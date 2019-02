HONOR View20 leva usuários a jornada inédita com fotografias da câmera AI Ultra Clarity de 48 MP

Para a fotografia com smartphone, nada é mais importante do que qualidade e clareza, e o HONOR View20 está levando esses recursos a um novo patamar. A câmera traseira do HONOR View20 é a primeira a contar com o sensor de imagem CMOS IMX586 da Sony, que apresenta 48 megapixels efetivos em uma unidade de sensor de 1/2 polegada para oferecer excelente qualidade de imagem. Com isso, suas fotos terão detalhes mais ricos e cores mais vibrantes, otimizadas com a inteligência artificial do HONOR View20. Além disso, o chipset de duas NPUs e duas ISP da Kirin 980 melhorou as capacidades de processamento de imagem e de câmera do telefone em 134% e 46%, respectivamente. Combinado com a potência já surpreendente do sensor de 48 MP da câmera, o resultado é um potencial inédito em fotografias com celulares.

O desafio fotográfico "See The Unseen" é promovido por Jack Morris, famoso blogger de viagens do Instagram e o rosto por trás do blog de viagens Do You Travel, que atrai mais de 2 milhões de seguidores; e por Murad Osmann, que, ao lado da esposa Nataly, é responsável pelo fenômeno #FollowMeTo no Instagram.

Jack e Murad serão mentores e julgadores durante os dois meses da campanha do desafio fotográfico. Três temas principais ("Unseen Love"; "Unseen Heroes"; e "Unseen World") incentivarão os usuários da HONOR a descobrirem as inúmeras histórias e aventuras que os rodeiam, em qualquer parte do mundo.

Semanalmente durante a campanha, os mentores Jack e Murad selecionarão as fotos mais interessantes entre as enviadas, as quais figurarão na HONOR Gallery, uma comunidade fotográfica online voltada aos usuários de smartphones da marca, e nas redes sociais da HONOR, juntamente com uma história de fundo acompanhando as imagens. Os participantes que enviarem fotos concorrerão a prêmios incríveis, incluindo os mais novos smartphones HONOR View20.

Em 2018, o sólido desempenho comercial da HONOR resultou em um aumento anual de 170% no mercado estrangeiro. Para impulsionar ainda mais esse crescimento, a HONOR anunciou oficialmente o upgrade da marca no lançamento mundial do HONOR View20 em Paris, revelando o novo logotipo com cores em movimento, o novo slogan "HONOR MY WORLD" e novíssimas parcerias com marcas amadas por jovens do mundo todo. O desafio fotográfico "See The Unseen" e a HONOR Gallery também foram desenvolvidos como parte do upgrade da marca HONOR para satisfazer às necessidades crescentes dos jovens pelo mundo.

Os interessados em saber mais sobre a HONOR e participar do desafio fotográfico "See The Unseen" podem postar suas fotos com as hashtags #SeeTheUnseen e #HONORMade no Instagram, ou fazer o upload delas na HONOR Gallery em https://www.hihonor.com/global/events/honorview20-photo-contest/

Sobre a HONOR

A HONOR é uma e-brand líder no mercado de smartphones. A marca foi criada para atender às necessidades de nativos digitais com produtos otimizados para a internet que proporcionam experiências de alta qualidade, inspiram atitudes, incentivam a criatividade e capacitam os jovens para que realizem seus sonhos. Graças a isso, a HONOR distinguiu-se pela sua coragem de fazer as coisas de forma diferente e dar os passos necessários para apresentar as mais recentes tecnologias e inovações aos seus clientes.

