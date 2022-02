Honrando as reservas: Grand Marnier revela seu Exceptional Cuvées Range

O Quintessence é um tributo às origens do Grand Marnier, uma obra-prima que eleva a combinação de conhaque e laranja bigaradia à sua expressão máxima. O licor contém os conhaques hors d'âge mais raros e antigos. Cada um foi selecionado exclusivamente da região da Grande Champagne e cuidadosamente envelhecido na Paradis, as reservas pessoais da adega da família Marnier Lapostolle. Raguenaud acrescentou então as melhores cascas de laranja Bigaradia, duplamente destiladas para garantir uma intensidade de sabores, aproveitando os instintos aprimorados em sua experiência de quase duas décadas na casa. Esta meticulosa destilação dupla, juntamente com um trabalho cuidadoso, resulta em um líquido refinado e rico em suavidade, com facetas de frutas secas de damasco e nozes, realçadas por uma base de baunilha escura.

Inspirado no luxo e na distinção, o Grand Marnier foi fundado em 1880, quando Louis-Alexandre Marnier Lapostolle começou a misturar Citrus Bigaradia, a laranja aromática amarga, um tesouro raro na Europa, com conhaque francês refinado. Ao combinar o conhaque com a essência cítrica, ele encontrou uma maneira de preservar uma fragrância cativante, mas fugaz, que deu permanência a uma impressão sensorial momentânea.

Atualmente, a Citrus Bigaradia continua a encantar e inspirar os fabricantes do Grand Marnier, incluindo o renomado Master Blender Patrick Raguenaud, que recorreu aos arquivos da Maison para a elaboração do Quintessence. Nos arquivos, ele encontrou uma receita antiga, na qual a laranja Bigaradia era macerada em conhaque, e a utilizou para criar o Quintessence.

O Grand Cuvée Quintessence é a essência do excepcional. Para complementar a qualidade, o líquido foi engarrafado em um decanter artesanal Baccarat, inspirado na icônica garrafa original do Grand Marnier feita séculos atrás. Como a conclusão de um círculo perfeito, as duas casas de marca tradicionais se uniram novamente para reacender sua paixão atemporal pela excelência francesa.

Fabricados pelos mestres artesãos da Baccarat, cada decanter é único e soprado a 1.450 graus. Ele exibe uma torção hipnótica e interminável que imerge na elegância inigualável do mais raro conhaque adornado com uma rolha feita à mão.

Como uma coleção exclusiva que estará disponível em 2022 apenas em varejistas de luxo de mercados selecionados e apenas mil garrafas estarão disponíveis em todo o mundo no primeiro ano.

"Consumir essa bebida é uma experiência rara, até porque esse tipo de conhaque é uma raridade. A sensação, o sentimento, a percepção do que você cheira, é inesquecível", disse Raguenaud. "Quando se faz o blend para o Quintessência, realiza-se o blend de um patrimônio."

O Grand Marnier Révélation revela o poder aromático dos raros conhaques XXO

Paralelamente, o Grand Marnier também lançará o Révélation - a expressão do prestígio da icônica casa francesa, com o máximo sabor pronunciado do conhaque. Os conhaques Révélation XXO são provenientes exclusivamente do diferenciado cru da Grande Champagne e cuidadosamente envelhecidos no prestigioso Chateau Grand Marnier em Bourg-Charente. O conjunto final do conhaque e a essência da Bigaradia descansa em tonéis de carvalho por vários meses, permitindo que a "alquimia" aconteça".

Com apenas um dash de essência de Bigaradia, a doçura clássica é contida, enquanto a própria essência do destilado – baunilha terrosa, aromas florais frescos e amêndoas – é intensificada. Ele apresenta um equilíbrio complexo: sem elementos adocicados para definir a consistência, o Master Blender Raguenaud confia muito em seu olfato.

Extremamente sutil, o Grande Cuvée Révélation tem destaques de baunilha e frutas secas – damascos, nozes – antes de revelar notas complexas em seu retrogosto prolongado. A fresca e redonda laranja amarga combina perfeitamente com este notável conhaque para criar um encontro fascinante e duradouro.

Para a jornada sensorial Grandes Cuvées, o Grand Marnier recorreu à perfumista francesa Marie Le Febvre para explorar os limites da percepção olfativa e da identificação do aroma. A experiência olfativa que ela aprimorou ao longo de anos no desenvolvimento de fragrâncias é inestimável para entender os destilados e explicar por que o Grand Marnier oferece uma experiência organoléptica tão atraente.

"O Grand Marnier é um destilado, mas é intrinsecamente concebido como uma fragrância. Ele segue a construção clássica de um perfume", disse Marie.

Os dois Exceptional Cuvées serão lançados em mercados selecionados e serão vendidos por USD 3.000 (Quintessence) e USD 700 (Révélation).

*Somente o Quintessence é engarrafado em um decantador Baccarat.

SOBRE O CAMPARI GROUP

O Campari Group é um importante participante do setor global de destilados, com um portfólio de mais de 50 marcas premium e super premium, distribuídas em prioridades globais, regionais e locais. As prioridades globais, o principal foco do grupo, incluem Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey e Grand Marnier. O grupo foi fundado em 1860 e hoje é o sexto maior do mundo no setor de destilados premium. Possui um alcance de distribuição global, negociando em mais de 190 países do mundo, com posições de liderança na Europa e nas Américas. A estratégia de crescimento do grupo visa combinar crescimento orgânico por meio de forte construção de marca e crescimento externo por meio de aquisições seletivas de marcas e empresas.

Com sede em Milão, na Itália, o Campari Group possui 22 fábricas em todo o mundo e tem sua própria rede de distribuição em 22 países. O Campari Group emprega aproximadamente quatro mil pessoas. As ações da matriz Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) estão listadas na bolsa de valores italiana desde 2001.

Para mais informações: www.camparigroup.com

FONTE Campari Group

