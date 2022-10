HOPIUM DEVOILE L'HOPIUM MACHINA VISION ET ANNONCE L'OUVERTURE DE SON CARNET DE COMMANDES

PARIS, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Hopium, constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène, dévoile l'Hopium Machina Vision, la toute première berline propulsée à hydrogène au monde. Un écrin de performance, d'innovation et de technologie, qui redéfinit les standards de la mobilité.

Conçue par le designer automobile Félix Godard, l'Hopium Machina Vision affiche une silhouette tricorps, à la fois athlétique et élégante, aux proportions savamment équilibrées. Le fuselage ascendant et la calandre cinétique sont optimisés pour le refroidissement du système fuel cell et l'aérodynamisme du véhicule. À l'avant, la signature lumineuse évoque la stratification de la pile à combustible et des ondes à la surface de l'eau.

À l'intérieur, les utilisateurs peuvent apprécier le confort sans compromis d'une cabine spacieuse et d'une vue imprenable sur le ciel. D'un simple geste de la main le long de l'épine centrale, les passagers peuvent soit opacifier, soit transformer l'étendue de verre en fenêtre panoramique grâce à la fonction d'ombrage actif. Le véhicule offre à l'utilisateur une nouvelle connexion sensorielle avec l'interface grâce à la console haptique, qui permet de naviguer dans les menus principaux et contrôler les paramètres, au travers d'une chorégraphie digitale unique.

À l'avant, l'écran, accessible au conducteur comme au passager, déploie un paysage numérique d'informations qui se transforme au gré des envies, dans un mouvement de vague, en version intégrale ou minimisée.

À l'occasion du Mondial de l'Auto 2022, Hopium annonce la réouverture du carnet de commandes de l'Hopium Machina Vision, accessible dès ce lundi 17 octobre : https://hopium-reserve.com/ . Premières livraisons prévues fin 2025.

Hopium est le premier constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène et un acteur de la mobilité décarbonée. Créé en 2019, Hopium a été fondé par le pilote automobile Olivier Lombard, vainqueur de l'édition 2011 de la compétition des 24 heures du Mans et coureur hydrogène le plus expérimenté au monde. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité pour répondre aux défis environnementaux contemporains. Réunissant des partenaires et des experts de premier plan dans les secteurs des piles à combustible, de l'ingénierie automobile et des technologies avancées, Hopium vise à restaurer le dialogue entre l'Homme, la nature et la technologie, à la recherche d'un équilibre parfait.

