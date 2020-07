Honra de surpresa para a Kavalan feita pela elite japonesa do whisky

Na classificação final, a Kavalan ocupou o primeiro, o segundo e o terceiro lugares.

Os 10 single malts primeiro colocados no concurso TWSC2020 Best of the Best

Kavalan Solist Vinho Barrique (Best of the Best) Kavalan Solist Ex-Bourbon Cask Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Refill Sherry Cask Komagatake 1991 28 Years Old Single Cask No.160 The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Montilla Wine Cask Tomatin 30 Years Old Kavalan Solist Fino Sherry Glenfiddich 21 Years Old Glenfiddich 18 Years Old Small Batch Reserve

Adicionalmente, a Kavalan conseguiu os prêmios "Destilaria Mundial do Ano" e "Single Malt do Mundo – NAS" por seu Solist Oloroso Sherry.

O CEO Sr. Y.T. Lee disse que os resultados foram uma lição de humildade e completamente inesperados.

"Estamos honrados por termos sido julgados desta forma pela prestigiosa indústria japonesa de whisky", disse o Sr. Lee.

Mamoru Tsuchiya, presidente do comitê executivo do TWSC, disse: "Os resultados desse ano representam mais uma vez uma forte exibição de Taiwan, tal como a Kavalan... Taiwan demonstrou sua proeza na fabricação de whisky".

A Kavalan recebeu a maioria dos Ouros Superiores entregues para whiskies individuais, conquistando três de somente oito.

Melhor do Melhor

Kavalan Solist Vinho Barrique

Melhor Destilaria do Mundo do Ano

Kavalan Distillery

Vencedor da Categoria de Single Malt to Ano – NAS

Kavalan Solist Oloroso Sherry

3 Ouros Superiores

Kavalan Solist Vinho Barrique

Kavalan Solist Ex-Bourbon

Kavalan Solist Oloroso Sherry

8 Ouros

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Concertmaster Sherry Finish

Distillery Reserve Peaty Cask

Distillery Reserve Rum Cask

Kavalan King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Port

Os juízes foram selecionados de um grupo de elite de mestres do whisky, instrutores do whisky, bartenders famosos de todo o Japão, importadores do setor de bebidas, vendedores, fabricantes e jornalistas.

Sobre a Kavalan Distillery

A destilaria Kavalan no Condado de Yilan é pioneira na arte do whisky single malt em Taiwan desde 2005. Nosso whisky, envelhecido com intensa umidade e calor, aproveita a água de nascente da Montanha Nevada e é melhorado pelas brisas do mar e da montanha. Tudo isso se combina criando a cremosidade da assinatura Kavalan. Usando o nome do antigo do Município de Yilan, nossa destilaria é apoiada por cerca de 40 anos de produção de bebidas pela empresa-mãe, King Car Group. Já recebemos mais de 400 prêmios de ouro ou superiores nos concursos mais competitivos do setor. Visite o endereço www.kavalanwhisky.com.

Contato:

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000 – ramal 7164

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1212436/Kavalan.jpg

FONTE Kavalan

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com/



SOURCE Kavalan