Hoteis.com afirma que 41% dos viajantes acreditam que fotos no Instagram são mais importantes que atrações turísticas

O estudo mostra que durante as viagens de férias, vale de tudo para conseguir aquela foto perfeita, incluindo equilibrar o smartphone ou câmera em objetos aleatórios e ligar o timer (55%), pedir para estranhos fazerem um clic (45%) e passar horas editando fotos no quarto do hotel (34%). Mais de um terço dos participantes da pesquisa (36%) disse que pagaria um fotógrafo profissional para tirar fotos da viagem ou que acordaria às 5 da manhã para evitar multidões e conseguir a melhor iluminação.

Entretanto, o estudo apontou que nem todas as fotos de viagem fazem sucesso nas redes sociais. Entre os cliques de férias que os viajantes já estão cansados de ver em seus feeds destacam-se as imagens estilizadas de comidas e drinques (49%) ou pernas na beira da piscina ou praia (39%). Uma dica para o post ser bem sucedido é usar a hashtag #verão em posts, o que aumenta o índice de curtidas, comentários e compartilhamentos no Instagram, em média, de 3% para 24%**.

A pesquisa apontou ainda que 90% dos consultados que usam as redes sociais afirmaram que curtem fotos que despertam o sentimento de inveja, enquanto 10% afirmaram que não curtem fotos que têm esse efeito ou não sentem inveja do que veem no feed.

*Pesquisa realizada com 500 viajantes brasileiros, sendo 309 mulheres e 191 homens

**https://influencermarketinghub.com/instagram-money-calculator/

Dados de Mídias Sociais observados no Synthesio em 13 de março, 2019.

