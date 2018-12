HONOR wprowadza na rynek w Chinach nowy model HONOR View20

Pod względem wzornictwa model HONOR View20 odchodzi od tradycyjnego designu modelów flagowych tak pod względem wymiarów, jak i stylu. Jest to pierwszy smartfon, który wykorzystuje zaawansowaną technologię nanolitografii do utworzenia niewidocznej nano faktury na obudowie. Warstwa nano próżni czwartej generacji i proces nadawania tekstury niewidocznej zorzy tworzą wyraźny i dynamiczny gradient koloru w kształcie litery V z wypolerowaną powierzchnią. Ponadto marka HONOR ujawniła szczegóły łączonej współpracy z włoską marką mody MOSCHINO i zaprezentowała wspólną edycję wzornictwa HONOR View20 MOSCHINO.

Pierwszy na świecie aparat 48 MP AI Ultra Clarity i TOF 3D

Jeżeli chodzi o fotografię za pomocą smartfonów, nie ma nic ważniejszego niż jakość i wyrazistość obrazu. Model HONOR View20 wynosi te dwie cechy na zupełnie nowy poziom. Tylny aparat w modelu HONOR View20 jako pierwszy wykorzystuje czujnik obrazu Sony IMX586 ze stosem CMOS, który zapewnia 48 megapikseli na czujniku o wielkości połowy cala zapewniającym wyjątkową jakość obrazu. Dlatego też model HONOR View20 zapewnia więcej szczegółów i żywsze kolory w ujęciach wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Ponadto podwójny chipset NPU i ISP Kirin 980 ulepszył możliwości obrazu i przetwarzania aparatu w telefonie o odpowiednio 134% i 46%. W połączeniu z już ogromnymi możliwościami czujnika 48 MP wynik takiego zastosowania technologii zapewnia zupełnie nowy potencjał w fotografii.

Drugi tylny aparat to aparat TOF 3D, który umożliwia dodawanie nowego wymiaru w fotografii i nagrywaniu, a przez to zapewnia więcej rozrywki i możliwości użytkownikom. Aparat oblicza odległość na podstawie czasu przemieszczania się światła i wykorzystuje funkcje rozpoznawania głębi, śledzenia układów kostnych i przechwytywania ruchu w czasie rzeczywistym.

Aparat TOF 3D umożliwia uczynienie z modelu HONOR View20 konsoli do gier kontrolowanej ruchem i zapewnia zupełnie nowy poziom rozrywki w grach z ruchem 3D. Ponadto trójwymiarowe postaci mogą tańczyć zgodnie z gestami użytkownika na telefonie, a nagrania z tańcem można udostępniać znajomym.

Wyjątkowy wyświetlacz All-View z wbudowanym aparatem

Wyświetlacz z nacięciem, jeden z najpopularniejszych trendów roku 2018, został opracowany w celu sprostania zapotrzebowaniu na lepszy stosunek ekranu do obudowy. Jednakże to rozwiązanie ma swoje ograniczenia. Wraz z oczekiwaniem na kolejny krok producentów smartfonów model HONOR View20 wkracza na scenę z wyjątkowym wyświetlaczem All-View z wbudowanym przednim aparatem, zwiastując tym samym nową epokę we wzornictwie wyświetlaczy. Bardzo mały otwór o średnicy zaledwie 4,5 mm zamiast 6 mm umieszczono w górnym lewym rogu w celu zamontowania przedniego aparatu, co doprowadziło do znacznego zwiększenia obszaru wyświetlacza. Zamiast wybicia otworu przez wszystkie warstwy ekranu i pokrycia aparatu szklaną powłoką w modelu firmy HONOR zachowano kilka warstw ekranu przez zastosowanie bardzo złożonej technologii stosu 18 warstw. Technika ta zmniejsza wpływ nacięcia na strukturę wyświetlacza, co zwiększa jego wytrzymałość i ogranicza wpływ światła wyświetlacza na jakość zdjęć. Wszystkich 18 warstw złożonych procesów znacznie ulepszono, dzięki czemu obszar wyświetlacza na nowym ekranie jest jeszcze większy, zapewniając użytkownikom niemal 100% powierzchni ekranowej.

