HONOR View20 lleva a los usuarios a un viaje nunca visto con la fotografía con AI Ultra Clarity de 48 MP

El desafío fotográfico "See The Unseen" cuenta con la participación del blogger de viajes estrella de Instagram Jack Morris, la cara visible del blog de viajes Do You Travel que atrae a más de 2 millones de seguidores; y Murad Osmann, famoso por formar parte de la pareja viajera de Instagram, Murad y Nataly, del fenómeno web #FollowMeTo.

Tanto Jack como Murad serán mentores y jueces de la campaña durante los dos meses de la campaña del concurso fotográfico que incluye tres temas clave: "Unseen Love" (amor nunca visto); "Unseen Heroes" (héroes nunca vistos); y "Unseen World" (mundo nunca visto), para animar a los usuarios de HONOR a descubrir las incontables historias y aventuras que los rodean en cualquier parte del mundo.

Cada semana durante la campaña, los mentores Jack y Murad seleccionarán las imágenes más interesantes de entre las enviadas, que aparecerán en la HONOR Gallery, una comunidad fotográfica en línea dedicada a los usuarios de teléfonos inteligentes HONOR, y en los medios sociales de HONOR, junto a una historia que acompañará a la foto para contextualizar. Los participantes del concurso pueden ganar premios increíbles, incluidos los últimos teléfonos inteligentes HONOR View20.

En 2018, el sólido rendimiento empresarial de HONOR registró un aumento interanual del 170% en los mercados extranjeros. Para impulsar aún más el crecimiento de la empresa, HONOR ha anunciado oficialmente la actualización de su marca en el lanzamiento mundial de HONOR View 20 en París, donde se reveló el nuevo logotipo con colores en movimiento, el nuevo eslogan "HONOR MY WORLD" y nuevas asociaciones con marcas queridas por jóvenes de todo el mundo. El desafío fotográfico "See The Unseen" y la HONOR Gallery también han sido desarrollados como parte de la actualización de la marca HONOR para satisfacer las crecientes necesidades de la juventud internacional.

Para obtener más información sobre HONOR y unirse al movimiento fotográfico "See The Unseen", los participantes pueden publicar sus fotografías utilizando los hashtags #SeeTheUnseen y #HONORMade en Instagram, o subirlas a la Galería HONOR en https://www.hihonor.com/global/events/honorview20-photo-contest/

Acerca de HONOR

HONOR es una de las principales marcas digitales de teléfonos inteligentes. La marca fue creada para satisfacer las necesidades de los nativos digitales a través de productos optimizados para Internet que ofrecen experiencias de usuario superiores, inspiran acciones, fomentan la creatividad y animan a los jóvenes a alcanzar sus sueños. Con ello, HONOR se ha distinguido por mostrar su propia valentía de hacer las cosas de una forma distinta y tomar las medidas necesarias para introducir las últimas tecnologías e innovaciones para sus clientes.

Para obtener más información, visite HONOR en línea en www.hihonor.com. o síganos en:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/honorofficial/

