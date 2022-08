Hospitainer : Une coalition d'entreprises néerlandaises fournit des hôpitaux mobiles et reconstruit le système de santé ukrainien

VAASSEN, Pays-Bas, 29 août 2022 /PRNewswire/ -- Plus de 600 attaques ont eu lieu contre des hôpitaux et des cliniques depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a six mois. 450 hôpitaux et cliniques ont été endommagés ou détruits[1] et, par conséquent, l'accès aux soins de santé essentiels pour les blessés et les malades chroniques a été sévèrement entravé. Des entreprises néerlandaises et des organisations internationales comme Hospitainer[2], Philips[3], International Medical Corps (IMC) [4], AMPC[5], Imres[6], Rebel[7], l'ambassade d'Ukraine aux Pays-Bas[8], diverses entreprises ukrainiennes et le ministère ukrainien de la Santé[9] travaillent de concert. Avec l'aide du gouvernement néerlandais, de la Task Force Health Care[10] et de NLWorks[11], ils se sont donné pour objectif de rétablir le système de santé en Ukraine afin que tout le monde puisse avoir accès à des soins de haute qualité pendant et après la guerre.

Delivered Mobile Hospital (1 of 6). New build clinic. Meeting with the minister of Health. Hospitainer staff in anti ballistic protection

Hospitainer, en collaboration avec plus de 20 entreprises partenaires, a réalisé plus de 15 projets en Ukraine au cours des derniers mois. Ceux-ci comprennent des hôpitaux sous tente, un container aménagé en hôpital, des ambulances, un tomodensitomètre mobile, un équipement de radiographie et des cliniques de soins de santé primaires installées dans des camions. Ces projets sont financés par le gouvernement néerlandais, l'ONU et plusieurs ONG. Tous ces projets sont priorisés et mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère ukrainien de la Santé et l'ambassade d'Ukraine aux Pays-Bas.

Le ministre ukrainien de la Santé, Victor Liashko, a demandé à la coalition de fournir des infrastructures et des formations pour améliorer les soins médicaux d'urgence, conformément aux exigences de l'OMS et à la priorisation de l'ONU[12], ce qui nécessite un investissement initial de 10 millions d'euros. Cette capacité médicale d'urgence est évidemment d'une grande importance dans la situation actuelle et restera pertinente après la guerre. Elle constitue également un investissement durable dans les soins de santé et l'infrastructure médicale ukrainienne.

En outre, la coalition élabore un plan pour rénover les hôpitaux endommagés et construire des cliniques de soins de santé primaires basées sur les plans du ministère de la Santé et la Banque mondiale. L'objectif principal n'est pas de reconstruire un système de santé existant, mais d'en améliorer considérablement l'efficacité et la modernité. La coalition est donc très heureuse de l'engagement récent envers l'Ukraine du ministre néerlandais Schreinemacher pour le commerce extérieur et la coopération au développement[13], qui offre 65 millions d'euros de soutien supplémentaire pour la réparation des infrastructures telles que les ponts, les digues et les hôpitaux, ainsi que pour le rôle joué par les entreprises néerlandaises à ce sujet.

Les partenaires du consortium ont déjà alloué un tiers du budget aux 15 projets précédemment réalisés.

Nous demandons au ministre Schreinemacher de mettre les fonds à disposition rapidement et avec souplesse, afin que les entreprises néerlandaises puissent poursuivre la reconstruction des soins de santé en Ukraine à court terme.

Des soins de santé corrects peuvent sauver des vies au quotidien, particulièrement en situation de guerre.

