HONOR View20 призывает своих пользователей исследовать неизведанное с помощью ИИ-фотокамеры 48 МП Ultra Clarity

News provided by

HONOR

Feb 06, 2019, 21:00 ET

- Международный бренд смартфонов инициирует фотоконкурс «See The Unseen», чтобы продемонстрировать возможности первой в мире мобильной камеры 48 МП в составе HONOR View20

- При поддержке Мурада Османна и Джека Морриса весь мир сможет увидеть потрясающие фотокадры, полученные с помощью этой уникальной технологии

Лучшие работы будут опубликованы в HONOR Gallery - специальном онлайн-сообществе для увлеченных фотографией пользователей смартфонов HONOR

ГОНКОНГ (HONG KONG), 7 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий электронный бренд смартфонов HONOR сегодня объявил о проведении фотоконкурса «See The Unseen» (Увидеть невиданное), цель которого - продемонстрировать возможности впечатляющей ИИ-камеры 48 МП Ultra Clarity в составе HONOR View20, позволяющей передавать мельчайшие детали изображения. Конкурс призывает пользователей создавать уникальные фотоистории, снимать яркие моменты и расширять пределы своей креативности - с помощью этой революционной технологии.

‘See The Unseen’ photography challenge featured on HONOR Gallery
‘See The Unseen’ photography challenge featured on HONOR Gallery
Shot by Murad Osmann on HONOR View20 at Pura Lempuyang Temple, Bali
Shot by Murad Osmann on HONOR View20 at Pura Lempuyang Temple, Bali
‘See The Unseen’ photography challenge featured on HONOR Gallery Shot by Murad Osmann on HONOR View20 at Pura Lempuyang Temple, Bali

Когда речь идет о камерах смартфонов, на первый план выходит качество и четкость снимков, и создателям HONOR View20 удалось вывести эти показатели на принципиально новый уровень. Задняя камера смартфона первой в мире оснащена стековым датчиком изображения CMOS Sony IMX586, обеспечивающим 48 эффективных мегапикселей в 1/2-дюймовом сенсорном блоке для изображений высочайшего качества. Результатом является повышенная детализация и насыщенные цвета снимков, полученных с помощью камеры HONOR View20 и оптимизированных функциями ИИ. Кроме того, двойной нейроморфный процессор и чипсет Kirin 980 с двумя ISP повышают способность телефона обрабатывать изображения и выходные данные камеры на 134% и 46% соответственно. Все это в сочетании с умопомрачительной мощностью датчика 48 МП обеспечивает новому флагману поистине беспрецедентный потенциал с точки зрения мобильной фотографии.

Фотоконкурс «See The Unseen»  проводится при поддержке популярного Instagram-блогера Джек Моррис (Jack Morris), автора блога о путешествиях Do You Travel с более чем 2 миллионами подписчиков; и Мурада Османна (Murad Osmann), «сильной половины» известной в Instagram супружеской четы путешественников Мурада и Натали #FollowMeTo.

Джек и Мурад выступят в качестве наставников и судей для участников двухмесячного проекта. Для конкурса были выбраны сразу три темы: «Unseen Love» (Невиданная любовь); «Unseen Heroes» (Небывалые герои); и «Unseen World» (Неизведанный мир). Столь обширный тематический охват позволяет пользователям HONOR создавать бесчисленное множество увлекательных рассказов и историй о приключениях, окружающих их во внешнем мире.

Каждую неделю на протяжении конкурса наставники Джек и Мурад будут выбирать самые интересные конкурсные работы для публикации в HONOR Gallery - специальном онлайн-сообществе для увлеченных фотографией пользователей смартфонов бренда, - а также в своих социальных каналах. Все публикации будут сопровождаться описанием, предоставленным их авторами. Участников конкурса ждут замечательные призы, включая новейшие смартфоны HONOR View20.

В 2018 году показатели финансово-экономической деятельности HONOR на зарубежных рынках возросли на 170% по сравнению с предыдущим годом. Чтобы обеспечить дополнительный стимул для дальнейшего развития бизнеса, в ходе международной презентации HONOR View20 в Париже компания официально анонсировала ребрендинг, представив новый логотип с переливающимися цветами, новый слоган «HONOR MY WORLD» и новые партнерства с популярными у мировой молодежи торговыми марками. Фотоконкурс «See The Unseen» и HONOR Gallery являются частью стратегии активного ребрендинга HONOR, направленной на удовлетворение растущих потребностей молодого поколения. 

Чтобы узнать больше о HONOR и присоединиться к инициативе «See The Unseen», все желающие могут опубликовать свои фото с хэштэгами #SeeTheUnseen и #HONORMade в Instagram. Подать конкурсную заявку также можно через платформу HONOR Gallery по ссылке: https://www.hihonor.com/global/events/honorview20-photo-contest/

О бренде HONOR 

 Honor является ведущим электронным брендом смарфтонов. Торговая марка была создана с целью удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты.  Таким образом HONOR удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.hihonor.com или следите за нашими новостями на:

https://www.facebook.com/honorglobal/ 
https://twitter.com/honorglobal 
https://www.instagram.com/honorglobal/ 
https://www.youtube.com/c/honorofficial/ 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/817126/HONOR_1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/817127/Honor_2.jpg 

Related Links

http://www.hihonor.com

SOURCE HONOR

Also from this source

Feb 06, 2019, 21:00 ET HONOR View20 s AI ultra jasným fotografováním v rozlišení 48 MPix ...

Feb 06, 2019, 21:00 ET HONOR View20 ponúka používateľom nevídané zážitky so 48 MP...

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

HONOR View20 призывает своих пользователей исследовать неизведанное с помощью ИИ-фотокамеры 48 МП Ultra Clarity

News provided by

HONOR

Feb 06, 2019, 21:00 ET