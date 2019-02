HONOR View20 zabiera użytkowników w niesłychaną podróż z fotografią 48 MP AI Ultra Clarity

W fotografii na smartfonach najważniejsza jest jasność i wyrazistość obrazu, a model HONOR View20 wynosi te dwa elementy na zupełnie nowy poziom. Tylny aparat modelu HONOR View20 to pierwszy w historii aparat zasilany czujnikiem obrazu Sony IMX586 ze stosem CMOS, który zapewnia 48 megapikseli i jednostkę z czujnikami o wielkości połowy cala, co prowadzi do wyjątkowej jakości obrazu. W wyniku takiego rozwiązania zdjęcia robione na HONOR View20 zoptymalizowane przez sztuczną inteligencję charakteryzują się większą liczbą szczegółów i żywszą kolorystyką. Ponadto chipsety dual-NPU i dual-ISP Kirin 980 ulepszyły możliwości przetwarzania obrazu i aparatu o odpowiednio 134% i 46%. W połączeniu z już ogromną mocą czujnika 48 MP aparatu, model ten jest źródłem niesłychanego potencjału fotograficznego.

Wyzwanie fotograficzne „See The Unseen" wspierają gwiazdy serwisu Instagram, w tym bloger podróżniczy Jack Morris publikujący na blogu podróżniczym Do You Travel, który ma ponad 2 miliony czytelników i Murad Osmann, jedna połówka podróżniczej pary Murad i Nataly znanej z serwisu Instagram i internetowego zjawiska #FollowMeTo.

Zarówno Jack, jak i Murad będą mentorami i jurorami wyzwania fotograficznego, które potrwa dwa miesiące i obejmie trzy kluczowe motywy: „Unseen Love", „Unseen Heroes" i „Unseen World". Akcja ma zachęcić użytkowników HONOR do odkrycia niezliczonych historii i przygód, które otaczają ich w dowolnym miejscu na świecie.

W każdym tygodniu akcji mentorzy Jack i Murad będą wybierać najciekawsze z nadesłanych zdjęć, które pojawią się w HONOR Gallery, specjalnej społeczności fotograficznej użytkowników smartfonów HONOR w sieci, a także w kanałach społecznościowych HONOR. Zdjęciom towarzyszyć będą historie opisujące ich powstanie. Wszyscy uczestnicy wyzwania mają szansę na zdobycie ciekawych nagród, w tym najnowszych smartfonów HONOR View20.

W 2018 r. wyniki biznesowe marki HONOR zanotowały wzrost o 170% w porównaniu do roku ubiegłego na rynkach zagranicznych. W celu dalszego zwiększania wyników firma HONOR ogłosiła aktualizację marki na oficjalnej międzynarodowej premierze modelu HONOR View 20 w Paryżu, w trakcie której zaprezentowano nowe logo ze zmieniającym się kolorem, nowy slogan HONOR MY WORLD i nowe współprace z ulubionymi markami młodych na całym świecie. Wyzwanie fotograficzne „See The Unseen" i HONOR Gallery są także elementami aktualizacji marki HONOR w celu zaspokojenia rosnących potrzeb młodzieży z całego świata.

Aby dowiedzieć się więcej na temat marki HONOR i dołączyć do wyzwania „See The Unseen", uczestnicy mogą publikować zdjęcia za pomocą znaczników #SeeTheUnseen i #HONORMade w serwisie Instagram lub przesyłać zgłoszenia do HONOR Gallery pod adresem https://www.hihonor.com/global/events/honorview20-photo-contest/.

O HONOR

Firma HONOR jest wiodącą e-marką smartfonów. Marka powstała w celu sprostania potrzebom pokolenia cyfrowego poprzez ofertę produktów zoptymalizowanych w internecie, które zapewniają niedoścignioną satysfakcję użytkownika, zachęcają do podejmowania działań, krzewią kreatywność i dodają młodym siły do realizacji marzeń. To właśnie w ten sposób marka Honor wyróżnia się na tle konkurencji, skupiając się na podkreślaniu własnej odwagi koniecznej do wypracowania nowego podejścia i podjęcia kroków niezbędnych do wprowadzenia na rynek najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Honor www.hihonor.com lub na platformach:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/honorofficial/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/817126/HONOR_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/817127/Honor_2.jpg

Related Links

http://www.hihonor.com



SOURCE HONOR