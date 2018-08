HORIBA Automotive Test Systems signe un accord portant sur l'acquisition de FuelCon AG

OBERUESEL, Allemagne, August 10, 2018 /PRNewswire/ --

- L'acquisition va donner à HORIBA la possibilité d'affirmer sa position de grand fournisseur de solutions en termes de développement de systèmes de batteries et de piles à combustible pour les véhicules électrifiés

- Cela permet à FuelCon d'accéder au réseau mondial de HORIBA et de fournir des solutions de validation pour répondre à des exigences de plus en plus complexes en termes d'essais de véhicules

HORIBA Europe GmbH a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord portant sur l'acquisition de FuelCon AG (« FuelCon »). FuelCon fera partie de HORIBA Automotive Test Systems - un fournisseur de premier plan dans les domaines des moteurs, de la chaîne cinématique, des freins et des systèmes de contrôle des émissions. La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Fondée en 2001 et basée à Magdebourg-Barleben, en Allemagne, FuelCon est un fabricant et fournisseur pionnier de bancs d'essai de R & D et EOL (fin de ligne) et de solutions clés en main pour le secteur de la mobilité électronique. L'entreprise possède une expertise dans les applications de batteries et de piles à combustible.

FuelCon jouit d'une réputation enviable pour la conception et la fabrication de solutions de précision très performantes et elle est reconnue pour son grand savoir-faire technique par les équipementiers d'origine (OEM) et les fournisseurs de « niveau 1 », ainsi que par les laboratoires de recherche internationaux. En rejoignant le groupe HORIBA, FuelCon pourra répondre au besoin croissant en termes de solutions de développement et de validation de plus en plus complexes et exploiter le vaste réseau international de HORIBA.

Cette acquisition représente une action stratégique du groupe HORIBA pour accroître sa présence sur le marché de l'électrification des véhicules. L'achat permettra à HORIBA de fournir une suite complète de solutions de test et de développement pour l'ensemble du cycle de vie des batteries et des piles à combustible. Cela permettra à HORIBA d'accroître son accès aux besoins croissants du marché mondial en termes de solutions de mobilité électronique et de tirer parti de la demande croissante pour des technologies de validation.

Le Dr George Gillespie, vice-président exécutif de HORIBA Automotive Test Systems, a déclaré : « Dans la lignée des très fortes tendances mondiales, nous assistons à la poursuite de l'électrification des transports avec un mélange de véhicules électriques purs et durs et de solutions hybrides complexes. Pour ce faire, HORIBA avait besoin de trouver un fer de lance adéquat de l'industrie qui offrait une gamme de solutions techniques à même de compléter nos systèmes d'essais automobiles existants et notre position de leader mondial en matière de mesure des émissions. Avec FuelCon, nous avons trouvé le partenaire parfait. »

Mathias Bode, directeur général de FuelCon, a commenté à ce sujet : « Au cours des 18 dernières années, FuelCon est devenu un acteur de premier plan en termes de solutions de validation de batteries et de piles à combustible. Face au nombre croissant de demandes exigeantes, nous devons fournir des solutions qui répondent à des besoins de validation complexes dans le monde entier. Avec HORIBA, nous avons trouvé un partenaire qui va nous donner cette portée internationale et leur expérience dans la fabrication de solutions de test et de mesure complexes leur permet de comprendre notre besoin de continuer à pouvoir répondre rapidement aux demandes sophistiquées de nos clients ».

Le Dr Robert Plank, directeur de l'exploitation de HORIBA Europe GmbH, a déclaré : « Nous considérons que FuelCon correspond parfaitement à nos ambitions stratégiques. Avec leur gamme de produits et leur expertise en matière d'applications, nous voyons un avenir prometteur se profiler devant nous. Nous serons désormais en mesure d'offrir une série de plus en plus complète de solutions de test et de validation pour une large gamme de technologies de propulsion automobile allant des moteurs à combustion aux groupes motopropulseurs électrifiés. En intégrant FuelCon dans le groupe des entreprises HORIBA et en développant leur site de Magdebourg en tant que centre mondial de compétence pour les systèmes d'essai de piles à combustible et de batteries, nous franchissons une nouvelle étape dans la pérennité de notre activité automobile et nous atteignons notre objectif de devenir le partenaire numéro un pour la validation de l'efficacité et des performances des véhicules ».

