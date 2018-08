Honor wchodzi do gry w globalnej branży gamingowej z Honor Play w cenie 329 EUR

BERLIN, 30 sierpnia 2018 r. /PRNewswire/ -- Marka Honor wprowadziła dziś na rynek Honor Play, pierwszy z serii produktów model zaprojektowany w celu wprowadzenia rewolucji w szybkich grach i przeżyciach rozrywkowych – rewolucji, na którą cała branża gamingowa czekała od lat. Honor Play jest wydajnościową bestią wyposażoną w przełomową technologię przetwarzania grafiki GPU Turbo, która jest odpowiedzią na potrzeby młodych graczy w zakresie „super szybkiego" przetwarzania grafiki i dłuższego życia baterii.

Będący uzupełnieniem strategii portfela firmy model Honor Play daje młodym ludziom to, czego naprawdę chcą od smartfonów: pełne przeżycia w grach i rozrywkę bez przerwy. Jednak do tej pory takie przeżycia były ograniczone przez problemy miejsca i pojemności, wydajności termalnej i wykorzystania baterii ze względu na popularność gier pojedynkowych, a także ze względu na fakt polegania na szybkim przetwarzaniu grafiki przez rozwiązania AR, VR i HDR. Współpracując z PUBG MOBILE, jedną z najpopularniejszych taktycznych gier pojedynkowych, firma Honor podjęła wszelkie możliwe kroki nie tylko w celu rozwiązania problemów z wydajnością, ale także w celu stworzenia pierwszego w historii telefonu dla graczy. Model Honor Play jest „wejściem do gry" w branży, ponieważ zmieni zasady doświadczeń graczy na urządzeniach mobilnych w przystępnej cenie 329 EUR.

Model Honor Play zapewnia bezprecedensową wydajność w grach i całodobowe, nieprzerwane źródło rozrywki. Wprowadzenie modelu na rynek wiąże się z debiutem dwóch przełomowych, wiodących w branży technologii smartfonów na potrzeby graczy i innych użytkowników. Pierwsza z nich to nowe rozwiązanie firmy Honor GPU Turbo, które pozwala na znaczące zwiększenie wydajności przetwarzania grafiki i mocy obliczeniowej. Druga technologia to zaawansowane rozwiązania sztucznej inteligencji firmy Honor, które wprowadziły rewolucję w aparacie modelu.

GPU Turbo to innowacyjne rozwiązanie integracji sprzętu i oprogramowania, które zostawia konkurentów daleko w tyle. Jako globalny partner strategiczny PUBG MOBILE model Honor Play znacząco zwiększył możliwości przetwarzania grafiki i podniósł średnią liczbę klatek w PUBG MOBILE do 39,46[1]. Natomiast stabilna częstotliwość synchronizacji została zmniejszona do poziomu 0,21%[2], czyli o cały jeden procent mniej niż oferta głównych rywali firmy Honor. Długość życia baterii wyprzedza modele flagowe konkurencji o 30 minut i pozwala na 4,5 godziny nieprzerwanej gry.

Wrażenia w grach na Honor Play zostały wzmocnione przez rozwiązania sztucznej inteligencji w celu zagwarantowania kompletnego zanurzenia się w przeżyciach. Rozwiązanie 4D obejmuje efekty dźwiękowe 3D i wibracje na bazie sztucznej inteligencji dopasowane do najpopularniejszych gier mobilnych i pojawiających się w grach obiektów i scenariuszy. Funkcja AI 4D Smart Shock może być uruchomiona przy 30 różnych scenariuszach wibracji[3] zgodnie z kierunkiem zbliżającego się wroga lub pocisków. Wrażenia te uzupełnia dźwięk w 3D na bazie technologii audio Histen 3D, ultra szerokiego pola dźwiękowego 3D, które zanurza użytkownika w kinowych wrażeniach dźwiękowych.

Model Honor Play jest jednym z najbardziej inteligentnych telefonów klasy średniej dostępnych na rynku. Dzięki zastosowaniu wykrywania ruchu za pomocą sztucznej inteligencji i rozpoznawania inteligentnego robienie zdjęć przednim aparatem z 16 MP jest jeszcze łatwiejsze. Użytkownicy na co dzień będą mieli tak dużo zabawy z urządzeniem, jak i gracze ze względu na pojemną baterię 3750 mAh, która pozwala na długie gry i rozrywkę. Bateria pozwala na aż 15 godzin przesyłania obrazu i 95 godzin odtwarzania muzyki nawet na 6,3-calowym wyświetlaczu Honor FullView FHD+. Wiele funkcji inteligentnych jest dostępnych dzięki wyposażeniu modelu w chipset Kirin 970 NPU, który wraz z EMUI 8.2 pozwala na wykorzystanie niezwykłej mocy przetwarzania.

Elegancki i subtelny wzór metalowej obudowy dostępny jest w szeregu kolorów dla graczy: Midnight Black, Navy Blue, Ultra-Violet i w specjalnej edycji dla graczy z czarno-białym wzorem. Model ma rozmiar przeciętnego urządzenia z ekranem o wielkości 5,5 cala w celu zapewnienia wygody trzymania w ręku, a przy tym ma wyświetlacz 19,5:9 bez ram.

Model Honor Play będzie dostępny do zakupu w cenie 329 EUR na stronie HiHonor.com na międzynarodowych rynkach, w tym w Europie Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania), Europie Środkowej i Wschodniej, Skandynawii, na Bliskim Wschodzie, w Rosji, Indiach i Azji-Pacyfiku.

– Honor Play to przełomowy moment w historii międzynarodowej branży gamingowej. Marka Honor jako pierwsza zaoferuje niesamowite, pełne zabawy wrażenia w grach i rozrywce – skomentował George Zhao, prezes firmy Honor. – Nie chodzi nam tylko o wprowadzenie na rynek dobrego produktu. Chcemy współtworzyć przyszłość gier mobilnych z młodymi ludźmi z całego świata. Model Honor Play jest naszą odpowiedzią na ich potrzeby szybkiego, płynnego środowiska gier i rozrywki – dodał prezes.

Fani Honor Play będą mieli szansę poddania swoich umiejętności sprawdzianowi w grze w PUBG MOBILE i Asphalt 9 z gwiazdami lub przeciwko nim na tegorocznym zlocie Gamescom. Obie gry zostały dostosowane do modelu Honor Play, a kolejne tytuły zostaną wkrótce podane do wiadomości.

Dzieląc pasję co do szybkości i wydajności e-marka smartfonów Honor współpracuje z Audi w celu uświetnienia debiutu modelu Honor Play. Jako oficjalny partner pucharu Audi Sports R8 LMS z Audi R8 model Honor Play łączy elegancki wzór i ogromną wydajność. Zarówno Audi R8, jak i Honor Play są źródłem szybkości przekraczającej granice wyobraźni.

Firma Honor jest wiodącą e-marką smartfonów należącą do Huawei Group. Zgodnie ze sloganem „For the Brave" marka powstała w celu sprostania potrzebom pokolenia cyfrowego poprzez ofertę produktów zoptymalizowanych w internecie, które zapewniają nieporównywalną satysfakcję użytkownika, zachęcają do podejmowania działań, krzewią kreatywność i dodają młodym siły do realizacji marzeń. To właśnie w ten sposób marka Honor wyróżnia się na tle konkurencji, skupiając się na podkreślaniu własnej odwagi koniecznej do wypracowania nowego podejścia i podjęcia kroków niezbędnych do wprowadzenia na rynek najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

