HotForex célèbre son double prix triomphal en Afrique

HotForex, broker récompensé choisi par les traders de Forex de toute l'Afrique, offre la meilleure expérience de trading possible à ses clients !

PORT LOUIS, Maurice, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- HotForex, broker multi-actifs de CFD reconnu dans le monde entier, a placé la barre encore plus haut dans le secteur du FX avec ses deux nouveaux prix prestigieux octroyés par l'International Business Magazine. Le broker a reçu les prix de « Meilleure expérience de trading en Afrique en 2020 » et de « Meilleure sécurité pour les fonds des clients en Afrique en 2020 », en reconnaissance de la qualité de l'expérience de trading et des hauts niveaux de sécurité des fonds, offerts aux traders et investisseurs de toute l'Afrique.

Depuis la création de l'entreprise, sa mission et sa stratégie entrepreneuriale sont 100 % axées sur les clients. La sélection de produits et services offerts est très large et offre une expérience de trading gratifiante dans un environnement toujours plus professionnel. L'entreprise se conforme à un cadre régulatoire très strict et affine constamment ses pratiques afin d'assurer que ses clients et leurs fonds soient toujours en sécurité. Citons notamment, parmi les mesures prises par HotForex pour assurer un environnement de trading rassurant et sécurisé à ses clients, la protection contre le solde négatif, un des meilleurs programmes d'assurance de responsabilité civile du secteur et l'isolement des comptes des clients.

Le PDG de HotForex a commenté cette reconnaissance : « Nous sommes très heureux et fiers d'avoir reçu ces récompenses. Elles viennent confirmer que nous considérons toujours nos clients comme l'essence de notre travail. Ces prix en poche, nous nous engageons à continuer à travailler dur pour répondre aux attentes de nos clients ».

À propos de HotForex

Créé en 2010, HotForex est la marque déposée de HF Markets Group, qui comprend plusieurs entités internationales et réglementées opérant sous la forme de brokers multi-actifs qui offrent des services de trading au détail et institutionnels à ses clients du monde entier. HotForex continue de prouver qu'il est un des meilleurs brokers du secteur, ce qui est confirmé par une série d'indicateurs :

Plus de 2 000 000 de comptes en direct ouverts

Plus de 40 prix internationaux

Service clientèle en plus de 27 langues

Mesures de sécurité de pointe pour les fonds des clients

Pour en savoir plus sur HotForex, veuillez consulter notre site en cliquant ici.

Avertissement :

Le trading de produits à effet de levier comme le Forex et ses dérivés ne convient pas à tous les investisseurs et comporte de hauts risques vis-à-vis de votre capital.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/830182/HotForex_Logo.jpg

