HOPIUM MACHINA VISION: Innendesign der wasserstoffbetriebenen Limousine enthüllt

Hopium Machina Vision wurde vom Automobildesigner Félix Godard entworfen, der zuvor bei Porsche, Tesla oder Lucid tätig war, und zeigt die Möglichkeiten der zukünftigen Beziehung zwischen Mensch und Maschine auf.

Das Display an der Vorderseite nimmt die gesamte Breite ein und bietet eine digitale Informationsplattform, die sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer zugänglich ist. In einer wellenartigen Bewegung kann es sich von einem vollständigen zu einem verkleinerten Layout umstellen. Die haptische Konsole bietet eine neue Art, mit dem Interface zu interagieren.

Im Fond genießen die Passagiere den Komfort eines Innenraums der Extraklasse und einen unvergleichlichen Blick auf den Himmel.

Alle für den Innenraum verwendeten Materialien sind von höchster Qualität, damit das Fahrzeug den Test der Zeit bestehen und lange glänzen kann. Gleichzeitig wird bei den Materialien Transparenz und Rückverfolgbarkeit gewährleistet: Die Materialien werden in Europa eingekauft, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

Das Außendesign des Fahrzeugs wurde weiterentwickelt: Der Hopium Machina Vision verfügt über eine sportliche und zugleich elegante Schrägheck-Silhouette, bei der die Proportionen geschickt ausbalanciert sind. Die charakteristischen Elemente des Hopium Machina sind ebenfalls präsent, darunter der imposante Kühlergrill, der sich aktiviert, um die Kühlung des Brennstoffzellensystems zu optimieren, und die charakteristische Beleuchtung, die von Wellen auf der Wasseroberfläche inspiriert ist.

Das Modell wird vom 17. bis 23. Oktober auf dem Pariser Autosalon 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Informationen zu HOPIUM

Olivier Lombard, der jüngste Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, gründete Hopium, einen Hersteller von High-End-Wasserstofffahrzeugen, als Ergebnis seiner persönlichen Erfahrungen als professioneller Rennfahrer. Er ist mit der Automobilkultur aufgewachsen und fährt seit sieben Jahren wasserstoffbetriebene Rennwagen. Damit ist er der weltweit erfahrenste Rennfahrer in diesem Bereich. Die Rennfahrerei war eine Art von Freiluftlabor, das es Olivier Lombard und seinem Team ermöglichte, über neue Mobilitätslösungen nachzudenken, um auf die heutigen ökologischen Herausforderungen zu reagieren. Da der Transportsektor allein schon für 20% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, positioniert sich das Unternehmen als wichtiger Akteur im Kampf gegen den Klimawandel. Hopium beschäftigt ein Team von führenden Partnern und Experten an der Spitze der Innovation in den Bereichen Wasserstoff-Brennstoffzelle, Blockchain-Technologie und Automobilbau.

