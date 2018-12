Hotel Sheraton Zhuhai wita rok 2019 po pełnym nagród roku 2018

ZHUHAI, Chiny, 30 grudnia 2018 r. /PRNewswire/ -- Dzięki solidnemu wsparciu ze strony of Huafa Group i Huafa Hotel Management Co., Ltd. i długofalowej pomocy innych spółek partnerskich, mediów, firm organizujących konferencje, firm PR, e-handlu, partnerów sieciowych i agencji podróży hotel Sheraton Zhuhai zdobył niedawno kilka nagród i z dumą i radością dzieli się osiągnięciami z wszystkimi partnerami.

Hotel wysokiej jakości usług konferencyjnych roku