Hostel da Vila destaca evento em Ilhabela e atrai notoriedade turística no litoral norte de São Paulo

O Hostel da Vila tem um conceito inovador de hospedagem, apostando no requinte e criatividade. É possível se hospedar em ambientes totalmente diversificados, como casas nas árvores, cabanas, veleiro e até em uma Kombi Hippie, brincando com imaginário dos frequentadores do local. A decoração remete ao lúdico e com todos estes quesitos, oferece experiências que vão muito além de uma simples hospedagem, como serviço personalizado e infraestrutura de hotel.

Quem assina este empreendimento é o empresário Felipe Gamba, que vem encantando viajantes de diferentes idades e nacionalidades, colocando Ilhabela na rota do turismo internacional. O empresário trouxe a própria experiência, de quem já viajou por 65 países e resolveu fazer do Hostel da Vila o lugar mais especial em que já esteve. O jovem empreendedor e viajante retornou ao Brasil em 2012, após uma expedição de volta ao mundo e encontrou em Ilhabela o lugar para aplicar o conhecimento adquirido em suas viagens e iniciou este projeto em 2016.

"Entendemos que os turistas querem uma experiência e não somente um lugar para dormir. Além de brincar com o lúdico, fazer com que o hóspede sinta-se como criança novamente. A ideia é aproximar as pessoas da natureza, afinal de contas, viajar é experimentar o novo", diz o empresário.

O Hostel da Vila recebeu visitas de grandes artistas e blogueiros formadores de opinião neste segmento, como Bruno de Luca e Sabrina Spitti, que puderam viver a sensação de se hospedar na casa da árvore e na Kombi customizada.

O empreendimento está expandindo a marca e em breve se tornará uma rede, a Vila Hostels.

No próximo sábado, dia (15) de setembro acontece uma festa que conta com o apoio da cerveja Corona e comemora o lançamento da nova unidade, a Vila Bonete. Lá, você se depara com a sensação de estar em um paraíso isolado: a praia do Bonete.

Após o reconhecimento dos turistas da cidade litorânea, a marca Hostel da Vila fará evento de lançamento das casas na árvore no próximo dia (20) de outubro. O hostel, que acomoda cerca de (70) pessoas, estará coberto de festas e turistas a partir das 16:00 até às 00:00, além da inauguração do Barbatana, bar com acesso ao público.

A festa promete iniciar na badalada praia da Armação, com apoio de colaboradores e patrocinadores, que apoiam o novo empreendimento como uma atração turística. O esquenta, que iniciará na praia a partir das 9:00 AM, oferecerá uma área VIP e uma escuna lounge para até (40) convidados, com embarque e desembarque de hora em hora. Às 04:00 PM, jipes levarão os convidados e turistas que marcarão presença na extensão da festa no hostel.

Hostel da Vila - (12) 3896-2096



www.hosteldavilailhabela.com.br



IMPRENSA - GOD SAVE THE FASHION

(Foto 1 - http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-09-11/original/4468.jpg)

(Foto 2 - http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-09-11/original/4469.jpg)

(Foto 3 - http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-09-11/original/4470.jpg)

(Foto 4 - http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-09-11/original/4471.jpg)

FONTE Hostel da Vila

Related Links

http://www.hosteldavilailhabela.com.br