à voir certaines couleurs

« Chez HONOR, nous croyons à la poursuite incessante de l'innovation et créons des technologies de pointe qui ont un impact positif sur le monde », a déclaré George Zhao, le président de HONOR. « En tirant parti de la puissance des capacités d'IA de nouvelle génération et de la caméra de qualité professionnelle du HONOR 20 PRO, PocketVision vise à égaliser les chances pour les malvoyants, en donnant à cette communauté une solution portable et abordable comparée aux autres aides à la lecture du marché. Avec le lancement de cette application, nous espérons créer une expérience de lecture améliorée pour les gens tout autour du monde, afin d'offrir un plus grand sentiment d'indépendance et de donner aux gens qui ont une basse vision la confiance nécessaire pour libérer leur potentiel et poursuivre leurs passions. »

Armé des meilleurs logiciels et du meilleur matériel de sa catégorie, HONOR 20 PRO offre aux utilisateurs une expérience vraiment intelligente. Grâce à sa quadruple caméra IA 48 MP supérieure, qui prend des photos ultra-claires de jour comme de nuit et à son téléobjectif 8 MP qui permet aux utilisateurs de prendre de très gros plans, saisir chaque détail n'a jamais été aussi facile. Fonctionnant grâce au jeu de puces IA 7nm Kirin 980, l'appareil dispose d'une batterie de 4 000 mAh qui peut alimenter une journée d'utilisation ininterrompue, de 256 Go de stockage et d'un système de son Surround virtuel 9.1, permettant un environnement audio plus favorable.

Afin d'aider à faire prendre conscience des obstacles auxquels font face les personnes aveugles et malvoyantes, HONOR a établi un partenariat avec le Royal National Institute of Blind People (RNIB) qui soutient les personnes atteintes de déficience visuelle.

Robin Spinks, directeur principal des relations de l'innovation et de la technologie au RNIB, a commenté : « La technologie smartphone joue un rôle toujours croissant pour rendre possible l'indépendance de tous les jours pour les personnes aveugles et malvoyantes. PocketVision est un exemple d'une nouvelle catégorie d'applications très intéressantes qui permettent une accessibilité immédiate. En utilisant cette application, les personnes atteintes de basse vision ont la capacité de convertir n'importe quel texte dans un format lisible et de faire du monde un endroit plus accessible, ce qui leur donne un plus grand sentiment de liberté et élimine les obstacles pour créer une société plus inclusive. »

PocketVision peut être téléchargée gratuitement à partir d'aujourd'hui sur l'AppGallery Huawei et prend en charge l'anglais, le portugais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le chinois. Pour en savoir plus sur PocketVision, veuillez visiter le site web officiel de HONOR.

À propos de HONOR

HONOR est une importante marque de smartphone. La marque a été créée pour répondre aux besoins des « enfants du numérique » grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences utilisateur de qualité supérieure, stimulent l'action, encouragent la créativité et donnent les moyens aux jeunes de réaliser leurs rêves. De cette façon, HONOR se démarque en mettant en avant sa propre détermination à concevoir les choses différemment et à prendre les décisions nécessaires pour intégrer les dernières technologies et innovations pour ses clients.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/HonorUK

https://twitter.com/UKHonor

https://www.instagram.com/ukhonor/

À propos d'EYECOMING

Eyecoming est une entreprise sociale qui offre des solutions matérielles et logicielles intégrées pour les personnes atteintes de déficience visuelle, notamment des applications telles que PocketVision et Eyecoming. L'application Eyecoming met en relation des malvoyants avec des bénévoles au moyen de lunettes intelligentes, qui sont capables d'enregistrer de la vidéo en temps réel. Ces volontaires sont alors en mesure d'aider les personnes aveugles ou myopes à accomplir des tâches à distance. Eyecoming continue d'innover en utilisant les dernières technologies pour offrir des solutions abordables et professionnelles pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle, ce qui les aidera à vivre de façon plus autonome.

À propos du RNIB

Nous sommes le Royal National Institute of Blind People (RNIB).

Toutes les 6 minutes, quelqu'un au Royaume-Uni commence à perdre la vue. Le RNIB prend position contre l'exclusion, l'inégalité et l'isolement pour créer un monde sans barrières où les personnes atteintes de déficience visuelle peuvent mener une vie normale. Un autre monde où la société estime les personnes aveugles et malvoyantes, non pas pour les handicaps qu'ils ont à surmonter, mais pour les personnes qu'elles sont.

RNIB. Voir différemment. Appelez l'assistance téléphonique du RNIB au 0303 123 9999 ou rendez-vous sur www.rnib.org.uk

Toutes les demandes des médias sont à transmettre au bureau de presse du RNIB au 0207 391 2223 ou sur pressoffice@rnib.org.uk. Pour les demandes urgentes en dehors des heures ouvrables, veuillez appeler le 07968 482812.