HONOR X MOSCHINO: innowator technologiczny spotyka luksusową modę

W celu uświetnienia wprowadzenia na rynek luksusowego smartfonu flagowego firma HONOR podjęła współpracę z kultową, włoską marką mody MOSCHINO, w ramach której powstanie wyjątkowa kolekcja zainspirowana MOSCHINO, będąca idealnym komunikatem stylu na potrzeby wyrafinowanych fashionistów.

– Seria HONOR View zapewnia przełomową technologię i flagową wydajność w celu zagwarantowania niedoścignionych wrażeń z użytkowania. Model HONOR V20 MOSCHINO Edition to owoc odważnej współpracy, która zrewolucjonizuje doświadczanie mody przez młodszych użytkowników z całego świata – skomentował George Zhao, prezes firmy HONOR w trakcie prezentacji modelu HONOR View20 w Chinach.

– Akcesoria i odzież MOSCHINO cieszą się uznaniem na całym świecie ze względu na dowcip, innowację i ekscentryzm, prezentując odważne motywy, które wyznaczają nowe horyzonty w świecie mody. W celu uświetnienia prezentacji nowego modelu firma HONOR z radością podjęła współpracę ze znanym domem mody w ramach ekskluzywnej serii produktów podkreślających elegancką estetykę wzornictwa View20 oraz technologiczne przełomy modelu – dodał prezes.

Marka MOSCHINO zaznaczyła, że „HONOR i MOSCHINO są idealnym połączeniem: HONOR to bardzo modna, młoda i popularna marka, a estetyka i koncepcje obu marek nakierowane są na młodszych, nowocześniejszych klientów, dlatego też marka HONOR jest najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o współtworzenie nowego stylu życia z MOSCHINO".

Według ICD sprzedaż firmy HONOR wzrosła o 27,1% w pierwszych trzech kwartałach roku 2018 w porównaniu do spadku w porównaniu do roku ubiegłego na poziomie 3,1% na globalnym rynku smartfonów. Charakteryzując się solidnym wzrostem biznesowym firma HONOR wdraża nowy obraz i historię marki. W nowym roku firma HONOR przyjmie nową tożsamość wizualną i nowe logo ze zmieniającymi się kolorami, które podkreśli różnorodność i inkluzyjność marki. Zgodnie z nowym sloganem HONOR MY WORLD marka Honor wdraża nową misję utworzenia nowego, inteligentnego świata, który należy do młodych. Firma HONOR zobowiązuje się do zapewniania stylowych i uniwersalnie inteligentnych doświadczeń dla młodych na całym świecie oraz dąży do wprowadzenia trendu pionierskiej kultury i nowoczesnego stylu życia.

Międzynarodowa prezentacja modelu HONOR View20 odbędzie się w Paryżu dnia 22 stycznia. Wkrótce opublikowane zostaną dodatkowe informacje na temat funkcji produktu na rynku globalnym.

O HONOR

Firma HONOR jest wiodącą e-marką smartfonów. Marka powstała w celu sprostania potrzebom pokolenia cyfrowego poprzez ofertę produktów zoptymalizowanych w internecie, które zapewniają niedoścignioną satysfakcję użytkownika, zachęcają do podejmowania działań, krzewią kreatywność i dodają młodym siły do realizacji marzeń. To właśnie w ten sposób marka Honor wyróżnia się na tle konkurencji, skupiając się na podkreślaniu własnej odwagi koniecznej do wypracowania nowego podejścia i podjęcia kroków niezbędnych do wprowadzenia na rynek najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Honor www.hihonor.com lub na platformach:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/honorofficial/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/802308/HONOR_View20.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/802312/HONOR_View20Pantom.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/802310/HONOR_MOSCHINO.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/802309/HONOR_invitation.jpg

Related Links

http://www.hihonor.com



SOURCE HONOR