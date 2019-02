HONOR View20 призывает своих пользователей исследовать неизведанное с помощью ИИ-фотокамеры 48 МП Ultra Clarity

Фотоконкурс «See The Unseen» проводится при поддержке популярного Instagram-блогера Джек Моррис (Jack Morris), автора блога о путешествиях Do You Travel с более чем 2 миллионами подписчиков; и Мурада Османна (Murad Osmann), «сильной половины» известной в Instagram супружеской четы путешественников Мурада и Натали #FollowMeTo.

Джек и Мурад выступят в качестве наставников и судей для участников двухмесячного проекта. Для конкурса были выбраны сразу три темы: «Unseen Love» (Невиданная любовь); «Unseen Heroes» (Небывалые герои); и «Unseen World» (Неизведанный мир). Столь обширный тематический охват позволяет пользователям HONOR создавать бесчисленное множество увлекательных рассказов и историй о приключениях, окружающих их во внешнем мире.

Каждую неделю на протяжении конкурса наставники Джек и Мурад будут выбирать самые интересные конкурсные работы для публикации в HONOR Gallery - специальном онлайн-сообществе для увлеченных фотографией пользователей смартфонов бренда, - а также в своих социальных каналах. Все публикации будут сопровождаться описанием, предоставленным их авторами. Участников конкурса ждут замечательные призы, включая новейшие смартфоны HONOR View20.

В 2018 году показатели финансово-экономической деятельности HONOR на зарубежных рынках возросли на 170% по сравнению с предыдущим годом. Чтобы обеспечить дополнительный стимул для дальнейшего развития бизнеса, в ходе международной презентации HONOR View20 в Париже компания официально анонсировала ребрендинг, представив новый логотип с переливающимися цветами, новый слоган «HONOR MY WORLD» и новые партнерства с популярными у мировой молодежи торговыми марками. Фотоконкурс «See The Unseen» и HONOR Gallery являются частью стратегии активного ребрендинга HONOR, направленной на удовлетворение растущих потребностей молодого поколения.

Чтобы узнать больше о HONOR и присоединиться к инициативе «See The Unseen», все желающие могут опубликовать свои фото с хэштэгами #SeeTheUnseen и #HONORMade в Instagram. Подать конкурсную заявку также можно через платформу HONOR Gallery по ссылке: https://www.hihonor.com/global/events/honorview20-photo-contest/

О бренде HONOR

Honor является ведущим электронным брендом смарфтонов. Торговая марка была создана с целью удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом HONOR удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.hihonor.com или следите за нашими новостями на:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/honorofficial/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/817126/HONOR_1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/817127/Honor_2.jpg

Related Links

http://www.hihonor.com



SOURCE HONOR