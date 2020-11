HotForex devient partenaire officiel du Paris Saint-Germain

HotForex est un courtier multi-actifs de renommée internationale de choix ayant plus de 2,5 millions de comptes reels dans le monde et qui a remporté plus de 45 prix convoités de l'industrie au cours de ses dix ans d'histoire. La popularité et le succès du Paris Saint-Germain sont également reconnus dans le monde entier, et il a une liste de stars comme Neymar Jr., Kylian Mbappé, Ángel Di Maria, Marquinhos et Marco Verratti. Ce nouveau partenariat combinera le tarding par excellence et la finesse du football dans une collaboration passionnante entre une équipe de football de premier plan et un courtier leader du marché qui partagent la passion nécessaire pour être au sommet.

«Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer que HotForex est partenaire officiel du Paris Saint-Germain. Ce partenariat est une opportunité passionnante de réunir deux marques qui partagent une reconnaissance mondiale pour leur engagement envers l'excellence. Ensemble, nous sommes impatients d'établir de nouvelles normes et d'offrir à la clientèle et aux supporters une expérience vraiment unique », a déclaré George Koumantaris, PDG de HotForex,« Grâce à ce partenariat, nous sommes ravis d'offrir à nos précieux clients des billets VIP, des cadeaux exclusifs et des événements. »

Marc Armstrong, directeur des partenariats du Paris Saint-Germain a ajouté: «Nous sommes ravis d'accueillir HotForex en tant que plateforme officielle de trading Forex et CFD du club. HotForex offrira aux fans du Paris Saint-Germain du monde entier une plateforme de trading fiable et efficace. Grâce à ce partenariat, HotForex pourra utiliser les atouts du club et des joueurs pour obtenir une exposition dans certaines régions du monde ainsi qu'un contenu numérique substantiel sur les réseaux sociaux officiels du Paris Saint-Germain. "

Visitez le site Web HotForex dès aujourd'hui pour en savoir plus sur le partenariat.

À propos de HotForex

HotForex est un courtier de devises et de matières premières primé, fournissant des services et des installations de négociation aux clients de détail et institutionnels. Grâce à sa politique de fournir les meilleures conditions de trading possibles à ses clients et de permettre aux scalpers et aux traders utilisant des conseillers experts un accès illimité à sa liquidité, HotForex s'est positionné comme le courtier de forex de choix pour les traders du monde entier. HotForex propose différents types de comptes, des logiciels de trading et des outils pour aider les particuliers et les clients institutionnels à négocier le Forex et les CFD en ligne.

A propos du Paris Saint-Germain

Fondé en 1970, le Paris Saint-Germain F.C. est l'un des meilleurs clubs de football et marques mondiales de sport au monde. Il est lié à la ville de Paris, sous la philosophie d'une ville unique, d'un club unique. Avec 43 trophées dans son histoire, le Paris Saint-Germain est devenu le club de football le plus titré de France. Il a attiré de nombreux grands joueurs dont Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic et actuellement Neymar Jr et Mbappé, classés parmi les quatre meilleurs joueurs du monde. La popularité croissante du club à l'échelle internationale en a fait l'un des clubs les plus suivis, atteignant plus de 93 millions de followers sur les réseaux sociaux en seulement neuf ans. Le club sportif pionnier a ajouté l'esport en 2016 et poursuit son engagement à redonner à la communauté via la Fondation Paris Saint-Germain.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/830182/HotForex_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1335115/HotForex_French.jpg

SOURCE HotForex