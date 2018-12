Hotel Sheraton Zhuhai víta rok 2019 po úspešnom zavŕšení roku 2018

ZHUHAI, Čína, 30. decembra 2018 /PRNewswire/ -- Vďaka výraznej podpore skupiny Huafa Group a spoločnosti Huafa Hotel Management Co., Ltd. a dlhodobej podpore a pomoci rôznych partnerských spoločností, spravodajských agentúr, spoločností organizujúcich a zabezpečujúcich konferencie, agentúr zabezpečujúcich vzťahy s verejnosťou, partnerov z oblasti elektronického obchodu, internetových spoločností a cestovných agentúr získal v ostatnom období hotel Sheraton Zhuhai niekoľko významných ocenení a rád by sa o svoje pocty a radosť podelil so svojimi podporovateľmi.