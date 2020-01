Hotel Romântico é o destino perfeito para um Carnaval tranquilo

Mas há também quem prefira curtir a data de uma maneira mais reservada, privativa e com sossego. Para essas pessoas, o Lake Vilas Charm Hotel & Spa – selo Condé Nast Johansen dedicado aos melhores de alto padrão do mundo, localizado a apenas 140 km de São Paulo – é o destino ideal. Afinal, aproveitar essa pausa, a dois, em um ambiente com paisagens exuberantes e com a tranquilidade do campo, é muito bom, não é mesmo?

Cachoeiras, praias naturais, espaço de meditação, Spa com deck e vista para o vale, são algumas das inúmeras opções para relaxar, ter um momento de paz e revigorar as energias. E o melhor, tudo composto por um cenário encantador e apaixonante.

O ambiente é perfeito para casais apaixonados. Afinal, tudo desperta o romantismo. Transborde sentimentos, renove seus votos de amor e viva intensamente cada momento. Na Casa do Lago, é possível saborear um incrível café da manhã, com o "menu-degustação" servido em nove etapas. Nos restaurantes, os hóspedes podem desfrutar de um delicioso almoço e um jantar inesquecível. E claro, cada lugar com muita exclusividade e privacidade.

Para passar o ano com expectativas renovadas, momentos assim são essenciais. O destino ideal para quem busca dias bem pacíficos. Prepare as malas e viva instantes inesquecíveis, em um lugar com conforto único, privativo e exuberante.

