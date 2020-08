HotForex lança CFDs em ETFs e ações DMA em sua plataforma MT5

PORT LOUIS, Maurício, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- HotForex, a corretora de ativos múltiplos aclamada internacionalmente em CFDs, expandiu sua oferta de gama de produtos com o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs) e ações de acesso direto ao mercado (DMA). As novas classes de ativos vêm com excelentes condições de negociação e são exclusivas para a plataforma MT5 da empresa.

O CEO da HotForex George Koumantaris disse: "Cada novo produto que oferecemos é impulsionado por nossos esforços constantes para garantir uma melhor experiência de negociação para nossos clientes. Com esta adição à nossa lista de mais de 1000 instrumentos, fornecemos aos nossos clientes a oportunidade de expandir suas atividades comerciais e garantir que eles possam acessar produtos de investimento inovadores e de baixo custo em todos os momentos. "

Com CFDs em ações DMA, os negociantes podem se beneficiar de preços diretos ao vivo no mercado. Ao contrário dos CFDs sobre ações, que não são diretamente protegidos no mercado físico subjacente, um CFD sobre ações DMA significa que HotForex permitirá que você visualize e negocie com os livros de pedidos ativos de bolsas de valores globais regulamentadas.

Um ETF é uma cesta de ativos relacionados que podem ser negociados em uma bolsa de valores, assim como as ações. Um dos principais benefícios de um ETF é que permite a diversificação do portfólio. Os ETFs são uma forma ideal de investir em setores do mercado como um todo, e não em ações individuais. Com CFDs em ETFs, os investidores da HotForex ganham maior exposição a uma grande variedade de mercados com uma única negociação!

Notes to Media:

Sobre HotForex

Com suas origens em 2010, HotForex é a marca do HF Markets Group, que abrange entidades globais e regulamentadas que operam como corretoras de múltiplos ativos, oferecendo serviços comerciais de varejo e institucionais a clientes de todo o mundo. HotForex está continuamente estabelecendo sua posição como líder de mercado, um fato afirmado por:

Mais de 2.000.000 de contas ativas abertas

35 prêmios internacionais Suporte ao cliente em mais de 27 idiomas

Principais medidas de segurança do fundo

Para saber mais sobre HotForex, visite nosso site aqui.

Avisos de risco:

Negociar Produtos Alavancados, como Forex e Derivativos, pode não ser adequado para todos os investidores, pois representam um alto grau de risco para o seu capital.

Media Contact:

