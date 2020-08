Hotel Radisson Maiorana Belém está com agenda de eventos corporativos aberta após impacto da Covid 19

O hotel, sob o comando de Romulo Maiorana Júnior e sua esposa, Ana Lazera Maiorana, investiu no intensivo e reforçado treinamento da equipe, e controle diário de todas as áreas do Radisson Maiorana no combate a Pandemia que aflige nosso país.

O Hotel Radisson Maiorana é o único hotel Luxo com certificação internacional no processo de validação do compromisso de limpeza e desinfecção da SGS (empresa suíça de inspeção, teste e certificação) e é o local ideal para quem está planejando eventos em Belém.

Sobre o Radisson Hotel Belém

O Radisson Hotel Belém está localizado no polo comercial da capital paraense, em uma região privilegiada, cercada por diversos restaurantes, bares e lojas. O Hotel possui área de lazer completa, com fitness center, lounge guest e piscina, além de oferecer apartamentos confortáveis, com banheiro privativo, TV e ar-condicionado.

Endereço:

Av. Comandante Brás de Águiar, 301-321 - Nazaré, Belém - PA, 66035-395

Telefone: (91) 3205-1399

